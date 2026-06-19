Chuyện 'yêu' tại World Cup 2026: Đội tuyển Anh bị cấm qua đêm với WAGs, Messi và Ronaldo thì sao?

Đội tuyển Anh siết chặt kỷ luật

Theo The Telegraph, gia đình các tuyển thủ Anh được bố trí lưu trú tại Miami, trong khi "Tam Sư" đóng quân ở Kansas City. Khoảng cách giữa hai địa điểm lên tới hơn 1.400 dặm (khoảng 2.250 km). Quan trọng hơn, HLV Thomas Tuchel không cho phép cầu thủ qua đêm cùng vợ hoặc bạn gái trong thời gian World Cup diễn ra. Vì thế, các cuộc gặp gỡ diễn ra rất hạn chế do khoảng cách địa lý quá lớn.

Jude Bellingham, trụ cột đội tuyển Anh và bạn gái người mẫu Ashlyn Castro ẢNH: REUTERS

Guardian tiết lộ HLV Tuchel chỉ cho phép các cầu thủ gặp gia đình trong thời gian ngắn sau trận đấu trước khi trở về trại huấn luyện. Khác với thời HLV Gareth Southgate ở World Cup 2022, tuyển thủ Anh không được tiếp tục gặp người thân vào ngày hôm sau.

Đây được xem là một phần trong triết lý quản lý của Tuchel. Nhà cầm quân người Đức muốn các học trò duy trì tối đa sự tập trung khi Anh đang nuôi tham vọng chấm dứt cơn khát danh hiệu World Cup kéo dài từ năm 1966.

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Messi, Ronaldo và sự cởi mở

Trái ngược với đội tuyển Anh, nhiều đội tuyển lớn lại chọn cách tiếp cận mềm mỏng hơn. Tại Argentina, hình ảnh vợ Messi là Antonela Roccuzzo xuất hiện trên khán đài đã trở nên quen thuộc trong nhiều năm qua. Gia đình luôn được xem là một phần quan trọng trong môi trường sinh hoạt của nhà đương kim vô địch thế giới.

Với Bồ Đào Nha, bạn gái Ronaldo là Georgina Rodriguez cũng thường xuyên đồng hành cùng siêu sao 41 tuổi trong các giải đấu lớn. Cho đến lúc này của World Cup 2026, không có thông tin nào cho thấy đội tuyển Bồ Đào Nha áp đặt những hạn chế tương tự tuyển Anh.

Gia đình của Messi luôn bên cạnh anh ẢNH: REUTERS

Đức cũng là ví dụ tiêu biểu cho xu hướng mới. Theo Reuters, HLV Julian Nagelsmann, chiến lược gia trẻ tiêu biểu của bóng đá thế giới, nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của "bầu không khí gia đình" trong đội tuyển. Nhà cầm quân này cho rằng cảm giác gắn kết và sự thoải mái về tinh thần là điều kiện tiên quyết để hướng tới thành công tại World Cup.

Gazzetta dello Sport cho biết gia đình, bạn gái và con cái của nhiều tuyển thủ Đức hiện diện khá thường xuyên quanh khu đóng quân của đội tuyển tại Mỹ. Sự khác biệt này phản ánh thay đổi lớn của bóng đá hiện đại. Nếu như trước đây nhiều HLV tin rằng cầu thủ cần tránh xa gia đình để tập trung hoàn toàn cho chuyên môn, các nhà cầm quân trẻ như HLV Nagelsmann của đội tuyển Đức lại coi yếu tố tâm lý là một phần không thể tách rời của thành công.

Nói cách khác, điều các HLV lo ngại không còn là chuyện cầu thủ có gặp vợ hay bạn gái hay không. Thứ họ quan tâm hơn là giấc ngủ, quá trình phục hồi, lịch trình di chuyển và khả năng duy trì sự tập trung trong một giải đấu kéo dài hơn một tháng.

Và giữa xu hướng ngày càng cởi mở ấy, đội tuyển Anh của Thomas Tuchel đang trở thành ngoại lệ đáng chú ý nhất World Cup 2026. Trong khi Messi hay Ronaldo có thể tận hưởng sự đồng hành của gia đình ngay trên đất Mỹ, các tuyển thủ Anh vẫn phải chấp nhận cảnh xa vợ xa người yêu để đổi lấy hy vọng "mang bóng đá trở về nhà".