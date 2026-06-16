CĐV Argentina và Algeria ẩu đả, màn đấu trí giữa Messi với con trai Zidane sẽ cực nóng

Theo truyền thông Argentina, vụ việc diễn ra trong đêm tại khu vực trung tâm Manhattan, nơi hàng nghìn người hâm mộ từ nhiều quốc gia tụ tập để cổ vũ cho các đội tuyển tham dự World Cup 2026. Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhóm CĐV Argentina và Algeria đuổi đánh, xô đẩy và ném đồ vật vào nhau giữa một trong những địa điểm đông đúc nhất nước Mỹ.

Đáng chú ý, những hình ảnh được ghi lại cho thấy nhiều trẻ em và du khách hoảng sợ tìm cách tránh xa khu vực hỗn loạn, trong khi một số người xung quanh cố gắng can ngăn cuộc ẩu đả. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận khi chỉ còn ít giờ nữa là trận đấu giữa Argentina và Algeria diễn ra trên sân Arrowhead ở Kansas City (8 giờ ngày 17.6, giờ Việt Nam).

Lực lượng an ninh phải có mặt để ngăn chặn màn ẩu đả ẢNH: REUTERS

Đến thời điểm hiện tại, giới chức Mỹ vẫn chưa công bố nguyên nhân chính thức dẫn đến vụ việc. Tuy nhiên, theo báo Pháp Le Parisien, màn ẩu đả có thể bắt nguồn từ những lời lẽ khiêu khích và các cử chỉ thiếu kiềm chế giữa nhóm CĐV hai bên. Lực lượng cảnh sát đã phải can thiệp để ổn định tình hình và được cho là có một số người bị bắt giữ.

Trong khi những hình ảnh bạo lực lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, hàng nghìn CĐV Argentina vẫn tham gia các hoạt động cổ vũ quy mô lớn tại Kansas City nhằm tiếp lửa cho đội bóng của HLV Lionel Scaloni trong trận ra quân bảo vệ ngôi vô địch thế giới.

Algeria tuyên bố không sợ Messi đội tuyển Argentina, con trai danh thủ Zidane sẽ vất vả?

Không chỉ nóng trên khán đài, cuộc đối đầu tại bảng J còn được đẩy lên cao trào bởi những tuyên bố đầy tự tin từ phía Algeria.

Trước khi lên đường sang Mỹ, hậu vệ Rafik Belghali khẳng định đội bóng Bắc Phi không hề e ngại Argentina, bất chấp việc đối thủ đang là đương kim vô địch thế giới.

“Đây là một đội bóng như bao đội khác. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để giành chiến thắng. Không có lý do gì phải sợ Argentina. Chúng tôi có đủ phẩm chất để đánh bại họ”, Belghali tuyên bố với truyền thông Algeria.

HLV Vladimir Petkovic cũng thể hiện sự tự tin tương tự. Nhà cầm quân người Bosnia nhấn mạnh Algeria đến World Cup 2026 để cạnh tranh sòng phẳng thay vì đóng vai kẻ lót đường.

“Chúng tôi rất tôn trọng Argentina vì họ là một trong những ứng cử viên vô địch hàng đầu. Nhưng Algeria không đến đây chỉ để làm nền cho các đội bóng lớn”, HLV Petkovic khẳng định.

Luca Zidane được dự đoán sẽ ra sân và đối đầu với Argentina hùng mạnh ẢNH: REUTERS

Đáng chú y, một trong những điểm nhấn của trận đấu là sự xuất hiện của thủ môn Luca Zidane trong màu áo đội tuyển Algeria. Con trai của huyền thoại bóng đá Zinedine Zidane lựa chọn khoác áo Algeria, quê hương của ông bà nội, thay vì tiếp tục theo đuổi cơ hội tại đội tuyển Pháp. Thủ thành 28 tuổi hiện đang thi đấu cho Granada CF và vừa bình phục chấn thương gãy xương hàm trước thềm World Cup.

Luca Zidane sẽ ra sân với chiếc mặt nạ bảo vệ đặc trưng sau ca phẫu thuật hồi tháng 4. Anh đang sở hữu thành tích khá ấn tượng trong màu áo Algeria với 5 trận giữ sạch lưới sau 7 lần ra sân. Dù vậy, khi đối mặt với Messi cùng đội tuyển Argentina, Luca Zidane được dự đoán sẽ có trận đấu vất vả.