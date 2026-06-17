Giữa bão tranh cãi, Bruno Fernandes nói gì về Ronaldo?

Vinh dự khi được sát cánh Ronaldo

Trước thềm trận ra quân tại vòng bảng World Cup 2026, tiền vệ Bruno Fernandes đã dành những lời ca ngợi cho Ronaldo. Chia sẻ trong bài phỏng vấn độc quyền với FIFA, nhạc trưởng mang áo số 8 của Manchester United nhấn mạnh: "Đó là một vinh dự lớn với chúng tôi khi có Ronaldo là người đồng hương, đồng đội và là một cầu thủ có thể đưa chúng tôi đến gần hơn với chức vô địch World Cup".

Đối với Fernandes, siêu sao 41 tuổi luôn là nguồn cảm hứng lớn lao để anh và các đồng đội học hỏi: “Chúng tôi luôn có thể học hỏi từ Ronaldo. Anh ấy đã thể hiện sự bền bỉ đáng kinh ngạc xuyên suốt sự nghiệp của mình. Anh ấy luôn hướng đến chiến thắng, không bao giờ hài lòng với những gì đã đạt được và luôn phấn đấu để vươn lên cao hơn. Trên hết, tôi hy vọng anh ấy có thể dẫn dắt các đàn em tại World Cup, tiếp tục giúp đỡ đội bóng như cách anh ấy vẫn luôn làm, ghi nhiều bàn thắng hơn và đưa chúng tôi đến gần hơn với mục tiêu của mình".

Ronaldo sắp ra sân ở kỳ World Cup thứ 6 liên tiếp trong sự nghiệp ẢNH: REUTERS

Những tuyên bố mạnh mẽ và đầy gắn kết của Fernandes xuất hiện ngay giữa bối cảnh mạng xã hội bùng nổ nhiều luồng ý kiến trái chiều nhắm vào nội bộ đội tuyển Bồ Đào Nha. Trước đó, dư luận dấy lên tranh cãi khi cho rằng sự hiện diện của lão tướng 41 tuổi có thể làm chậm nhịp độ tấn công của đội bóng áo bã trầu.

Thậm chí, có ý kiến cực đoan còn đề xuất rằng Bruno Fernandes nên thẳng thừng từ chối ra sân nếu HLV Roberto Martinez tiếp tục điền tên Ronaldo vào đội hình xuất phát tại World Cup, nhằm nhường đất diễn cho các ngôi sao trẻ trung hơn. Dẫu vậy, những chia sẻ thẳng thắn và đầy tôn trọng từ tiền vệ Manchester United đã dập tắt mọi hoài nghi về mối quan hệ giữa hai ngôi sao lớn nhất của bóng đá Bồ Đào Nha vào lúc này.

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Giấc mơ trở thành nhà vô địch thế giới

Bên cạnh việc khẳng định vị thế bất biến của người đàn anh, nhạc trưởng 31 tuổi cũng đưa ra phát biểu trọng tâm về khát vọng lớn của đội nhà tại giải đấu năm nay. Fernandes khẳng định: "Giấc mơ của chúng tôi là trở thành nhà vô địch thế giới".

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Anh nói thêm về quyết tâm thay đổi lịch sử bóng đá nước nhà: "Chìa khóa là tập trung vào những gì chúng tôi có thể làm để thay đổi thực tế rằng Bồ Đào Nha chưa từng vô địch giải đấu này, và trở thành tập thể đầu tiên mang chiếc cúp vàng World Cup danh giá về quê nhà". Sự tự tin của tiền vệ này hoàn toàn có cơ sở khi đặt vào bối cảnh Bồ Đào Nha đang sở hữu một “thế hệ vàng” với hàng loạt ngôi sao đang ở độ chín của sự nghiệp như Bernardo Silva, Rafael Leao, Pedro Neto cùng bộ ba thuộc biên chế PSG là Nuno Mendes, Joao Neves và Vitinha.

Sau chiến tích đánh bại Tây Ban Nha để lên ngôi vương tại UEFA Nations League vào năm 2025, Fernandes tự hào chia sẻ: "Đó là một tín hiệu tích cực và nó cho thấy niềm tin vào chất lượng tổng thể cũng như đẳng cấp của các cầu thủ đang đại diện cho Bồ Đào Nha vào lúc này. Chúng tôi biết mình là một tập thể mạnh. Cả đội thực sự tin rằng mình có thể làm nên chuyện tại kỳ World Cup này. Tôi ngập tràn sự tự tin khi nhìn xung quanh và thấy một đội hình phi thường, những con người sẵn sàng làm bất cứ điều gì vào bất kỳ thời điểm nào. Đây không phải là chuyện hỗ trợ cá nhân tôi, mà là tất cả cùng chung tay để đạt được mục tiêu tối thượng".