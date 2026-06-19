Khoảnh khắc HLV Canada và HLV Qatar suýt xô xát gây chú ý đặc biệt, họp báo cực nóng

Trên sân BC Place tại Vancouver sáng 19.6, đội tuyển Canada thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Qatar với tỷ số 6-0. Jonathan David lập hat-trick, trong khi Ismaël Koné, Tajon Buchanan và Cyle Larin mỗi người đóng góp một bàn. Mọi thứ càng trở nên khó khăn với đại diện châu Á khi Al-Amin và Madibo lần lượt nhận thẻ đỏ, khiến đội bóng của HLV Julen Lopetegui chỉ còn 9 người trên sân trong phần lớn hiệp hai.

Đáng chú ý, ngay cả khi đã dẫn trước 6 bàn và đối thủ gần như không còn khả năng chống trả, các học trò của HLV Jesse Marsch vẫn liên tục dâng cao tấn công. Thậm chí, trong 9 phút bù giờ cuối trận, đội tuyển Canada vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn thắng thứ bảy, điều khiến HLV Lopetegui vô cùng tức giận.

HLV Jesse Marsch (bìa trái) và HLV Lopetegui giữa tranh cãi ẢNH: REUTERS

Đôi bên xảy ra xô xát sau tiếng còi mãn cuộc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

HLV Lopetegui tức giận vì các cầu thủ Canada liên tục tấn công

Chính điều đó khiến HLV Lopetegui nổi giận. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, chiến lược gia người Tây Ban Nha lập tức tiến về phía băng ghế đối phương để chất vấn HLV Jesse Marsch. Hai người từ chối bắt tay nhau và thậm chí còn suýt xảy ra cuộc ẩu đả. Sự căng thẳng lan sang cả các cầu thủ hai đội và chỉ được kiểm soát nhờ sự can thiệp của các thành viên ban huấn luyện.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, đây là một trong những khoảnh khắc gây tranh cãi nhất kể từ đầu World Cup 2026. Nhiều cầu thủ Qatar cũng chủ động tìm gặp các cầu thủ Canada để yêu cầu giải thích về việc tiếp tục tấn công khi đối thủ chỉ còn 9 người.

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Lopetegui từ chối tiết lộ nội dung cuộc tranh cãi với HLV Jesse Marsch. Ông bức xúc: “Đó là chuyện giữa tôi và ông ấy”.

Nhà cầm quân từng dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha phát biểu: “Chúng tôi có hai lựa chọn, hoặc tiếp tục nói về trọng tài và những gì đã xảy ra, hoặc tập trung vào việc đưa các cầu thủ trở lại trạng thái tốt nhất. Đó là điều duy nhất nằm trong tầm kiểm soát của tôi”.

Dù thừa nhận Canada vượt trội hoàn toàn, chiến lược gia 59 tuổi cho rằng đội bóng của ông đã trải qua một ngày tồi tệ khi mọi bất lợi cùng xuất hiện.

HLV Lopetegui nói thêm: “Qatar thủng lưới sớm, liên tục bị đối thủ khai thác, nhận hai thẻ đỏ và phải chống đỡ trong thế thiếu người. Mọi thứ có thể sai đều đã sai. Dù vậy, tinh thần chiến đấu của các các cầu thủ Qatar khi phải gồng mình thi đấu với 9 người trong phần lớn hiệp hai là rất đáng khen”.

Trong khi đó, HLV Jesse Marsch cũng không muốn kéo dài căng thẳng. HLV Canada từ chối tiết lộ cuộc trao đổi với HLV Lopetegui và nhấn mạnh: "Tôi sẽ không lãng phí một giây nào để nói về anh ta. Nhiều người trong ban huấn luyện của đội tuyển Qatar có hành vi rất kỳ lạ".

HLV Jesse Marsch của đội tuyển Canada ăn mừng chiến thắng 6-0 trước đội tuyển Qatar ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, ngay sau khi trả lời họp báo, hình ảnh HLV Jesse Marsch cùng các cầu thủ Canada ăn mừng cuồng nhiệt, thậm chí giơ sáu ngón tay hướng về khán đài sau trận đấu, tiếp tục gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng Canada chỉ đơn giản thi đấu hết mình tại World Cup, trong khi số khác nhận định đội chủ nhà đã thiếu sự tiết chế cần thiết khi đối thủ gần như không còn khả năng chống cự.

Sau thất bại nặng nề, HLV Lopetegui yêu cầu toàn đội nhanh chóng lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho cuộc đối đầu mang tính “chung kết” với Bosnia và Herzegovina. Với Qatar, cơ hội đi tiếp về lý thuyết vẫn còn, nhưng họ sẽ phải đứng dậy thật nhanh sau một trong những thất bại đau đớn nhất lịch sử tham dự World Cup của mình.