Nhà báo Argentina bất ngờ tiết lộ bí mật xót xa khiến Messi phải khóc

Lionel Messi là tâm điểm trong chiến thắng 3-0 của đội tuyển Argentina trước Algeria ở trận ra quân World Cup 2026 (sáng 17.6, giờ Việt Nam). Siêu sao 39 tuổi lập cú hat-trick lịch sử, giúp đội bóng xứ tango khởi đầu thuận lợi trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Tuy nhiên, điều khiến cả thế giới chú ý không chỉ là màn trình diễn đẳng cấp của đội trưởng Argentina, mà còn là những giọt nước mắt anh không thể kìm nén sau bàn thắng mở tỷ số.

Hình ảnh Messi xúc động mạnh trên sân vận động ở Kansas City nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình, Messi vốn nổi tiếng là người ít bộc lộ cảm xúc trước công chúng. Chính vì vậy, nhiều người đã đặt câu hỏi điều gì khiến anh rơi nước mắt trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Hình ảnh Messi khóc ở trận ra quân khiến CĐV chú ý ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Messi khóc vì người cha"

Sau trận đấu, Messi đã lên tiếng nhưng không nhắc đến chuyên môn hay áp lực thi đấu. “Tôi đã trải qua vài ngày khó khăn và phức tạp. Điều đó hoàn toàn không liên quan đến bóng đá”, đội trưởng Argentina chia sẻ với báo giới.

Phát biểu ngắn gọn của Messi lập tức làm dấy lên nhiều đồn đoán. Chỉ vài giờ sau, nhà báo Eduardo Feinmann của Radio Mitre, một trong những đài phát thanh lớn nhất Argentina, đã tiết lộ nguyên nhân khiến siêu sao sinh năm 1987 mang nhiều tâm sự trong thời gian qua.

“Chuyện này liên quan đến cha cậu ấy. Ông ấy đang gặp vấn đề sức khỏe khá nghiêm trọng và sức khỏe không được tốt”, Feinmann cho biết.

Theo nhà báo người Argentina, tình trạng của ông Jorge Messi đã kéo dài từ nhiều tháng trước, thậm chí xuất hiện từ năm ngoái. Trong tuần vừa qua, sức khỏe của người đàn ông 68 tuổi được cho là có dấu hiệu xấu đi, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của Messi.

“Đã có một số diễn biến khiến sức khỏe của ông ấy trở nên tồi tệ hơn. Messi đang phải chịu đựng cuộc đấu tranh nội tâm này giống như bất kỳ người con nào khác”, Feinmann chia sẻ thêm, nhưng từ chối tiết lộ cụ thể căn bệnh mà cha của Messi đang mắc phải.

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Cho đến nay, gia đình Messi vẫn giữ im lặng tuyệt đối. Không có bất kỳ thông báo chính thức nào được đưa ra, trong khi những người thân cận với gia đình cũng rất hạn chế chia sẻ thông tin.

Theo truyền thông Argentina, hồi đầu năm nay, ông Jorge Messi từng gặp một sự cố sức khỏe tại nhà riêng và phải nhập viện để tiến hành nhiều cuộc kiểm tra tim mạch và thần kinh. Tuy nhiên, kết quả chẩn đoán chưa bao giờ được công bố.

Nhà báo Argentina tiết lộ Messi rất lo lắng cho tình trạng của cha mình ẢNH: REUTERS

Đối với Lionel Messi, ông Jorge Messi không chỉ là cha ruột mà còn là người đồng hành quan trọng nhất trong sự nghiệp. Chính ông là người đã cùng cậu bé Messi rời Rosario sang Barcelona khi mới 13 tuổi, luôn sát cánh trong những quyết định lớn và trở thành người đại diện của siêu sao này trong nhiều năm qua.

Ký giả trang La Voz của Argentina bày tỏ: “Bởi vậy, trong ngày Messi lập cú hat-trick đầu tiên tại World Cup, san bằng thành tích 16 bàn thắng của huyền thoại Miroslav Klose (Đức), những giọt nước mắt của anh dường như không xuất phát từ niềm vui chiến thắng. Giữa bầu không khí cuồng nhiệt của World Cup, phía sau một huyền thoại bóng đá vẫn là hình ảnh một người con đang mang nặng nỗi lo về sức khỏe của cha mình”.