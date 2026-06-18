Bị gọi là ‘lời nguyền’ của đội tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo nói gì?

Thierry Henry cũng khuyên Ronaldo "cả đội cần ghi bàn, chứ không phải cá nhân"

Màn trình diễn đầy thất vọng của Ronaldo trong trận Bồ Đào Nha hòa DR Congo tạo ra rất nhiều cuộc tranh luận, trong đó nhà báo Pháp, Daniel Riolo nói thẳng: "Ronaldo chính là 'lời nguyền' của đội tuyển Bồ Đào Nha. Họ chơi với 10 người và có một cột dọc trước mặt".

Ronaldo thất vọng sau trận đội tuyển Bồ Đào Nha hòa DR Congo tỷ số 1-1 ngày 18.6 Ảnh: Reuters

"Messi biết rằng sự nghiệp của anh ấy đang ở thời điểm cuối, nhưng với Ronaldo thì lại khác, anh ta đang sống trong thế giới riêng của mình. Và vẫn nghĩ rằng, mình mới 25 tuổi, vẫn đang chơi cho một CLB lớn, và vẫn giữ được phong độ như xưa", Daniel Riolo cho biết thêm trong cuộc bình luận trên RMC Sport ngày 18.6.

Trên truyền hình, cựu danh thủ Pháp, Thierry Henry cũng nhận xét về màn trình diễn của Ronaldo: "Đội cần ghi bàn, chứ không phải cá nhân cần ghi bàn".

Các thống kê cũng cho thấy, cả trận Ronaldo chỉ có 25 lần chạm bóng, tung 3 cú sút, nhưng không cú sút nào trúng đích. Anh chỉ có 1 pha tranh chấp thành công. Đó cũng là số lần chạm bóng ít thứ 2 mà Ronaldo từng có trong một trận đấu World Cup được đá chính từ trước đến nay.

Ronaldo hiện đã trải qua 10 trận đấu liên tiếp tại các giải đấu lớn mà không ghi bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha, bao gồm ở World Cup và EURO.

Sự hiện diện của Ronaldo trên hàng công Bồ Đào Nha trong trận gặp DR Congo, khiến cả trận đội tuyển này chỉ có 33 cú sút và 11 trúng đích, nhưng chỉ có 1 bàn thắng được ghi. "Cơn khát bàn thắng", hãng thống kê Opta bày tỏ. Đây cũng là số cơ hội ít nhất của Bồ Đào Nha tại World Cup kể từ năm 2002. "Ngắt kết nối", cũng theo Opta.

Những gì Ronaldo có được khi đá chính cho Bồ Đào Nha và chơi trận đấu ở kỳ World Cup lần thứ 6 của mình. Đó là ở tuổi 41 năm và 132 ngày, anh đã trở thành cầu thủ ngoài vị trí thủ môn lớn tuổi nhất từng đá chính trong lịch sử World Cup.

Bất kể những chỉ trích và thông số tệ hại, Ronaldo đã lên tiếng với thông điệp đăng trên mạng xã hội: "Đây không phải là khởi đầu chúng tôi mong muốn, nhưng các trận đấu còn lâu mới kết thúc. Hãy ngẩng cao đầu và tập trung vào trận đấu tiếp theo".

Ở trận tiếp theo, Ronaldo và Bồ Đào Nha gặp đại diện châu Á Uzbekistan lúc 0 giờ ngày 24.6, và trận quyết định gặp Colombia lúc 6 giờ 30 ngày 28.6 ở bảng K.