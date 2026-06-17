Anh - Croatia: Nhận định, đội hình dự kiến và dự đoán kết quả

Anh - Croatia: Những thống kê đáng chú ý

Trước trận Anh - Croatia, siêu máy tính Opta dự đoán "tam sư" sẽ có màn ra quân thuận lợi tại World Cup 2026, với tỷ lệ giành chiến thắng lên tới 55,9%. Cơ hội thắng của Croatia là 20,8%.

Đây mới là lần chạm trán thứ hai giữa Anh và Croatia tại vòng chung kết World Cup. Trước đó, hai đội gặp nhau tại bán kết đầy kịch tính năm 2018, khi Croatia lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 sau 2 hiệp phụ.

Đội tuyển Anh chỉ để thua duy nhất 1 trong 8 trận mở màn gần nhất tại các kỳ World Cup (thắng 4, hòa 3), đó là thất bại 1-2 trước Ý vào năm 2014.

Phong độ ấn tượng ở vòng loại

Đội tuyển Anh đến World Cup 2026 với tư cách là một trong những đội bóng có phong độ ấn tượng nhất giai đoạn vòng loại, và là ứng cử viên "nặng ký" cho tấm vé vào bán kết. Theo siêu máy tính Opta, cơ hội vào vòng 4 đội mạnh nhất của thầy trò HLV Thomas Tuchel lên tới 29,1%. Trận gặp Croatia đánh dấu cột mốc lần thứ 17 đội tuyển Anh góp mặt tại vòng chung kết World Cup, và là lần thứ 8 liên tiếp họ làm được điều này.

Thành bại của đội tuyển Anh phụ thuộc lớn vào Harry Kane ẢNH: REUTERS

Đoàn quân của HLV Tuchel là 1 trong 2 đại diện của khu vực UEFA (cùng với Na Uy) toàn thắng cả 8 trận ở vòng loại. Đáng chú ý, "tam sư" cũng là đội bóng duy nhất vượt qua chiến dịch vòng loại mà không để thủng lưới bàn nào.

Tuy nhiên, thử thách lớn nhất đối với vị HLV người Đức lúc này là phải cụ thể hóa phong độ đó vào sân chơi lớn - điều mà đội tuyển Anh thường gặp khó khăn trong quá khứ. Kể từ sau chức vô địch lịch sử năm 1966, thành tích của đội bóng xứ sương mù tại World Cup không quá ấn tượng. Họ mới chỉ có thêm 2 lần vượt qua vòng tứ kết, giành vị trí thứ tư vào các năm 1990 và 2018. Điểm tựa lớn nhất cho người Anh lúc này chính là cái duyên trong các trận mở màn. Họ chỉ thua 1 trong 8 trận ra quân gần nhất (thắng 4, hòa 3) tại các vòng chung kết World Cup.

"Kẻ ngáng đường" khó chịu

Croatia từ lâu không còn mang mác "ngựa ô" tại các giải đấu lớn. Họ hành quân đến kỳ World Cup thứ 7 trong lịch sử với vị thế là một trong những đội bóng chơi ổn định nhất ở các giải đấu lớn. "Vatreni" (biệt danh của đội tuyển Croatia) dưới sự dẫn dắt của tiền vệ "lão tướng" Luka Modric luôn được xem là mối đe dọa thường trực với bất kỳ "ông lớn" nào. Trong 6 kỳ World Cup gần nhất, Croatia có đến 3 lần bị loại ngay từ vòng bảng. Nhưng ở 3 lần còn lại, đội bóng áo đỏ trắng đều xuất sắc giành huy chương (nằm trong tốp 3 chung cuộc).

Modric vẫn bền bỉ ở tuổi 41, anh đóng vai trò cầm nhịp tuyến giữa Croatia ẢNH: REUTERS

Croatia đến Mỹ với phong độ cao. Thầy trò HLV Zlatko Dalic đã thắng 7/8 trận vòng loại và bất bại trong cả chiến dịch, chỉ chia điểm trong trận hòa 0-0 trước CH Czech. Họ cũng đang sở hữu chuỗi trận bất bại ở vòng bảng World Cup qua 2 giải đấu gần nhất (thắng 4, hòa 2), và chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 2 bàn trong chuỗi trận này. Mặc dù vậy, những trận mở màn lại không mấy suôn sẻ với Croatia khi họ chỉ thắng 1 trong 5 trận ra quân gần nhất (hòa 1, thua 3), đó là chiến thắng 2-0 trước Nigeria năm 2018. Tuy nhiên, siêu máy tính Opta vẫn nhận định Croatia có tới 77,2% cơ hội vượt qua bảng L, xếp ngay sau đội tuyển Anh (95,6%).

Những ngôi sao định đoạt trận đấu

Dù sở hữu đội hình đồng đều ở các tuyến, nhưng thành bại của đội tuyển Anh mùa hè này phụ thuộc rất lớn vào màn trình diễn của Harry Kane. Chỉ có Kylian Mbappe (12 bàn) là ghi được nhiều bàn thắng hơn Kane (8 bàn), tính trong hai kỳ World Cup gần nhất (2018 và 2022). Đội trưởng "tam sư" sẽ đá chính khi gặp Croatia, đánh dấu trận đấu thứ 30 của anh tại các giải đấu lớn (World Cup/EURO). Con số này nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Anh nào trong lịch sử.

Bên phía Croatia, niềm cảm hứng lớn nhất có lẽ là Luka Modric. Ngoài ra, không thể không nhắc đến Ivan Perisic. Tiền vệ cánh kỳ cựu này là người in dấu giày vào nhiều bàn thắng nhất lịch sử bóng đá Croatia tại các giải đấu lớn (10 bàn, 8 kiến tạo). Anh cũng là một trong ba cầu thủ hiếm hoi vừa ghi bàn, vừa kiến tạo ở cả ba kỳ World Cup gần nhất, sánh ngang với Lionel Messi và Neymar.

Đội hình dự kiến

Anh (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.

Croatia (3-4-3): Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Modric, Kovacic, Perisic; P. Sucic, Baturina; Musa.

Phong độ gần đây (trên mọi đấu trường)

Anh: Thắng - thắng - hòa - thua - thắng - thắng

Croatia: Thắng - thắng - thắng - thua - thua - thắng

Dự đoán kết quả Anh - Croatia

Theo mô phỏng 10.000 trận đấu từ siêu máy tính Opta, đội tuyển Anh có 55,9% tỷ lệ thắng. Tỷ lệ thắng của Croatia là 20,8%. Khả năng 2 đội hòa là 23,35%.

Tỷ số dự đoán: Anh 2-1 Croatia

Trận đấu được phát trực tiếp trên các kênh của VTV, VTVgo, FPT Play, TV360...