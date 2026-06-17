World Cup ở Gaza: Vẫn xem bóng đá dù không biết ngày mai ra sao

90 phút để tạm quên thực tại

Khi hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới quây quần bên màn hình để theo dõi World Cup 2026, tại Gaza, việc xem một trận bóng đá là điều xa xỉ.

Trong một căn phòng từng là lớp học ở Khan Younis, nay được sử dụng làm nơi trú ẩn cho những gia đình phải rời bỏ nhà cửa, Fadi Al-Arawi chăm chú theo dõi World Cup qua chiếc máy tính xách tay cũ. Màn hình liên tục giật, kết nối internet lúc có lúc không, nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Cựu cầu thủ bóng đá Palestine Fadi Al-Arawi theo dõi một trận đấu tại World Cup 2026 được phát trực tuyến trên máy tính xách tay cùng những người khác ở Khan Younis ẢNH: REUTERS

Với Al-Arawi, đó không đơn thuần là một trận bóng đá.

Là cầu thủ đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Gaza, anh đã không thể ra sân kể từ khi các hoạt động thể thao bị đình trệ bởi chiến sự kéo dài hơn 2 năm qua. Giống như nhiều người dân Gaza khác, anh cũng không còn ngôi nhà của mình để trở về.

"Ngày nào cũng như ngày nào. Không ai biết có internet hay không. Chúng tôi chỉ cố gắng tụ tập lại để xem bóng đá. Ngoài kia vẫn là những nỗi lo thường trực", anh chia sẻ.

World Cup giữa đống đổ nát: Khi bóng đá trở thành niềm vui hiếm hoi ở Gaza

Người lớn, trẻ con tập trung xem bóng tại một trường học đang được sử dụng làm nơi trú ẩn cho người dân phải sơ tán vì chiến tranh ở Khan Younis, phía nam Dải Gaza ẢNH: REUTERS

Tại thành phố Gaza, nhiều quán cà phê vẫn cố gắng duy trì hoạt động trong thời gian diễn ra World Cup. Ở Royal Cafe, chủ quán đã lắp đặt thêm nguồn điện dự phòng và hệ thống pin tích điện để đảm bảo các trận đấu đêm khuya vẫn được phát sóng sau khi máy phát điện ngừng hoạt động.

Mỗi khi World Cup diễn ra, những chiếc bàn nhanh chóng kín chỗ. Người hâm mộ ngồi sát bên nhau, chăm chú dõi theo từng pha bóng như muốn tạm gác lại những bộn bề của cuộc sống.

Hadi Abu Rizq, một người hâm mộ bóng đá tại Gaza, cho biết nỗi lo vẫn luôn hiện hữu, nhưng điều đó không ngăn được mọi người tìm đến bóng đá.

"Chúng tôi vẫn sống trong sự bất an mỗi ngày. Nhưng dù thế nào, mọi người vẫn muốn xem các trận đấu. Trong 90 phút ấy, chúng tôi có cảm giác như được sống cùng phần còn lại của thế giới", anh nói.

Khi sân vận động không còn là nơi đá bóng

Chiến sự không chỉ làm thay đổi cuộc sống của người dân mà còn để lại những tác động nặng nề với thể thao Palestine.

Theo Hiệp hội Bóng đá Palestine, hàng trăm cơ sở thể thao tại Gaza đã bị hư hại hoặc phá hủy trong những năm qua. Nhiều sân bóng từng là nơi diễn ra các trận đấu nay không còn giữ được chức năng ban đầu.

Người Palestine theo dõi World Cup 2026 ở một quán cà phê tại thành phố Gaza ẢNH: REUTERS

Sân Al-Yarmouk, một trong những sân vận động lớn nhất Gaza, hiện trở thành nơi sinh sống của các gia đình phải sơ tán. Ahmed Hameid, một người dân địa phương, nhớ lại những ngày nơi đây còn đông kín khán giả.

"Trước đây mặt sân xanh như một tấm thảm và luôn đầy ắp người hâm mộ. Bây giờ những gì còn lại là các dãy lều tạm", ông kể.

Sân vận động Al-Yarmouk giờ đây là nơi trú ẩn cho những người mất nhà cửa ẢNH: REUTERS

Dù vậy, bóng đá vẫn chưa biến mất khỏi Gaza. World Cup 2026 vẫn hiện diện trên những màn hình chập chờn, trong các quán cà phê nhỏ hay những khu trú ẩn tạm thời. Nó không thể thay đổi thực tại, nhưng đủ để mang đến những niềm vui hiếm hoi giữa đống hoang tàn.

Và có lẽ đó cũng là lý do khiến hàng nghìn người dân Gaza vẫn cố gắng theo dõi từng trận đấu. Không chỉ vì tình yêu bóng đá, mà còn bởi trong những khoảnh khắc ấy, họ có thể tạm quên đi những mất mát đang bao quanh mình.