Messi không nhắc một lời nào tới kỷ lục lịch sử World Cup, vì sao?

Messi đề cao Ronaldo Nazario, xem Nadal rất giống mình

Theo MARCA, nhiều dự đoán Messi sẽ có những dòng chia sẻ sâu sắc về kỷ lục bàn thắng, cũng như lần dự World Cup thứ 6 trong sự nghiệp của mình với trận mở màn gây sốt cả thế giới bóng đá. Nhưng không, danh thủ chỉ viết một dòng trạng thái ngắn ngủi, nhẹ nhàng và nêu bật giá trị của tập thể và biết ơn vì những gì mình đã có.

Messi và đồng đội cảm ơn người hâm mộ sau trận Argentina thắng Algeria với tỷ số 3-0 ngày 17.6 trên sân Arrowhead chật kín 69.045 khán giả Ảnh: Reuters

"Rất vui vì khởi đầu tốt, biết ơn vì tình cảm của mọi người, và vô cùng tự hào khi thấy đội bóng này (Argentina) thi đấu quyết liệt trở lại như những năm qua", dòng trạng thái của Messi viết trên Instagram trưa 17.6 (giờ Việt Nam). Anh cũng đăng kèm một loạt bức ảnh sự kiện trước, trong và sau trận đội tuyển Argentina thắng Algeria với tỷ số 3-0 cùng ngày, mà anh ghi cú hat-trick ngoạn mục. Qua đó, giúp đội nhà có khởi đầu World Cup 2026 như mơ.

"Messi không hề nhắc một lời nào đến việc anh trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử World Cup, cùng với cựu danh thủ Đức, Miroslav Klose (đều ghi 16 bàn)", cũng theo MARCA. Theo thống kê (tính đến ngày 17.6), Messi đã ghi 16 bàn qua 27 trận đấu ở 6 kỳ World Cup. Klose ghi 16 bàn, 24 trận đấu và qua 4 kỳ World Cup.

Messi vừa làm điều không tưởng, áp lực giờ thuộc về Ronaldo

Kỷ lục của Messi đã chính thức vượt qua người đàn anh, cựu danh thủ Ronaldo Nazario (người Brazil), người đã ghi 15 bàn qua 19 trận đấu và 4 kỳ World Cup.

Khi được hỏi về việc đã vượt qua Ronaldo Nazario và cân bằng kỷ lục ghi bàn của Klose, Messi chia sẻ: "Thật vinh dự khi được cạnh tranh với tất cả những cầu thủ vĩ đại này, bao gồm cả Ronaldo Nazario, anh ấy là một trong số những cầu thủ mà tôi đã theo dõi.

Theo tôi, Ronaldo Nazario là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, nhưng lại không đứng ở vị trí số một. Vì vậy, cuối cùng, nó chỉ là một số liệu thống kê".

Messi cũng bất ngờ chia sẻ về cựu tay vợt nổi tiếng Nadal (Tây Ban Nha). Anh nói: "Tôi đang xem phim tài liệu về Rafael Nadal ngay tại World Cup này, và tôi rất đồng cảm với anh ấy. Chúng tôi rất giống nhau".

Theo người bạn thân của Messi, tiền vệ Rodrigo De Paul tiết lộ: "Tin tôi đi, Messi thậm chí còn không biết hầu hết những kỷ lục mà anh ấy đang phá vỡ! Tôi thề với bạn rằng, anh ấy không theo đuổi các kỷ lục cá nhân, nhưng cuối cùng lại đạt được tất cả. Messi chỉ quan tâm tới tập thể, và đề cao các giá trị chung toàn đội".