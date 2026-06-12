World Cup 2026: Thống kê cực đỉnh của Hàn Quốc sau trận thắng CH Czech ngoạn mục

Lần thứ ba đội tuyển Hàn Quốc đánh bại các đối thủ châu Âu tại World Cup

Chiến thắng trước CH Czech với tỷ số 2-1, giúp đội tuyển Hàn Quốc khởi đầu chiến dịch World Cup 2026 như mơ. Khi đây là lần thứ ba liên tiếp họ đã đánh bại các đối thủ đến từ châu Âu ngay tại World Cup.

Cụ thể, trận thắng CH Czech là mới nhất. Trước đó, các "Chiến binh Taegeuk" (biệt danh đội tuyển Hàn Quốc) đã từng đánh bại Bồ Đào Nha của Ronaldo tại Qatar 2022 với tỷ số 2-1. Tại World Cup 2018, Hàn Quốc từng có chiến thắng vang dội trước đội tuyển Đức với tỷ số 2-0.

Son Heung-min có thể chưa ghi bàn, nhưng anh đã dẫn dắt các đồng đội Hàn Quốc sẵn sàng chinh phục World Cup 2026, với lần thứ ba liên tiếp thắng các đội từ châu Âu tại World Cup Ảnh: Reuters

Theo hãng thống kê Opta, 4 trong 8 chiến thắng mọi thời đại của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup đều kết thúc với tỷ số 2-1, và đặc biệt là sau khi họ bị thủng lưới trước. "Chuyện thường tình", Opta ví von.

Trận thắng CH Czech với tỷ số 2-1 cũng ở trường hợp này. Sau khi Krejci mở tỷ số 1-0 phút 59 cho đại diện từ châu Âu, CH Czech. Hwang In-beom và Oh Hyeon-gyu đã trở thành người hùng của Hàn Quốc khi ghi bàn các phút 67 và 80 giúp đội nhà ngược dòng giành lại trận thắng với tỷ số 2-1.

Hwang In-beom - người hùng đưa đội tuyển Hàn Quốc ngược dòng tại World Cup 2026 là ai?

Trong đó, Hwang In-beom ghi bàn từ pha kiến tạo của Lee Kang-in. Tiếp đó, chính Hwang In-beom là người kiến tạo lại cơ hội ghi Oh Hyeon-gyu lập công quyết định. Đáng nói, Oh Hyeon-gyu là người đã vào sân thay đàn anh Son Heung-min ở phút 69.

Tiếc cho Son Heung-min, nhưng màn trình diễn là ấn tượng

"Hiệp hai chính là thời điểm đội tuyển Hàn Quốc thường ghi bàn, việc thay Son Heung-min chắc chắn nằm trong dự tính của HLV Hong Myung-bo. Bởi vì, các thống kê cho thấy, 14 trong số 15 bàn thắng gần đây nhất của Hàn Quốc tại World Cup đều được ghi trong hiệp hai, sau các sự thay đổi người chiến thuật.

Niềm vui của Son Heung-min sau trận thắng của đội tuyển Hàn Quốc, dù tiếc là anh bỏ lỡ nhiều cơ hội Ảnh: Reuters

Son Heung-min tuy không ghi bàn sau đến 4 cơ hội mười mươi, nhưng rõ ràng anh và đồng đội đã có màn trình diễn ấn tượng trong lần ra sân ở kỳ World Cup thứ 4 trong sự nghiệp (từ 2014 đến 2026), sánh ngang với chính HLV của mình, ông Hong Myung-bo cũng dự 4 kỳ World Cup (từ 1990 đến 2002)", Opta phân tích.

Và thêm rằng: "Trận đấu này Son Heung-min và đồng đội đã không làm người hâm mộ thất vọng, khi họ thi đấu với một nguồn năng lượng dồi dào và trên hết là không bao giờ buông xuôi hy vọng".

Trong khi đó, kênh truyền hình Brazil, Ge Globo lại có ấn tượng với cầu thủ Hwang In-beom, đang thi đấu cho CLB Feyenoord ở Hà Lan, khi anh ăn mừng bàn thắng theo phong cách của cựu danh thủ Ronaldo (Brazil) vào đầu những năm 2000.

Ge Globo cho rằng, Hwang In-beom có thể sẽ là "người ngoài hành tinh" Ronaldo (Brazil) của bóng đá Hàn Quốc tại World Cup 2026, khi anh ghi bàn đầu tiên cho đội nhà tại giải đấu và thể hiện phong cách như thần tượng của mình.

Ge Globo chỉ tiếc là, ngôi sao lớn nhất của bóng đá Hàn Quốc hiện nay, Son Heung-min đã chưa ghi được bàn thắng ở kỳ World Cup thứ 4 trong sự nghiệp, sau khi anh có rất nhiều cơ hội, nhưng thật tiếc là "hôm nay quả bóng không chịu nghe lời Son Heung-min" để đi vào lưới, Ge Globo ví von.