World Cup 2026: HLV Hàn Quốc nói gì về Son Heung-min, HLV CH Czech thừa nhận thất bại cay đắng

Son Heung-min là điểm tựa của đội tuyển Hàn Quốc

Trong cuộc họp báo sau trận đấu đội tuyển Hàn Quốc ngược dòng thắng CH Czech với tỷ số 2-1 ngày 12.6 ở bảng A World Cup 2026. Trước các ý kiến cho rằng, Son Heung-min đã có trận đấu dưới sức, bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn trước khi bị thay ra ở phút 69. HLV Hong Myung-bo đã lập tức bác bỏ các nhận định này.

HLV Hong Myung-bo bảo vệ Son Heung-min, khẳng định anh là cầu thủ giỏi nhất của Hàn Quốc Ảnh: Reuters

Ông cho rằng: "Son Heung-min là cầu thủ giỏi nhất của chúng tôi và cũng là một đội trưởng rất ổn định. Chúng tôi tin rằng Son đã cố gắng hết sức". Mặc dù vậy, HLV Hong Myung-bo cũng không quên nhắc khéo Son Heung-min: "Không riêng gì cậu ấy, cả đội cũng cần phải cải thiện khả năng dứt điểm".

Son Heung-min trước khi rời sân để cầu thủ Oh Hyeon-gyu vào thay, đã có đến 5 cơ hội ghi bàn chỉ trong hiệp một. Nhưng ngôi sao 33 tuổi này trong một ngày kém may mắn đã không thể khuất phục được thủ môn Matej Kovar của CH Czech, cũng như các tình huống dứt điểm vội vàng khác để cơ hội trôi qua.

Hwang In-beom - người hùng đưa đội tuyển Hàn Quốc ngược dòng tại World Cup 2026 là ai?

Trong khi Oh Hyeon-gyu vào sân ở phút 69, đến phút 80 đã ghi bàn quyết định giúp đội tuyển Hàn Quốc hoàn thành cú lội ngược dòng ngoạn mục.

Trước đó, Hwang In-beom ghi bàn từ pha kiến tạo của Lee Kang-in để cân bằng tỷ số 1-1 cho đội tuyển Hàn Quốc ở phút 67, sau bàn mở tỷ số 1-0 đầy bất ngờ của Krejci cho CH Czech ở phút 59.

Son Heung-min ôm đầu tiếc nuối sau tình huống bỏ lỡ mười mươi Ảnh: Reuters

"Trước trận đấu, tôi đã nhắn nhủ hai điều với các cầu thủ của mình: không bỏ cuộc cho đến phút cuối và đoàn kết như một. Dù trên sân hay ngoài sân, chúng ta cần phải chơi như một đội", HLV Hong Myung-bo nhấn mạnh.

Ông cũng tiết lộ, kế hoạch là sẽ thay Hwang In-beom khoảng phút 60 vì cầu thủ này bị chấn thương từ tháng 3 đến tháng 5 mới trở lại. Nhưng anh đã yêu cầu được thi đấu tiếp, và sau đó đã ghi bàn gỡ hòa. Hwang In-beom được HLV Hong Myung-bo thay ra ở phút 84.

Hàn Quốc đặt mục tiêu thắng chủ nhà Mexico giành ngôi nhất bảng A

Cũng theo HLV Hong Myung-bo: "Đây là kết quả của sự nỗ lực toàn đội. Thể hiện sự đoàn kết của tập thể đội tuyển Hàn Quốc. Chúng tôi đã có chiến thắng, và đội chủ nhà Mexico cũng có chiến thắng ngày ra quân. Trận đấu sắp tới giữa chúng tôi và họ (lúc 8 giờ ngày 19.6) sẽ rất quan trọng. Đó là trận đấu quyết định cơ hội đi tiếp và có thể phân định ngôi nhất nhì bảng A".

Trong khi đó, HLV đội tuyển CH Czech, ông Miroslav Koubek thừa nhận trận thua trước đội Hàn Quốc là hoàn toàn phản ảnh đúng cục diện trận đấu. Ông nói: "Đội hay hơn đã thắng. Đối thủ của chúng tôi rất mạnh".

"Chúng tôi thực sự đã mắc một số sai lầm nhưng cũng tạo ra cơ hội. Chúng tôi phải chiến đấu và chúng tôi đã làm được (bàn mở tỷ số). Nhưng bây giờ chúng tôi cần phải tiến lên, cần phải chơi tấn công nhiều hơn và sáng tạo hơn. Trong khâu tấn công, chúng tôi cần phải cải thiện", HLV Miroslav Koubek cho biết thêm.

Ở trận tiếp theo, CH Czech gặp Nam Phi, đội cũng thua trận ra quân trước Mexico với tỷ số 0-2, lúc 23 giờ ngày 18.6. Cả hai đội đều cần giành chiến thắng để tiếp tục nuôi hy vọng giành vé đi tiếp.