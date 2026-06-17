Đội tuyển Bồ Đào Nha có biến khiến HLV Martinez phải vội vã giải thích, Ronaldo viết tâm thư

Ronaldo thể hiện quyết tâm lớn, HLV Martinez lại gây bão?

Thông tin HLV Martinez được cho là thông báo chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha ngay sau World Cup 2026 kết thúc, diễn ra cùng lúc với Ronaldo viết tâm thư thể hiện quyết tâm cùng toàn đội hướng tới một giải đấu thành công nhất. Ronaldo cũng hứa với CĐV Bồ Đào Nha: "Hãy tin tưởng chúng tôi!".

Liệu HLV Martinez thông báo chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha có gây ảnh hưởng Ronaldo và đồng đội ngay trước trận ra quân World Cup 2026? Ảnh: Reuters

Trong thư, Ronaldo đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội X và Instagram, danh thủ 41 tuổi này còn viết: "Mỗi lần khoác lên mình chiếc áo này (đội tuyển Bồ Đào Nha), chúng tôi đều cảm nhận được niềm tự hào, niềm đam mê và tinh thần trách nhiệm như ngày đầu tiên.

Ngày mai sẽ bắt đầu một chương mới. Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để đạt được khoảnh khắc này, và giờ là lúc cống hiến hết mình cho Tổ quốc, và cho tất cả cộng đồng người Bồ Đào Nha ủng hộ chúng tôi ở đây, và trên toàn thế giới".

Thế nhưng, tin tức HLV Martinez chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha lập tức lan truyền, và được cho là có ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần toàn đội trước giờ thi đấu trận ra quân ở World Cup 2026.

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Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) ngay sau đó ra thông báo, cho rằng: "FPF và HLV Roberto Martinez đang tập trung hoàn toàn vào World Cup. Liên đoàn và HLV đều nhất trí về vấn đề này, như đã công khai tuyên bố".

Trong khi đó, HLV Martinez lên tiếng giải thích: "Tin tức về việc tôi nghỉ việc vào cuối World Cup? Chẳng có gì là tin tức cả. Hoàn toàn không. Tôi hoàn toàn tập trung vào World Cup. Đây không phải là tin tức gì cả".

Ronaldo thoải mái, tự tin và thể hiện quyết tâm lớn trước trận ra quân World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Ở cuộc họp báo ngày 17.6, ngay trước trận đấu của đội tuyển Bồ Đào Nha gặp DR Congo tại Houston (Mỹ), HLV Martinez một lần nữa giải thích và nhấn mạnh về sự việc ông sẽ ra đi sau World Cup 2026, rằng: "Chúng tôi đã bàn luận rất nhiều về vấn đề này ở Bồ Đào Nha. Có thể ở đây thì khác, nhưng ở Bồ Đào Nha, chúng tôi đã đề cập đến chủ đề này nhiều lần".

"Trọng tâm là tiếp tục công việc đã được thực hiện trong ba năm rưỡi qua. Khi tôi đến Bồ Đào Nha, mục tiêu là cố gắng giành chiến thắng trong mọi trận đấu mỗi ngày, nhưng luôn tập trung vào việc chuẩn bị cho World Cup.

Giờ đây, sau 40 trận đấu, sau khi giành chức vô địch Nations League, trọng tâm vẫn hoàn toàn như vậy: World Cup. Tất nhiên, điều này được bàn tán như một tin tức, nhưng hợp đồng của tôi sẽ kết thúc sau World Cup. Và tôi nghĩ đó không phải là tin tức, đó là sự thật", HLV Martinez chia sẻ thêm.

Theo Diario AS, tin tức liên quan đến HLV Martinez có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến hành trình thi đấu của đội tuyển Bồ Đào Nha, đặc biệt họ chuẩn bị có trận ra quân, nếu nhận kết quả không mấy khả quan, vấn đề này sẽ lại đem ra mổ xẻ tạo thêm áp lực cho Ronaldo và đồng đội.