World Cup 2026, Ghana - Panama: Vắng Partey, ‘Những ngôi sao đen’ vẫn mở tiệc?

Ghana "mở tiệc", một kiểu ví von về các trận thắng, vì mỗi khi có tiền vệ Thomas Partey thi đấu trong đội hình, đội bóng này thường giành các kết quả khả quan. Nhưng lần này, tại World Cup 2026, "Những ngôi sao đen" thi đấu trận ra quân mà không có tiền vệ chủ chốt này góp mặt, dù khỏe mạnh và không bị chấn thương.

Đội tuyển Ghana có vượt qua sự thiếu vắng tiền vệ chủ chốt Thomas Partey ở trận gặp Panama ngày ra quân World Cup 2026? Ảnh: Reuters

Lý do, Partey không được nước đồng chủ nhà Canada cấp thị thực nhập cảnh để thi đấu. Trận đội tuyển Ghana gặp Panama diễn ra tại sân BMO Field ở Toronto, Canada. Trong khi hai trận còn lại ở bảng L, Ghana gặp đội tuyển Anh và Croatia diễn ra ở Mỹ.

Ban đầu lý do được cho là vì Partey có liên quan tới một vụ án với "cáo buộc hình sự về tội tấn công tình dục ở nước Anh" và đang trong quá trình chờ xử lý.

Sự cố này khiến phía Ghana phản ứng dữ dội. Tuy nhiên, lý do chính khiến Partey không được cấp thị thực vào Canada là vì anh đã khai trên đơn xin thị thực, rằng mình không có cáo buộc hình sự nào đang chờ xử lý. Trong khi thực tế là vẫn đang phải đối mặt với cáo buộc hiếp dâm ở Anh, theo báo Tây Ban Nha, AS.

Đây chính là lý do, dù Liên đoàn Bóng đá Ghana và giới chức nước này liên tục can thiệp bằng nhiều cách, vẫn không thể giúp Partey có thị thực vào Canada để thi đấu.

Partey hiện vẫn ở lại Boston (Mỹ), trong trại huấn luyện của Ghana, trong khi phần còn lại của đội tuyển châu Phi này đến Toronto để đối đầu với Panama. Về nguyên tắc, Partey sẽ không phải đối mặt với bất kỳ vấn đề pháp lý nào khác ngăn cản anh tham dự các trận tiếp theo vòng bảng còn lại, với đội tuyển Anh và Croatia, sẽ được tổ chức tại Mỹ, theo AS.

Vắng Partey, đội tuyển Ghana sẽ bị ảnh hưởng đáng kể về khả năng chuyên môn, do cựu cầu thủ của các CLB Arsenal và Villarreal, hiện thi đấu cho Villarreal (Tây Ban Nha), là trụ cột ở hàng tiền vệ. HLV Carlos Queiroz, người sẽ có lần thứ 5 dự World Cup, sẽ phải có giải pháp thay thế.

Phần còn lại, đội tuyển Ghana, dù xếp hạng 73 thế giới, nhưng mang đến World Cup 2026 nhiều ngôi sao hàng đầu, đáng chú ý là tiền đạo Antoine Semenyo của Man City, Inaki Williams, anh trai của ngôi sao Nico Williams (đội tuyển Tây Ban Nha). Chân sút kỳ cựu Jordan Ayew vẫn góp mặt cùng các cầu thủ tài năng khác.

Mặc dù vậy, Ghana đến World Cup 2026 với thành tích rất tệ, họ không thắng một trận nào từ đầu năm, với 3 thua và 1 hòa trước Xứ Wales với tỷ số 1-1 ngày 3.6. Trong khi Panama (đại diện khu vực CONCACAF) không có nhiều cầu thủ đáng chú ý, chỉ có hậu vệ Jose Cordoba thi đấu cho Norwich City (Anh), và hiện xếp hạng 34 thế giới.

Đội tuyển Panama đã thủ hòa Bosnia & Herzegovina tỷ số 1-1 khi chạy đà trước World Cup 2026. Trong lịch sử đối đầu, Panama và Ghana chưa từng gặp nhau. Cuộc gặp tại World Cup 2026 là lần đầu tiên hai đội đối đầu nhau.