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Thể thao World Cup 2026

Nóng trước trận ‘quyết đấu’ Hàn Quốc - Mexico: UAV bị bắn rơi, áp lực khủng từ khán đài

Giang Lao
Giang Lao
Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) vừa xác nhận, trận 'quyết đấu' giữa đội tuyển nước này gặp đội đồng chủ nhà Mexico lúc 8 giờ ngày 19.6 ở lượt thứ hai bảng A World Cup 2026, trở nên căng thẳng vì nhiều sự cố xảy ra.

Đội tuyển Hàn Quốc sẽ phải vượt khó

Mới nhất, KFA cho biết buổi tập kín của đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 17.6 gặp sự cố, vì một máy bay không người lái (UAV) trái phép bay trên khu vực tập luyện của đội. Chiếc UAV này nhanh chóng bị đội đặc nhiệm chống máy bay không người lái nhanh chóng xác định, và bắn hạ nó bằng cách sử dụng hệ thống gây nhiễu và điều khiển điện tử, do nó bay trên khu vực cấm.

Nóng trước trận ‘quyết đấu’ Hàn Quốc - Mexico: UAV bị bắn rơi, áp lực khủng từ khán đài- Ảnh 1.

Son Heung-min và các đồng đội Hàn Quốc thoải mái trước trận gặp Mexico, dù đã có một vài sự cố xảy ra

Ảnh: Reuters

Điều lạ lùng là chiếc UAV này bị bắn hạ và rơi bên ngoài khu vực tập luyện của đội tuyển Hàn Quốc, nhưng khi các thành viên đội đặc nhiệm đến thu hồi, thì nó biến mất. Vụ việc gây nghi ngờ đội chủ nhà Mexico đã do thám lối chơi của Hàn Quốc trước trận đấu, nhưng không có bất cứ bằng chứng nào xác thực để chứng minh, theo báo Diario Ole (Argentina).

Trong khi đó, HLV Hong Myung-bo của đội tuyển Hàn Quốc cho rằng: "Tôi muốn cảm ơn tất cả những người hâm mộ Mexico đã cổ vũ cho chúng tôi (trận thắng CH Czech tỷ số 2-1 ngày 12.6). Chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng, đây sẽ là trận đấu với đội chủ nhà và chúng tôi biết điều đó sẽ mang lại lợi ích cho đội chủ nhà. Nhưng các cầu thủ của tôi đã từng trải qua những trận đấu như vậy trước đây".

CĐV Mexico đã ủng hộ đội tuyển Hàn Quốc ở trận gặp CH Czech, vì tại World Cup 2018, khi đội tuyển Hàn Quốc đã hết cơ hội đi tiếp, nhưng vẫn thi đấu hết sức mình để thắng đội tuyển Đức tỷ số 2-0. Qua đó, giúp "El Tri" (biệt danh của đội tuyển Mexico) giành vé đi tiếp.

Nóng trước trận ‘quyết đấu’ Hàn Quốc - Mexico: UAV bị bắn rơi, áp lực khủng từ khán đài- Ảnh 2.

HLV Hong Myung-bo của đội tuyển Hàn Quốc

Ảnh: Reuters

Nhưng sắp tới đây (8 giờ ngày 19.6), hai đội gặp nhau với trận đấu có tính chất quyết định ai sẽ đứng nhất bảng và sớm giành vé vào vòng 32 đội. 

HLV Hong Myung-bo cũng nhìn nhận, trận đấu này sẽ đảo chiều sự ủng hộ nhanh chóng. Vì CĐV Mexico phải ủng hộ đội nhà, và thậm chí là có những chuyện kiểu như do thám bằng UAV có thể xảy ra.

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HLV Mexico nói gì?

"Điều quan trọng là giành chiến thắng ở bảng đấu sau 3 trận. Nhưng hiện tại điều duy nhất chúng tôi nghĩ đến là trận đấu với Hàn Quốc - chơi tốt hơn họ và cố gắng giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ thực hiện từng bước một và xem sau đó sẽ ra sao", HLV Javier Aguirre của Mexico cho biết. 

Đội tuyển Mexico bước vào trận đấu gặp Hàn Quốc sẽ vắng trung vệ chủ chốt Cesar Montes, người nhận thẻ đỏ ở cuối trận thắng Nam Phi tỷ số 2-0 ngày 12.6.

Mexico đang nỗ lực giành thêm một chiến thắng nữa để nắm chắc cơ hội giành ngôi đầu bảng A. Tuy nhiên, HLV Aguirre cũng nhìn nhận, đội tuyển Hàn Quốc là đối thủ không dễ bị đánh bại, và đây là trận đấu khó cho cả hai đội.

Sau trận quyết đấu này, Hàn Quốc còn gặp Nam Phi ở lượt cuối lúc 8 giờ ngày 25.6, trong khi Mexico gặp CH Czech cùng giờ và cùng ngày. 

Ở lượt thứ 2 bảng A, CH Czech và Nam Phi (đều chưa có điểm nào) cũng sẽ quyết đấu lúc 23 giờ ngày 18.6 để tìm hy vọng tranh vé vào vòng sau.

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Cùng có chiến thắng ở trận ra quân, chủ nhà Mexico và đội tuyển Hàn Quốc quyết đấu tranh ngôi đầu bảng A ở lượt trận thứ hai World Cup 2026 diễn ra lúc 8 giờ ngày 19.6 trên sân Akron.

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