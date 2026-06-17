Khoảnh khắc Zidane xem con trai đấu Argentina gây sốt: Bất lực trước tài năng của Messi

Zinedine Zidane bỏ trận đấu của đội tuyển Pháp, xem con trai thi đấu để rồi... thất vọng

Sau 20 năm kể từ lần cuối xuất hiện tại World Cup, Zinedine Zidane trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với tư cách đặc biệt: một người cha. Cựu danh thủ người Pháp đã sang Mỹ cùng gia đình để cổ vũ Luca Zidane, người vừa có lần đầu tiên góp mặt ở World Cup 2026 trong màu áo đội tuyển Algeria.

Trước trận gặp Argentina, Zinedine Zidane còn đăng tải những hình ảnh vui vẻ bên các con tại New York. Nhưng tại sân Arrowhead ở Kansas City, ông đã trải qua một buổi tối đầy cảm xúc trái ngược.

Zinedine Zidane thậm chí chấp nhận bỏ lỡ trận ra quân của đội tuyển Pháp gặp Senegal để trực tiếp theo dõi màn so tài giữa Algeria và Argentina, nơi con trai ông phải đối đầu với Lionel Messi trong kỳ World Cup cuối cùng của siêu sao 38 tuổi.

Zinedine Zidane (thứ 2 từ phải sang) đến xem con trai thi đấu ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Sau bàn thua đầu tiên ở hiệp 1, máy quay truyền hình tiếp tục ghi lại cảnh Zinedine Zidane tỏ rõ sự không hài lòng sau bàn thua thứ hai của đội tuyển Algeria. Ở phút 60, Alexis Mac Allister tung cú sút ở khoảng cách rất xa nhưng Luca Zidane lại đẩy bóng bật ra ngay trước mặt Messi. Đội trưởng Argentina không bỏ lỡ cơ hội đá bồi nâng tỷ số lên 2-0.

Trên khán đài, "Zizou" lắc đầu thất vọng. Chỉ ít phút sau, Messi hoàn tất cú hat-trick bằng một pha dứt điểm đẳng cấp, không cho Luca Zidane bất kỳ cơ hội nào cản phá và khép lại chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Argentina.

Khoảnh khắc biểu cảm của huyền thoại người Pháp nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều CĐV bình luận rằng ngay cả một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá cũng chỉ biết bất lực khi chứng kiến Messi thăng hoa. Chỉ hơn 6 giờ đăng tải, đoạn video nhanh chóng gây sốt trên X và thu hút hơn 5 triệu lượt xem.

Ở tuổi 28, Luca Zidane vừa quyết định khoác áo Algeria sau nhiều năm thi đấu cho các đội trẻ Pháp. World Cup 2026 là giải đấu lớn đầu tiên của thủ môn đang khoác áo Granada. Tuy nhiên, màn ra mắt của anh lại diễn ra không như mong đợi. Ngoài sai lầm ở bàn thua thứ hai, truyền thông châu Âu cũng đánh giá Luca Zidane chưa thực sự chắc chắn ở bàn mở tỷ số của Messi.

Trang Foot Mercato thậm chí còn chấm thủ môn này 2 điểm và nhận định anh "đã có một trận đấu ác mộng". Trong khi đó, báo chí Bỉ cũng nhắc đến "sai lầm đáng tiếc của con trai Zidane" là điểm mấu chốt, khiến đội tuyển Algeria thua đậm.

Zinedine Zidane thất vọng khi xem màn thể hiện của con trai ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đáng chú ý, Luca Zidane vẫn phải thi đấu với chiếc mặt nạ bảo vệ đặc biệt sau khi bị gãy nhiều xương ở vùng hàm và cằm trong màu áo Granada hồi cuối tháng 4. Dù chưa hoàn toàn bình phục, anh vẫn kịp trở lại để dự World Cup cùng Algeria. Với gia đình Zidane, World Cup 2026 cũng đánh dấu cột mốc đặc biệt khi Zinedine và Luca trở thành cặp cha con thứ 27 xuất hiện tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.