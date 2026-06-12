Thua ngược Hàn Quốc, đội tuyển CH Czech bị chỉ trích dữ dội: 'Chơi thứ bóng đá cực tệ’

Trở lại World Cup sau 20 năm chờ đợi, đội tuyển CH Czech mang theo rất nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, những gì thầy trò HLV Miroslav Koubek thể hiện trên sân Estadio Akron (Mexico) sáng 12.6 lại khiến không ít người thất vọng.

Dù đội trưởng Ladislav Krejčí giúp đội tuyển CH Czech vượt lên dẫn trước ở phút 59 bằng một pha đánh đầu từ tình huống cố định, đội bóng Đông Âu gần như không tạo ra được thêm bất kỳ sức ép đáng kể nào lên khung thành Hàn Quốc. Trong phần lớn thời gian thi đấu, họ lùi sâu phòng ngự, chơi bóng dài và phụ thuộc gần như hoàn toàn vào các tình huống ném biên, đá phạt hay phạt góc.

Ngược lại, đội tuyển Hàn Quốc kiểm soát thế trận bằng lối chơi phối hợp tốc độ, kiểm soát bóng vượt trội và liên tục gây áp lực lên hàng phòng ngự đối phương. Thành quả là đội bóng của HLV Hong Myung-bo ghi liền 2 bàn trong hiệp 2 để giành chiến thắng xứng đáng.

Đội tuyển CH Czech thua ngược đội tuyển Hàn Quốc ngày ra quân ẢNH: REUTERS

Đội tuyển CH Czech bị ví như phiên bản xấu xí của Arsenal

Ngay sau trận đấu, trên các trang mạng xã hội tại CH Czech xuất hiện hàng loạt bình luận châm biếm lối chơi của đội tuyển nước nhà.

Tài khoản Gideomatic với hơn 50.000 người theo dõi nhận xét: "Đội tuyển CH Czech sẽ rất hợp với Ngoại hạng Anh. Họ chơi cực kỳ trực diện, thực dụng và gần như không muốn giữ bóng dưới mặt đất. Một đội bóng rất khó chịu".

Trong khi đó, tài khoản Mats Crew có khoảng 280.000 người theo dõi mỉa mai: "CH Czech giống như Arsenal, họ chỉ biết ghi bàn từ các tình huống cố định. Ngay cả HLV Mikel Arteta cũng không cực đoan đến vậy".

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Những bình luận tương tự xuất hiện dày đặc trên các trang báo của nước này. Tờ Ruik Sports bình luận: “Không ít người hâm mộ gọi CH Czech là Arsenal phiên bản đội tuyển quốc gia. Họ không có đường nét tấn công nào, chỉ dựa hoàn toàn vào tình huống cố định”.

Ruik Sports còn dẫn lại lời của một CĐV CH Czech: “Có thể họ không phải đội yếu nhất World Cup 2026, nhưng chắc chắn là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu đội bóng chơi thứ bóng đá tệ nhất giải. CH Czech đã thi đấu cực tệ khi gặp Hàn Quôc".

Theo Ruik Sports, các thống kê chuyên môn sau trận càng cho thấy sự chênh lệch giữa hai đội. Hàn Quốc kiểm soát bóng khoảng 61%, thực hiện gần 470 đường chuyền chính xác với tỷ lệ thành công rất cao, trong khi CH Czech chỉ đạt tỷ lệ chuyền bóng khoảng 70%.

Đội bóng châu Á cũng tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn hẳn. Nếu không có phong độ xuất sắc của thủ môn Matěj Kovář với hàng loạt pha cứu thua trước những cú đá của Son Heung-min, Lee Kang-in và Hwang In-beom, CH Czech có thể đã nhận thất bại nặng nề hơn.

Krejčí không giấu được sự thất vọng khi đội nhà trắng tay ngày ra quân ẢNH: REUTERS

Bình luận trên truyền thông CH Czech, nhà báo Michal Sedláček cho rằng Hàn Quốc hoàn toàn vượt trội về tốc độ luân chuyển bóng, khả năng pressing cũng như sự thích nghi với điều kiện thi đấu tại Guadalajara.

"Nếu không có các tình huống cố định, CH Czech gần như không có phương án tấn công nào đáng kể", ông nhận định.

Đội trưởng Krejčí nổi giận sau trận

Bản thân đội trưởng Krejčí cũng không giấu được sự thất vọng sau trận đấu. Trung vệ ghi bàn mở tỷ số khẳng định anh không quan tâm đến thành tích cá nhân khi đội nhà trắng tay.

Theo Krejčí, vấn đề lớn nhất nằm ở khả năng phòng ngự và sự thiếu tập trung trong những thời điểm quyết định. Hai bàn thua của CH Czech đều xuất phát từ những khoảng trống mà hàng thủ để lộ khi Hàn Quốc tăng tốc phản công.

"Tôi không vui vì bàn thắng của mình. Điều quan trọng là chúng tôi đã thua trận. Chúng tôi cần nhìn lại những sai lầm và cải thiện ngay lập tức", đội trưởng CH Czech nhấn mạnh.

Thất bại trước Hàn Quốc khiến CH Czech rơi vào thế khó tại bảng A. Truyền thông CH Czech nhận định, trận gặp Nam Phi sắp tới (23 giờ ngày 18.6) gần như mang tính quyết định đối với cơ hội giành vé vào vòng knock-out của thầy trò HLV Miroslav Koubek.