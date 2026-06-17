Son Heung-min và đội tuyển Hàn Quốc bị quay lén: FIFA và cảnh sát Mexico phải điều tra khẩn cấp

Theo truyền thông Hàn Quốc, buổi tập ngày 17.6 của đội tuyển Hàn Quốc mang tính chiến thuật đặc biệt quan trọng trước màn đối đầu với chủ nhà Mexico. Ban huấn luyện Hàn Quốc quyết định đóng kín hoàn toàn sân tập và không cho truyền thông tiếp cận.

Đội tuyển Hàn Quốc bị quay lén ở buổi tập ngày 17.6 ẢNH: REUTERS

Bị máy bay không người lái quay lén, đội tuyển Hàn Quốc yêu cầu FIFA và cảnh sát Mexico vào cuộc

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi các cầu thủ bắt đầu khởi động, lực lượng an ninh của đội tuyển phát hiện một máy bay không người lái lơ lửng trên không. Sự việc lập tức được báo cho đơn vị phản ứng máy bay không người lái của quân đội Mexico đóng gần khu vực.

Thiết bị gây nhiễu tín hiệu được kích hoạt ngay sau đó, khiến chiếc drone mất kiểm soát và rơi xuống gần sân tập. Tuy nhiên, trước khi lực lượng an ninh, quân đội và cảnh sát địa phương tiếp cận hiện trường, hai người đàn ông nước ngoài được cho là điều khiển thiết bị đã nhanh chóng xuất hiện, thu hồi chiếc máy bay rồi rời đi.

Theo các nguồn tin của kênh KBS, toàn bộ diễn biến này đã được đội quay phim của đội tuyển Hàn Quốc ghi lại. Danh tính, quốc tịch cũng như mục đích sử dụng máy bay không người lái của hai người nói trên hiện vẫn chưa được xác định.

Ngay sau vụ việc, các nhân viên an ninh của FIFA được phân công bảo vệ đội tuyển Hàn Quốc đã yêu cầu cảnh sát Mexico mở cuộc điều tra. KFA cũng nhanh chóng báo cáo chi tiết sự cố lên FIFA, đồng thời đề nghị tăng cường các biện pháp bảo vệ nhằm ngăn chặn những sự việc tương tự tái diễn.

Một quan chức của KFA cho biết máy bay không người lái xuất hiện khi các cầu thủ mới khởi động nên không gây ảnh hưởng đến các nội dung chiến thuật quan trọng.

"May mắn là sự cố xảy ra trước khi buổi tập chiến thuật chính thức bắt đầu. Không có dấu hiệu nào cho thấy kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Hàn Quốc bị rò rỉ", vị quan chức này nhấn mạnh.

Các quan chức Hàn Quốc cũng tiết lộ việc phát hiện drone trái phép không phải chuyện hiếm khi đội tuyển tập huấn ở nước ngoài. Tuy nhiên, lần này khiến họ đặc biệt lo ngại bởi những người điều khiển đã hành động rất nhanh, thu hồi tang vật và biến mất trước khi lực lượng chức năng có mặt.

Tờ OSEN cho biết, hiện cảnh sát Mexico cùng FIFA vẫn đang xác minh vụ việc. Chưa có kết luận chính thức nào được công bố, trong khi danh tính của hai người đàn ông bí ẩn cũng như mục đích thực sự của chiếc máy bay không người lái vẫn là dấu hỏi lớn.

Đội tuyển Hàn Quốc đang rộng cửa đi tiếp sau màn ngược dòng, đánh bại đội tuyển CH Czech ngày ra quân ẢNH: REUTERS

Ký giả tờ OSEN nhấn mạnh: "Trong bối cảnh đội tuyển Hàn Quốc chuẩn bị bước vào trận đấu có ý nghĩa quyết định với Mexico, sự cố bất thường này càng khiến công tác an ninh quanh đội bóng của HLV Hong Myung-bo được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ".



Ngay ở trận ra quân (12.6), đội tuyển Hàn Quốc đã để lại dấu ấn với chiến thắng 2-1 trước CH Czech, qua đó giành 3 điểm và tạm chia sẻ ngôi đầu bảng A cùng chủ nhà Mexico. Vào lúc 8 giờ ngày 19.6, hai đội dẫn đầu bảng sẽ chạm trán nhau trên sân Akron Stadium. Nếu tiếp tục giành chiến thắng, Son Heung-min và các đồng đội sẽ nắm lợi thế rất lớn để sớm đoạt vé vào vòng tiếp theo.