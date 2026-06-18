Ngày bùng nổ kỷ lục

Món ngon nhất xuất hiện sau cùng

Erling Haaland ghi đến 2 bàn ngay trong lần đầu tiên xuất hiện ở đấu trường World Cup, trong đó bàn đầu được ghi từ pha dứt điểm đúng hướng khung thành đầu tiên. Ngoài ra, cầu thủ này còn có một pha kiến tạo thành công, giúp Na Uy thắng Iraq 4-1 trong trận ra quân. Trong lần gần nhất trước đây Na Uy góp mặt ở VCK World Cup, Haaland còn chưa ra đời. Haaland quả không hổ danh "quái vật". Đội tuyển Na Uy của anh cũng đã hoàn toàn đáp ứng được sự chờ đợi của giới hâm mộ trung lập dành cho đội bóng được kỳ vọng là "ngựa ô" của World Cup này. Quá oanh liệt rồi, nhưng xem ra Haaland vẫn chưa hơn được siêu sao Kylian Mbappe.

Một mặt, Mbappe cũng lập cú đúp, giúp Pháp thắng Senegal 3-1, giữ vững uy tín của một trong vài ứng viên vô địch nặng ký nhất giải. Mặt khác, ở tuổi 27, Mbappe chính thức xô ngã kỷ lục của Olivier Giroud, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất xưa nay cho đội tuyển Pháp (58 bàn). Thành tích ghi bàn trên đấu trường World Cup của Mbappe hiện đã nhích đến con số 14, chỉ còn kém 2 bàn so với Miroslav Klose (Đức), cầu thủ ghi bàn nhiều nhất qua mọi thời đại ở World Cup.

Mới chỉ thi đấu trận đầu tiên tại World Cup 2026 nhưng Messi đã lập được rất nhiều kỷ lục ẢNH: REUTERS

Khi sự thán phục dành cho Haaland và Mbappe còn chưa lắng đọng, thì đến lượt Lionel Messi xuất hiện. Món ngon nhất của bữa đại tiệc phải được dọn lên sau cùng. Và đấy chính là điều tuyệt vời nhất mà World Cup dành tặng giới mộ điệu túc cầu trong ngày hôm qua. Tuyệt vời đến nỗi Messi khóc ngay trên sân sau bàn mở tỷ số cho Argentina ở trận thắng Algeria 3-0. Ở tuổi 38 (sắp tròn 39), Messi ăn mừng bàn thắng như thể đấy là lần đầu tiên anh ghi bàn ở World Cup.

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Cuộc đua Messi - Mbappe trở nên cực kỳ hào hứng

Do Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) đá sau, nên Messi chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử thi đấu ở 6 VCK World Cup. Đấy chỉ là một trong rất nhiều kỷ lục mà Messi vừa lập được trong ngày hôm qua. Anh hoàn thành cú hat-trick (hat-trick đầu tiên của Messi trên đấu trường World Cup), qua đó bắt kịp kỷ lục ghi 16 bàn của Klose. Và Messi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng lập được hat-trick ở World Cup. Siêu sao Argentina này cũng là cầu thủ trực tiếp tham gia vào khâu ghi bàn nhiều nhất xưa nay trên đấu trường World Cup (24 bàn: ghi 16, kiến tạo 8).

Đấy là trận đấu thứ 27 của Messi ở đấu trường World Cup, cũng là một kỷ lục mới. Trùng hợp đến mức khó tin: đúng vào ngày này 20 năm trước (16.6.2006, theo giờ địa phương ở nước chủ nhà), Messi lần đầu xuất hiện. Anh vào sân từ ghế dự bị và lập tức ghi bàn cho Argentina trong trận thắng Serbia & Montenegro 6-0 tại kỳ World Cup ở Đức. Đấy là cầu thủ trẻ nhất từng ra sân và ghi bàn cho Argentina ở World Cup. Bây giờ, anh là cầu thủ lớn tuổi nhất.

Một trong những kỷ lục cá nhân danh giá nhất gắn với đấu trường World Cup chính là kỷ lục về tổng số bàn thắng qua mọi thời đại, mà Messi đang chia sẻ cùng Klose. Kỷ lục này từng đi liền với tên tuổi của huyền thoại Đức Gerd Mueller suốt hàng chục năm cho đến khi bị Ronaldo (Brazil) xô ngã vào năm 2006, rồi đến Klose tiếp quản vào năm 2014. Bây giờ, gần như chắc chắn kỷ lục của Klose sẽ bị xô ngã. Vấn đề là Messi hay Mbappe sẽ thắng? Họ đều bùng nổ ngay từ trận đấu đầu tiên. Và nếu tiến được đến trận chung kết, mỗi người sẽ còn đến 7 trận nữa.

Tại World Cup 2022, Mbappe là vua phá lưới với 8 bàn thắng. Messi đứng liền sau đó (7 bàn). Bây giờ Messi đang dẫn trước Mbappe 1 bàn ở World Cup này, và 2 bàn trong cuộc đua giành kỷ lục chung cuộc. Thuận lợi riêng - quá đủ để trở thành động lực vô bờ bến cho Mbappe: anh còn đang nhắm đến một kỷ lục khác, cũng rất vinh dự: cầu thủ đầu tiên trong lịch sử 2 lần đoạt chức vua phá lưới World Cup. Giả sử Mbappe lại là vua phá lưới lần nữa, nhưng lại chỉ hơn Messi đúng 1 bàn như tại Qatar 2022, thì mỗi người có một kỷ lục để đời khi World Cup này khép lại.

Cuối cùng, chúng ta còn chưa nói đến một điều vô cùng hấp dẫn. Phải chăng những cú đúp liên tiếp của Mbappe và Haaland trong ngày hôm qua đã "kích hoạt" sự bùng nổ của Messi? Và nếu vậy, sẽ lại có sự bùng nổ của Ronaldo? Hãy chờ xem. Trước mắt, chỉ cần ghi bàn tại World Cup này là Ronaldo độc chiếm kỷ lục ghi bàn ở 6 kỳ World Cup.