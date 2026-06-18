Nghi vấn CĐV không vé vẫn vào được sân xem Anh đấu Croatia, FIFA ‘cãi’: Làm gì có chuyện ấy!

Nhiều CĐV phản ánh lỗ hổng tại khu vực kiểm soát vé

FIFA đã lên tiếng trước những thông tin cho rằng một số người hâm mộ không sở hữu vé vẫn có thể vào sân theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Croatia tại World Cup 2026, diễn ra trên sân vận động Dallas ở Arlington, bang Texas (Mỹ) vào rạng sáng 18.6 (theo giờ Việt Nam).

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận bởi đây là một trong những trận đấu được chờ đợi nhất ở loạt trận mở màn vòng bảng, đồng thời diễn ra trong bối cảnh FIFA và các nước chủ nhà đang triển khai chiến dịch an ninh quy mô lớn cho kỳ World Cup có số đội tham dự đông nhất lịch sử.

Khán đài trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Croatia ẢNH: REUTERS

Một số CĐV phản ánh về công tác soát vé ở trận đấu này ẢNH: REUTERS

Theo các bài viết được đăng tải trên Daily Mail và Times, một số CĐV có mặt tại sân cho biết họ chứng kiến nhiều người vượt qua khu vực kiểm soát mà không cần xuất trình vé hợp lệ.

Một người hâm mộ chia sẻ với Daily Mail rằng tình hình tại cổng vào sân khiến anh bất ngờ.

"Mọi thứ thật vô lý. Có những khoảng trống rất lớn bên cạnh các hàng rào kiểm soát vé và mọi người cứ thế đi thẳng vào. Những người tình nguyện hỗ trợ gần như không thể ngăn cản ai. Tôi quét vé vì mình có vé, nhưng chẳng ai kiểm tra thêm. Nhiều người chỉ đơn giản đi qua, một số khác thậm chí còn nhảy qua hàng rào", người này cho biết.

Một CĐV khác nói với tờ Times rằng các bước kiểm tra tại sân chưa thực sự chặt chẽ.

"Các bước kiểm tra an ninh không thực sự hiệu quả. Họ yêu cầu mọi người giơ vé lên nhưng nhiều người không làm vậy. Các cổng xoay cũng khá dễ để vượt qua. Khá nhiều người đã lẻn vào được", người này nói.

Những lời kể trên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều cuộc tranh luận về khả năng xuất hiện các lỗ hổng trong khâu kiểm soát đám đông tại các sân vận động tổ chức World Cup 2026.

Điều đáng chú ý là trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Croatia được xếp vào nhóm sự kiện có mức độ an ninh cao. Hàng chục ngàn khán giả đã đổ về sân Dallas để theo dõi màn ra quân của "Tam sư", trong đó có lượng lớn CĐV đến từ Anh.

Đội tuyển Anh đã giành 3 điểm trận ra quân ẢNH: REUTERS

Theo các quan chức địa phương, lực lượng an ninh được tăng cường đáng kể cho trận đấu này. Truyền thông Mỹ cho biết lực lượng bắn tỉa đã được bố trí bên trong sân vận động, trong khi Sở Cảnh sát Arlington huy động thêm các đơn vị chuyên trách cùng nhiều nguồn lực đặc biệt nhằm bảo đảm an toàn cho khán giả.

FIFA chưa ghi nhận bằng chứng xác thực

Mặc dù các phản ánh từ người hâm mộ nhận được sự quan tâm lớn, FIFA hiện chưa xác nhận đã xảy ra tình trạng khán giả không vé lọt vào sân.

Người phát ngôn của FIFA cho biết: "Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có người đã vào sân mà không sở hữu vé hợp lệ của trận đấu nói trên".

Tuyên bố này cho thấy cơ quan quản lý bóng đá thế giới vẫn chưa tìm thấy cơ sở để khẳng định những thông tin đang lan truyền là chính xác.

Tuy nhiên, vụ việc tiếp tục đặt ra câu hỏi về công tác kiểm soát an ninh tại World Cup 2026 - giải đấu được tổ chức đồng thời tại Mỹ, Canada và Mexico với sự tham gia của 48 đội tuyển, nhiều hơn bất kỳ kỳ World Cup nào trước đây.

Số liệu trên màn hình lớn tại sân cho thấy hơn 70 ngàn CĐV đã có mặt theo dõi trận đấu giữa Anh và Croatia ẢNH: REUTERS

Quy mô mở rộng đồng nghĩa số lượng khán giả, nhân sự vận hành và các hoạt động hậu cần cũng tăng lên đáng kể. FIFA từng dự báo hàng triệu người hâm mộ sẽ di chuyển giữa các thành phố đăng cai trong suốt thời gian diễn ra giải đấu. Chính vì vậy, bất kỳ phản ánh nào liên quan đến vấn đề kiểm soát vé hoặc an ninh sân vận động đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới tổ chức. Hiện FIFA chưa cho biết liệu có tiến hành rà soát hoặc điều tra bổ sung sau những phản ánh từ người hâm mộ hay không.