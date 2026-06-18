Báo châu Âu chê Bồ Đào Nha, chỉ ra sự thật đau lòng về Ronaldo khi bị Congo chia điểm

Tờ BILD (Đức) không ngần ngại đưa ra dòng tít nặng nề: “Nỗi thất vọng cực lớn trước Congo: Bồ Đào Nha yếu, Ronaldo còn yếu hơn”. Theo nhật báo hàng đầu nước Đức, đội bóng của HLV Roberto Martinez đã gây thất vọng trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều và ngôi sao lớn nhất của họ cũng có màn trình diễn mờ nhạt.

Đây là kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp của Ronaldo, kể từ lần đầu góp mặt vào năm 2002. Tuy nhiên, siêu sao 41 tuổi gần như không để lại dấu ấn nào trên hàng công. BILD thống kê Ronaldo chỉ chạm bóng 25 lần trong cả trận, ít hơn cả thủ môn Diogo Costa với 36 lần. Pha bóng đáng chú ý nhất của anh đến ở phút 61 khi dứt điểm không thành công trong tình huống mà Bruno Fernandes đang ở vị trí thuận lợi hơn.

Ronaldo cùng đội tuyển Bồ Đào Nha có trận ra quân đầy thất vọng ẢNH: REUTERS

Lúc Bồ Đào Nha cần, Ronaldo đã không thể lên tiếng

Trong khi Ronaldo hoàn toàn bị cô lập, những khoảnh khắc nổi bật của Bồ Đào Nha lại đến từ các cầu thủ trẻ. Ngay phút thứ 6, Pedro Neto thực hiện đường chuyền chính xác để Joao Neves bật cao đánh đầu mở tỷ số. Tiền vệ của PSG sau đó giơ ngón tay lên trời để tưởng nhớ người bạn thân Diogo Jota, cựu ngôi sao Liverpool đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông vào năm 2025. Hình ảnh mẹ của Jota bật khóc trên khán đài trước giờ bóng lăn cũng khiến nhiều người xúc động.

Nhưng những cảm xúc đẹp đó không thể che lấp màn trình diễn thiếu thuyết phục của Bồ Đào Nha. Phút bù giờ hiệp 1, Yoane Wissa bật cao đánh đầu tung lưới Diogo Costa, mang về bàn thắng lịch sử đầu tiên cho CHDC Congo tại một kỳ World Cup.

The Guardian đánh giá kết quả hòa là hoàn toàn xứng đáng với CHDC Congo. Tờ báo Anh nhấn mạnh rằng sau 52 năm kể từ lần đầu tham dự World Cup, đội bóng châu Phi cuối cùng cũng giành được điểm số đầu tiên và làm được điều đó bằng một màn trình diễn đầy quả cảm.

“Đó là bài học về sự kiên cường, tính tổ chức và chất lượng. CHDC Congo là niềm vui lớn của giải đấu, còn Bồ Đào Nha cần phải cải thiện rất nhiều”, The Guardian bình luận.

Trong khi đó, Daily Mail cho rằng Ronaldo, Bruno Fernandes cùng các đồng đội đã không thể hiện được đẳng cấp của một ứng cử viên vô địch. Tờ báo Anh đặc biệt chú ý đến hình ảnh người hâm mộ Bồ Đào Nha đứng dậy vỗ tay sau trận đấu nhưng Ronaldo đã lặng lẽ rời sân và đi thẳng vào đường hầm.

Ở Tây Ban Nha, Marca nhìn nhận trận hòa này là lời cảnh báo nghiêm khắc dành cho đội bóng của Roberto Martinez. Theo tờ báo nổi tiếng xứ sở bò tót, World Cup 2026 đang chứng minh rằng khoảng cách giữa các đội bóng lớn và những đại diện bị đánh giá thấp ngày càng thu hẹp.

Tờ báo này cũng cho rằng Bồ Đào Nha đang phải mang theo “gánh nặng lịch sử” mang tên Cristiano Ronaldo. Dù vẫn là thủ lĩnh tinh thần không thể thay thế, nhưng việc tiếp tục xây dựng lối chơi xoay quanh chân sút 41 tuổi dường như không còn mang lại hiệu quả như trước.

Ronaldo và các đồng đội còn rất nhiều điều cần phải cải thiện nếu muốn tiến sâu tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, AS cũng thừa nhận màn ra mắt của Bồ Đào Nha là quá nhạt nhòa. Ký giả của AS chỉ ra Bồ Đào Nha kiểm soát bóng tới 75,4%, thực hiện 783 đường chuyền thành công nhưng lại tạo ra ít cơ hội nguy hiểm hơn đối thủ. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của CHDC Congo đạt 0,82, cao hơn mức 0,69 của Bồ Đào Nha, trong khi đội bóng châu Phi cũng tung ra nhiều cú sút hơn.

Sau những trận hòa của Tây Ban Nha, Uruguay hay Bỉ ở lượt trận đầu tiên, đội tuyển Bồ Đào Nha trở thành “ông lớn” tiếp theo gây thất vọng tại World Cup 2026. Với Ronaldo, kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp đang khởi đầu theo cách không ai mong đợi. Còn với HLV Roberto Martinez, hai trận đấu còn lại của vòng bảng, lần lượt gặp Uzbekistan và Colombia giờ đây mang ý nghĩa rất quan trọng nếu Bồ Đào Nha không muốn sớm rơi vào khủng hoảng.