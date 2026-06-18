Anh thắng Croatia tưng bừng 4-2: Harry Kane lập cú đúp, Luka Modric phạm sai lầm lớn

Harry Kane thay Ronaldo, trả lời Messi, Mbappe và Haaland

Harry Kane ghi cú đúp cùng với bàn thắng của Jude Bellingham và Rashford ghi trong hiệp hai, đã giúp đội tuyển Anh có trận ra quân World Cup 2026 đầy mỹ mãn, khi họ đánh bại đối thủ duyên nợ Croatia với tỷ số cách biệt 4-2. Qua đó, phục hận trận thua ở bán kết World Cup 2018 với tỷ số 1-2.

Harry Kane lập cú đúp, thay Ronaldo trả lời Messi, Mbappe và Haaland Ảnh: Reuters

Cú đúp của Harry Kane cũng giúp anh có được tổng cộng 10 bàn thắng ghi tại World Cup và cân bằng kỷ lục với cựu danh thủ Gary Lineker. Harry Kane cũng trở thành cầu thủ thứ hai ghi bàn cho đội tuyển Anh tại ba kỳ World Cup khác nhau (2018, 2022, 2026), sau David Beckham (1998, 2002, 2006).

Harry Kane "khai hỏa" sau khi Mbappe và Haaland cũng đều ghi cú đúp lần lượt cho đội tuyển Pháp và Na Uy. Danh thủ Messi cũng lập hat-trick ở trận Argentina thắng đậm Algeria tỷ số 3-0. Trong khi chỉ có Ronaldo tịt ngòi ở trận hòa của Bồ Đào Nha trước DR Congo với tỷ số 1-1.

Với cú đúp vừa ghi cũng giúp Harry Kane đã có tổng cộng 81 bàn sau 115 trận thi đấu cho đội tuyển Anh.

Trận thắng của đội tuyển Anh ngoài dấu ấn của Harry Kane, còn phải nói đến sự linh hoạt của HLV Thomas Tuchel khi áp dụng cực tốt các tình huống cố định quen thuộc từ CLB Arsenal để giành lợi thế.

Trong hiệp một thực sự kịch tính, khi hai đội rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Ngay đầu trận, tiền vệ kỳ cựu Modric (40 tuổi của Croatia) phạm lỗi với Madueke trong vòng cấm. Trọng tài Turpin kiểm tra VAR nhanh chóng ra quyết định thổi phạt đền. Qua đó, giúp đội tuyển Anh từ sớm đã có lợi thế. Modric trận này chơi mờ nhạt.

Tuy nhiên, trên chấm 11 m Harry Kane phải đến lần thực hiện thứ hai mới ghi bàn, sau khi cú sút đầu bị thủ môn Livakovic (Croatia) cản phá được. Nhưng do thủ môn này phạm lỗi khi di chuyển trước khi Kane thực hiện cú sút, nên đã được trọng tài xem lại VAR và cho sút lại. Ở lần sút thứ hai, chân sút số 1 của đội tuyển Anh không để xảy ra sai sót, để ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho "Tam sư" ở phút 12.

Harry Kane mang lại sự khác biệt cho đội tuyển Anh Ảnh: Reuters

Sau bàn thắng, đội tuyển Anh kiểm soát rất tốt trận đấu, nhưng Croatia lại cho thấy đẳng cấp đáng sợ của họ. Modric và Perisic chơi rất nỗ lực để giành lại khu vực giữa sân, tạo không ít áp lực lên hàng thủ đội tuyển Anh. Nhờ đó, phút 35 tiền vệ Baturina bất ngờ có bàn cân bằng tỷ số 1-1 sau cú sút từ xa hiểm hóc.

Nhưng chỉ vài phút sau đó, đội tuyển Anh lập lại thế dẫn trước từ một tình huống cố định đá phạt góc của Declan Rice, giúp Harry Kane lao vào đánh đầu cực mạnh để ghi bàn thứ hai trong trận nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 42. Mặc dù vậy, đội tuyển Anh lại không giữ được thành quả của Harry Kane, khi hàng thủ mắc lỗi để Petar Musa kịp ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Croatia ngay trong hiệp 1 ở phút bù giờ 45+4.

Ngay đầu hiệp hai, Jude Bellingham nhanh chóng đưa đội tuyển Anh vượt lên dẫn lại tỷ số 3-2 ngay phút 47, sau một pha tổ chức tấn công nhanh và cực kỳ chính xác.

Hiệp hai cũng cho thấy một đội tuyển Anh rất khác, thi đấu rực lửa và chắc chắn, không để Croatia có thêm cơ hội ghi bàn nào và gây sốc cho họ.

Những sự thay đổi người của HLV Tuchel cũng hiệu quả, như sự trở lại của Saka cùng Rashford đã tạo nên bàn thắng thứ tư ở phút 85, để ấn định chiến thắng ngọt ngào cho "Tam sư".

Trận thắng ngày ra quân giúp đội tuyển Anh giành ngôi đầu bảng L, trong khi Croatia phải tìm hy vọng ở 2 trận còn lại trước Ghana và Panama để tìm vé đi tiếp.