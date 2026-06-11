Lịch đá World Cup 2026 mới nhất 9 giờ ngày 12.6: Hàn Quốc đấu CH Czech, cân tài cân sức

Chờ Son Heung-min trổ tài

Ở tuổi 33, tiền đạo Son Heung-min vẫn là mảnh ghép quan trọng mà HLV Hong Myung-bo xây dựng cho đội tuyển Hàn Quốc hướng đến World Cup lần này. Kinh nghiệm chinh chiến ở châu Âu, khả năng săn bàn, lôi kéo hàng phòng ngự đối thủ là giá trị mà Son Heung-min được kỳ vọng mang lại với đội tuyển Hàn Quốc khi đấu với CH Czech. Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho biết Son Heung-min vẫn là cái tên phải nhắc đến đầu tiên ở đội tuyển Hàn Quốc dù anh đã có tuổi. "Với tài năng đã được khẳng định, từng ghi rất nhiều bàn thắng, sự có mặt của Son Heung-min trên sân còn mang tính biểu tượng, tiếp lửa cho các đồng đội. Tôi tin rằng tiền đạo này vẫn còn có sức ảnh hưởng lớn dù đội tuyển Hàn Quốc còn những tài năng như Kim Min-jae, Lee Kang-in hay những nhân tố trẻ Oh Hyeon-gyu, Bae Jun-ho…", ông Xương nói.

Son Heung-min (13) được kỳ vọng giúp đội tuyển Hàn Quốc giành chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026 ẢNH: AFP

Theo nhận định của chuyên gia Đoàn Minh Xương, đội tuyển Hàn Quốc cần phát huy ưu thế về kỹ thuật, tốc độ và phải chiếm lĩnh thế trận để triển khai lối chơi của mình. Đây là điều không dễ bởi đội tuyển CH Czech với dàn cầu thủ có thể hình, thể lực tốt sẽ cạnh tranh quyết liệt quyền kiểm soát khu trung tuyến. Những tình huống cố định, treo bóng bổng cũng là "vũ khí" lợi hại của CH Czech mà hàng phòng ngự Hàn Quốc phải đối mặt.

Không được phép sai lầm

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho biết ở bảng A ngoài đội chủ nhà Mexico được đánh giá nhỉnh hơn, 3 đội còn lại không quá chênh lệch, vì thế phải giành giật từng điểm để cạnh tranh suất đi tiếp. "Đội tuyển Hàn Quốc lẫn CH Czech thừa biết cánh cửa đi tiếp sẽ rất hẹp nếu để thua trong cuộc chạm trán này. Vì thế theo tôi, cả hai đội sẽ chơi hết sức cẩn trọng, cạnh tranh quyết liệt trong từng pha bóng. Họ không được phép mắc sai lầm bởi nguy cơ phải trả giá rất lớn", ông Xương nhận định. Trong trận đấu mà cả đội tuyển Hàn Quốc và CH Czech đều muốn thắng nhưng cũng không được phép thua, ông Xương cho rằng rất dễ có kết quả hòa, thậm chí khó có bàn thắng.

Theo cựu tiền đạo Trần Minh Chiến, đội tuyển CH Czech trở lại đấu trường World Cup sau thời gian dài và cũng chưa để lại dấu ấn đậm nét ở vòng loại. Lối chơi bóng dài của đội bóng châu Âu này cũng khá đơn điệu, dễ bị đối thủ bắt bài. Ngòi nổ nguy hiểm nhất của đội tuyển CH Czech là Patrik Schick nhưng anh khá đơn độc trên hàng công nên rất khó phát huy khả năng. Điều khiến người hâm mộ lo lắng chính là hàng phòng ngự đội CH Czech thiếu linh hoạt, dễ bị các đối thủ khai thác bằng các pha phối hợp tốc độ, kỹ thuật. Đó cũng là lý do cựu tuyển thủ Trần Minh Chiến dự đoán đội tuyển Hàn Quốc sẽ làm nên chuyện trước CH Czech, qua đó giành trọn 3 điểm.