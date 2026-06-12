Lịch thi đấu World Cup 2026 mới nhất: Hàn Quốc đá cực 'cháy', Nhật Bản và châu Á đáp lời?

Lịch thi đấu các trận ra quân của đại diện châu Á

Đội tuyển Hàn Quốc giúp châu Á khởi đầu hoàn hảo ở World Cup 2026, khi đánh bại CH Czech với tỷ số 2-1 tại Guadalajara (Mexico). Dù lịch thi đấu buộc Hàn Quốc phải tập trung ngay ở trận mở màn trước đối thủ tầm trung châu Âu như CH Czech, nhưng thầy trò HLV Hong Myung-bo vẫn bản lĩnh vượt qua.

Hai bàn thắng của Hwang In-beom và Oh Hyeon-gyu giúp Hàn Quốc lấy trọn 3 điểm, đứng nhì bảng sau lượt đầu (xếp sau chủ nhà Mexico do kém hiệu số bàn thắng bại). Do ở World Cup 2026, có 8/12 đội hạng ba được vào vòng knock-out, nên Hàn Quốc chỉ cần tối thiểu từ 1 đến 2 điểm trong 2 trận còn lại gặp Mexico và Nam Phi là chắc chắn có vé đi tiếp.

Hàn Quốc (áo đỏ) đánh bại CH Czech ở trận ra quân World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Sau thành công vang dội của Hàn Quốc, bóng đá châu Á chờ đón hàng loạt đại diện ra quân trong những ngày tới.

2 giờ ngày 14.6, đại diện thứ hai của châu Á sẽ ra quân. Qatar so tài Thụy Sĩ trong khuôn khổ bảng B. Đến 11 giờ ngày 14.6, đến lượt Úc xuất quân, với màn thư hùng gặp Thổ Nhĩ Kỳ tại bảng D.

Đại diện hùng mạnh nhất mang tên Nhật Bản sẽ ra quân lúc 3 giờ ngày 15.6, với trận cầu tâm điểm gặp Hà Lan ở bảng F. Đây là cuộc so tài đáng xem và cân bằng nhất lượt đấu ra quân.

Nhật Bản từng thắng Đức và Tây Ban Nha (cùng tỷ số 2-1) để dẫn đầu bảng tử thần World Cup 2022. Ở thử thách cũng khó khăn năm nay, sức mạnh của "Samurai áo xanh" sẽ sớm được kiểm chứng.

Nhật Bản đá trận ra quân với Hà Lan ở bảng E ẢNH: REUTERS

Tại bảng H, Ả Rập Xê Út gặp thử thách cực đại với màn chạm trán Uruguay (5 giờ ngày 16.6). 3 tiếng sau, đến 8 giờ ngày 16.6, Iran đối đầu New Zealand tại bảng G.

Đội tuyển Iraq nằm ở bảng đấu cực khó với đương kim á quân thế giới Pháp, đương kim á quân châu Phi Senegal và Na Uy (đội toàn thắng vòng loại châu Âu). Iraq sẽ ra quân bảng I bằng màn so tài Na Uy lúc 5 giờ ngày 17.6.

Jordan cũng nằm ở bảng đấu khó, với đương kim vô địch thế giới Argentina, Algeria và Áo. Jordan sẽ ra quân bảng J với trận gặp Áo, diễn ra lúc 11 giờ ngày 17.6. Đây cũng là trận đầu tiên trong lịch sử bóng đá Jordan ở VCK World Cup.

Đại diện châu Á cuối cùng ra sân là Uzbekistan ở bảng K, với trận ra quân gặp Colombia lúc 9 giờ ngày 18.6.

Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá châu Á có tới 9 đại diện góp mặt ở World Cup, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Úc, Ả Rập Xê Út, Jordan, Qatar, Uzbekistan và Iraq.

Đại diện châu Á tiến xa nhất ở World Cup từ trước đến nay là Nhật Bản, với tấm vé đá bán kết năm 2002. Tại World Cup 2022, Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc đều dừng bước ở vòng 16 đội, trong khi Qatar, Iran và Ả Rập Xê Út bị loại ở vòng bảng.