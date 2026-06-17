Mẹ thủ môn gây địa chấn World Cup và tiên đoán khó tin: ‘Không ai có thể ghi bàn vào lưới con tôi’

Trận hòa 0-0 trước đội tuyển Tây Ban Nha ngày 15.6 không chỉ là một trong những bất ngờ lớn nhất kể từ đầu World Cup 2026 mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử của đội tuyển Cabo Verde trong lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thủ thành Vozinha là người hùng của đội tuyển Cabo Verde ở trận mở màn World Cup ẢNH: REUTERS

Người góp công lớn nhất vào kết quả ấy là thủ môn Vozinha, tên thật là Josimar Dias. Ở tuổi 40, anh có hàng loạt pha cứu thua xuất sắc trước những chân sút hàng đầu của đội tuyển Tây Ban Nha, giúp đại diện châu Phi giành 1 điểm quý giá trong trận đấu đầu tiên ở World Cup.

Người mẹ luôn tin con trai sẽ làm nên điều đặc biệt

Theo Reuters, trước trận đấu, bà Ana Candida Evora - mẹ của Vozinha - đã khiến nhiều người bất ngờ khi tự tin khẳng định rằng không ai có thể ghi bàn vào lưới con trai bà.

Trong bối cảnh đối thủ là đội tuyển Tây Ban Nha với dàn cầu thủ đẳng cấp thế giới, đó tưởng như chỉ là niềm tin của một người mẹ dành cho con trai mình.

Và rồi mọi chuyện diễn ra đúng như lời bà dự đoán.

Phía sau kỳ tích của thủ môn Vozinha: Lời tiên đoán của người mẹ từ quê nhà Cabo Verde

Bà Ana Candida Evora (bìa trái) có niềm tin mãnh liệt rằng con mình sẽ tỏa sáng ẢNH: REUTERS

Suốt 90 phút, hàng công Tây Ban Nha tung ra nhiều pha dứt điểm nguy hiểm nhưng đều bị Vozinha hóa giải. Khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, bảng tỷ số vẫn giữ nguyên con số 0-0. Một ngày sau trận đấu, bà Evora vẫn chưa hết xúc động. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi rất hồi hộp nhưng cũng vô cùng hạnh phúc với những gì con trai mình đã làm được.

Theo Vozinha, mẹ anh không thể đến Mỹ vì những khó khăn liên quan đến thủ tục thị thực và chi phí đi lại. Đầu năm nay, Cabo Verde nằm trong nhóm quốc gia mà công dân phải đặt cọc số tiền lớn khi xin thị thực vào Mỹ. Dù quy định này sau đó được nới lỏng đối với người sở hữu vé World Cup, chi phí cho chuyến đi vẫn vượt quá khả năng của gia đình.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý tại Mỹ. Một số chính trị gia đã lên tiếng kêu gọi hỗ trợ để mẹ của thủ môn Cabo Verde có thể sang Mỹ theo dõi giải đấu. Theo giới chức Mỹ, người thân của các cầu thủ tham dự World Cup có thể được xem xét miễn một số yêu cầu trong quá trình xin thị thực.

Gia đình của Vozinha cổ vũ anh từ quê nhà ẢNH: REUTERS

Cả đất nước mở hội sau trận hòa lịch sử

Trong khi Vozinha xúc động vì thiếu vắng mẹ trên khán đài, người dân Cabo Verde lại có một đêm ăn mừng khó quên. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, hàng nghìn người đã đổ ra các tuyến phố tại Praia và Sao Vicente. Cờ Cabo Verde xuất hiện khắp nơi, tiếng còi xe vang lên không ngớt, còn người hâm mộ nhảy múa và hát vang giữa bầu không khí lễ hội.

"Chúng tôi là một quốc gia nhỏ giữa đại dương nhưng đã làm nên lịch sử. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì đất nước mình", một CĐV chia sẻ.

Một người hâm mộ khác là Magali Monteiro cũng không giấu được niềm tự hào: "Tôi đã khóc rất nhiều. Chúng tôi tự hào về đội tuyển và tự hào về đất nước mình. Dù đi đến đâu, Cabo Verde vẫn luôn ở trong tim chúng tôi".

Người hâm mộ Cabo Verde đang sống những ngày lễ hội ẢNH: REUTERS

Với dân số chỉ khoảng 600.000 người, Cabo Verde là một trong những quốc gia nhỏ nhất tham dự World Cup 2026. Đội bóng này lần đầu tiên giành vé dự World Cup và bị đánh giá thấp nhất bảng H, nơi còn có sự góp mặt của đội tuyển Tây Ban Nha, đội tuyển Uruguay và đội tuyển Ả Rập Xê Út.

Thế nhưng, ngay trong trận đấu đầu tiên, họ đã khiến cả thế giới phải chú ý. Một điểm trước ứng viên vô địch Tây Ban Nha không chỉ mở ra cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp mà còn mang đến niềm tự hào đặc biệt cho quốc đảo nhỏ bé giữa Đại Tây Dương.

Và ở trung tâm của câu chuyện cổ tích ấy là Vozinha - người hùng 40 tuổi đã khiến hàng công Tây Ban Nha bất lực, trong khi mẹ anh vẫn lặng lẽ dõi theo từ quê nhà cách đó hàng nghìn km, với niềm tin chưa từng lung lay rằng con trai mình sẽ làm nên điều đặc biệt.