Kinh ngạc nhân vật đặc biệt khiến Bồ Đào Nha và Ronaldo ‘vỡ mộng’ ngày ra quân: Từng bị tạt a xít

Trước giờ bóng lăn tại sân NRG ở Houston (Mỹ), phần lớn sự chú ý đều đổ dồn về Cristiano Ronaldo. Sau màn trình diễn chói sáng của Lionel Messi trước Algeria, người hâm mộ chờ đợi siêu sao 41 tuổi sẽ có lời đáp trả bằng một trận đấu bùng nổ trước CHDC Congo, đội tuyển trở lại World Cup sau hơn nửa thế kỷ vắng bóng.

Nhưng sau 90 phút, cái tên được nhắc đến nhiều nhất lại không phải Ronaldo. Thay vào đó, Yoane Wissa - tiền đạo không nhận được nhiều sự chú ý trước trận bất ngờ nổi danh khi ghi bàn lịch sử, giúp CHDC Congo cầm hòa Bồ Đào Nha.

Yoane Wissa bật cao đánh đầu, khiến Bồ Đào Nha phải chia điểm ẢNH: REUTERS

Nghị lực và sự đền đáp xứng đáng

Phút bù giờ cuối hiệp một, từ đường tạt bóng của Arthur Masuaku, Wissa bật cao đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ môn Diogo Costa, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát 1-1. Đó không chỉ là bàn thắng giúp CHDC Congo giành điểm trước một ứng viên vô địch, mà còn là pha lập công đầu tiên của quốc gia Trung Phi này trong lịch sử World Cup.

Khoảnh khắc ấy khiến sân vận động NRG như bùng nổ. Wissa cùng các đồng đội nhảy điệu ăn mừng “Fimbu”, trong khi hàng triệu người Congo trên khắp thế giới hòa chung niềm vui sau 52 năm chờ đợi.

Ít ai biết rằng phía sau nụ cười rạng rỡ ấy là một hành trình đầy đau đớn.

Sinh ra tại Pháp nhưng lựa chọn khoác áo CHDC Congo, Wissa từng gây dựng tên tuổi trong màu áo Lorient rồi Brentford trước khi gia nhập Newcastle United ở mùa giải 2025 - 2026 với mức phí chuyển nhượng lên tới 50 triệu bảng. Tuy nhiên, mùa giải đầu tiên tại sân St James' Park lại trở thành quãng thời gian đáng quên với tiền đạo 29 tuổi khi anh liên tục vật lộn với chấn thương và chỉ ghi được 1 bàn tại Ngoại hạng Anh.

Dù vậy, khó khăn trên sân cỏ vẫn chưa phải thử thách lớn nhất trong cuộc đời Wissa.

Năm 2021, khi đang khoác áo Brentford, anh trở thành nạn nhân của một vụ tấn công bằng a xít. Chân sút người Congo bị bỏng mặt, tổn thương mắt và phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật. Có thời điểm, tương lai của anh với bóng đá chuyên nghiệp bị đặt dấu hỏi lớn.

Trong giai đoạn đen tối đó, Wissa nhận được sự động viên lớn từ gia đình, đặc biệt là người vợ Kahina. Chính sự đồng hành của những người thân đã giúp anh vượt qua cú sốc tâm lý, kiên trì điều trị và từng bước trở lại sân cỏ.

“Tôi đã nghĩ rất nhiều về việc liệu mình có còn có thể chơi bóng hay không. Nhưng gia đình luôn ở bên cạnh và cho tôi niềm tin để tiếp tục”, Wissa từng chia sẻ.

Yoane Wissa (20) luôn khiến hàng thủ Bồ Đào Nha gặp khó khăn mỗi khi có bóng ẢNH: REUTERS

Niềm tin ấy tiếp tục được HLV Sébastien Desabre trao gửi. Bất chấp phong độ không như mong đợi ở Newcastle, chiến lược gia người Pháp vẫn đặt Wissa vào vị trí trung phong trong ngày CHDC Congo tái xuất World Cup. Và ông đã được đền đáp xứng đáng.

Trong suốt trận đấu với Bồ Đào Nha, đội bóng châu Phi lép vế hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng nhưng không hề nao núng. Ngay cả khi Joao Neves mở tỷ số từ rất sớm, “Những chú báo” vẫn kiên cường chiến đấu, không để ký ức đau buồn của thất bại 0-9 trước Nam Tư năm 1974 ám ảnh.

Người kết thúc hành trình 52 năm chờ đợi ấy chính là Wissa.

Bàn thắng của anh không chỉ khiến Ronaldo và đồng đội đánh rơi chiến thắng ngày ra quân mà còn mang về điểm số đầu tiên trong lịch sử World Cup cho CHDC Congo. Từ một cầu thủ từng đứng trước nguy cơ phải từ bỏ sự nghiệp, Wissa giờ đây đã trở thành người hùng dân tộc.

Và với riêng CHDC Congo, pha đánh đầu vào lưới Diogo Costa có lẽ còn quý giá hơn cả một bàn thắng. Nó là biểu tượng của sự hồi sinh, của lòng kiên cường và của niềm tin rằng sau những biến cố tưởng chừng không thể vượt qua. Wissa chứng minh, bóng đá vẫn có thể viết nên những câu chuyện đẹp nhất.