Đang đấu World Cup, sao châu Phi ‘run rẩy’ vì bị điều tra dàn xếp tỷ số: FIFA vẫn im lặng

Thông tin từ nhiều nguồn thân cận với vụ việc cho biết Elye Wahi đang là đối tượng của cuộc điều tra liên quan đến trận đấu giữa Nice và Metz tại Ligue 1 hôm 17.5. Các nhà chức trách muốn xác định liệu tiền đạo này có cố tình nhận thẻ vàng hay không, sau khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường từ thị trường cá cược.

Văn phòng công tố Marseille xác nhận với The Athletic rằng Elye Wahi đã bị bắt giữ hôm 29.5 trong khuôn khổ cuộc điều tra về các hành vi gian lận có tổ chức, tham nhũng thể thao, rửa tiền và xử lý tài sản có nguồn gốc phạm pháp. Tuy nhiên, cầu thủ này đã được trả tự do sau khi lấy lời khai và hiện chưa bị khởi tố bất kỳ tội danh nào.

Điều đáng chú ý là chỉ vài giờ trước khi bị bắt, Elye Wahi vừa tỏa sáng với cú đúp giúp Nice đánh bại Saint-Etienne 4-1, qua đó giành quyền trụ lại Ligue 1. Sau đó, tiền đạo sinh năm 2003 vẫn lên đường sang Mỹ cùng đội tuyển Bờ Biển Ngà dự World Cup 2026.

Elye Wahi là một trong những cầu thủ quan trọng của đội tuyển Bờ Biển Ngà ở World Cup 2026, đá chính trận ra quân gặp Ecuador ẢNH: REUTERS

Vẫn ra sân ở World Cup, FIFA chưa đưa ra bình luận

Theo The Athletic, cuộc điều tra bắt đầu sau khi Liên đoàn Bóng đá chuyên nghiệp Pháp (LFP) nhận được hàng loạt báo cáo về những mô hình đặt cược bất thường liên quan đến việc Wahi nhận thẻ vàng trong trận gặp Metz.

Ở trận đấu này, tiền đạo của Nice bị phạt thẻ vàng ở phút 35 sau pha phạm lỗi với hậu vệ Sadibou Sane. Trước đó chỉ ít phút, anh cũng có một tình huống vào bóng nguy hiểm với Bouna Sarr nhưng không phải nhận thẻ. Chiếc thẻ vàng nói trên khiến Wahi bị treo giò ở trận lượt đi play-off trụ hạng gặp Saint-Etienne. Khi không có tiền đạo chủ lực, Nice bị cầm hòa 0-0. Đến trận lượt về, Elye Wahi trở lại và lập cú đúp giúp đội bóng giành chiến thắng đậm 4-1.

Sau bài viết của The Athletic, LFP xác nhận đã nhận được cảnh báo về “khối lượng đặt cược bất thường liên quan đến việc Elye Wahi nhận thẻ vàng”. Trong thông báo mới nhất, cơ quan này nhấn mạnh chưa mở thủ tục kỷ luật do cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, nhưng khẳng định sẽ có những biện pháp nghiêm khắc nhất nếu phát hiện bất kỳ hành vi nào làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của giải đấu.

Bất chấp những rắc rối ngoài sân cỏ, Elye Wahi vẫn được HLV đội tuyển Bờ Biển Ngà điền tên vào danh sách dự World Cup 2026. Anh đá chính trong chiến thắng 1-0 trước Ecuador tại Philadelphia hôm 15.6, thi đấu 55 phút và từng có cú dứt điểm đưa bóng dội xà ngang trước khi rời sân.

Bàn thắng quyết định của trận đấu được ghi ở phút 90 bởi Amad Diallo, giúp đại diện châu Phi có khởi đầu thuận lợi. Cuối tuần này, Bờ Biển Ngà sẽ chạm trán đội đầu bảng E là Đức tại Toronto (Canada).

FIFA hiện chưa đưa ra bất kỳ hành động hay bình luận nào về trường hợp của Elye Wahi (áo cam)

ẢNH: REUTERS

Hiện FIFA đã nắm rõ tình tiết nhưng chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về việc họ có biết vụ bắt giữ Elye Wahi trước khi tiền đạo này ra sân tại World Cup hay không, cũng như liệu cuộc điều tra có ảnh hưởng đến tư cách thi đấu của anh trong phần còn lại của giải đấu.

Sinh ra tại ngoại ô Paris, Elye Wahi từng khoác áo các đội trẻ Pháp trước khi quyết định chuyển sang thi đấu cho Bờ Biển Ngà hồi tháng 3 năm nay. Tài năng 23 tuổi từng chơi cho Montpellier, Lens, Marseille, Eintracht Frankfurt trước khi gia nhập Nice theo dạng cho mượn và ghi 5 bàn sau 14 trận tại Ligue 1.