Nhận định Ghana vs Panama: Cân tài cân sức, buộc thắng để nuôi hy vọng

Ghana vs Panama: Những điểm nhấn chính

Trước trận Ghana vs Panama, siêu máy tính Opta đánh giá đại diện châu Phi là cửa trên, với tỷ lệ chiến thắng đạt 45,1% trong các mô phỏng.

Tỷ lệ Panama có được chiến thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup là 28,1%, trong tổng số 25.000 trận đấu mô phỏng.

Ở tuổi 73, thuyền trưởng của "những ngôi sao đen" - ông Carlos Queiroz là HLV thứ ba trong lịch sử từng cầm quân tại 5 kỳ World Cup.

Nhận định trước trận

Cách đây không lâu, bóng đá Ghana đã bị rúng động sau khi đội tuyển quốc gia nước này lần đầu tiên không thể vượt qua vòng loại Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) sau 2 thập kỷ. Tuy nhiên, sự thất vọng của người hâm mộ sẽ nguôi ngoai nếu họ có một chiến dịch thành công tại Bắc Mỹ. "Những ngôi sao đen" đã dễ dàng giành vé tham dự VCK World Cup với thành tích 8 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua duy nhất 1 trận ở vòng loại khu vực châu Phi (CAF), qua đó đứng đầu bảng I và bỏ xa đội xếp thứ hai là Madagascar tới 6 điểm.

Kể từ sau trận đấu cuối cùng tại vòng loại vào tháng 10.2025, Ghana đã quyết định chia tay cựu HLV trưởng Otto Addo sau một chuỗi kết quả đáng thất vọng. Trên thực tế, Ghana đang phải trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng (hòa 1, thua 6) trước thềm trận ra quân tại World Cup 2026 gặp Panama, trong đó có các thất bại nặng nề trước Áo (1-5), Đức (1-2) và Mexico (0-2).

Tiền đạo Antoine Semenyo (phải) của đội tuyển Ghana ẢNH: REUTERS

Tân thuyền trưởng của Ghana - ông Carlos Queiroz là một trong những HLV rất kỳ cựu, khi đã từng cầm quân tại 9 đội tuyển quốc gia khác nhau, kể từ khi bắt đầu sự nghiệp quốc tế với Bồ Đào Nha vào năm 1990.

Bên kia chiến tuyến, trong lần đầu tiên xuất hiện tại sân chơi World Cup trên đất Nga vào năm 2018, Panama chỉ được xem là đội bóng "lót đường" khi để thua cả 3 trận vòng bảng trước Anh, Bỉ và Tunisia. Tuy nhiên ở giải đấu năm nay, "Los Canaleros" đang đặt mục tiêu lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng loại trực tiếp (knock-out). Thể thức cho 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào vòng knock-out đang mở ra cơ hội thực tế cho Panama.

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Panama là một thế lực ở vòng loại khu vực CONCACAF trong chu kỳ vừa qua nhờ việc Mỹ, Mexico và Canada được đặc cách vào thẳng VCK với tư cách đồng chủ nhà. Đoàn quân của HLV Thomas Christiansen đã trải qua 6 trận bất bại (thắng 3, hòa 3) ở vòng loại thứ hai để chính thức giành vé góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đội tuyển Panama (phải) có thành tích tốt ở vòng loại ẢNH: REUTERS

Chuỗi trận giao hữu chuẩn bị cho năm 2026 mang lại những kết quả trái chiều cho Panama, nổi bật là thất bại 2-6 trước Brazil trên sân Maracana vào ngày 31.5 - trận đấu mà họ đã gây bất ngờ lớn khi dồn ép selecao trong phần lớn thời gian. Màn trình diễn đầy hứa hẹn trước Brazil cùng danh hiệu á quân CONCACAF Nations League 2025 là cơ sở để tin rằng Panama hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ tại Bắc Mỹ.

Thông tin lực lượng

Ghana: Đội tuyển Ghana sẽ thiếu vắng sự phục vụ của tiền vệ ngôi sao Thomas Partey, do anh bị chính phủ Canada từ chối cấp thị thực (visa) nhập cảnh. Cựu "máy quét" của Arsenal sẽ tiếp tục ở lại đại bản doanh của đội tuyển tại Boston (Mỹ) và dự kiến chỉ có thể trở lại đội hình xuất phát trong các lượt trận đối đầu với Anh và Croatia.

Đội trưởng kỳ cựu Jordan Ayew dự kiến sẽ đá cao nhất trên hàng công. Tiền đạo của CLB Leicester City đã ghi tới 7 bàn ở vòng loại và sẽ nhận được sự "tiếp đạn" từ hai hành lang cánh của Ernest Nuamah và Antoine Semenyo.

Panama: Ngôi sao sáng nhất của Panama là Adalberto Carrasquilla đã phải bỏ lỡ toàn bộ các trận giao hữu làm nóng trước giải đấu do chấn thương. Tuy nhiên, tiền vệ đang khoác áo Pumas đã trở lại tập luyện và nhiều khả năng sẽ được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Anibal Godoy là lão tướng dày dặn kinh nghiệm nhất của "Los Canaleros". Ở tuổi 36, anh đang hướng tới cột mốc 156 lần khoác áo đội tuyển quốc gia trong trận đấu tới.

Phong độ gần đây trên mọi đấu trường

Ghana: Thua - thua - thua - thua - thua - thua - hòa

Panama: Thua - hòa - thắng - thua - thắng - hòa

Dự đoán tỷ số: Ghana 1-1 Panama

Trận đấu được phát trực tiếp trên các kênh của VTV, VTVgo, FPT Play, TV360...