‘Fan cuồng’ của Ronaldo tấn công mạng xã hội cầu thủ Bồ Đào Nha

"Phải tôn trọng đội trưởng của mình", một "fan cuồng" của Ronaldo để lại lời nhắn cho Bruno Fernandes

Cho đến sáng 19.6 (giờ Việt Nam), Ronaldo vẫn chưa đưa ra thông điệp nào đối với những hành động không hay của những người hâm mộ mình, còn được gọi là "fan cuồng", do sự quá khích của họ.

Ronaldo cần lên tiếng để những 'fan cuồng' bớt gây ảnh hưởng đến nội bộ đội tuyển Bồ Đào Nha Ảnh: Reuters

Trước đó, theo báo chí Bồ Đào Nha, bài đăng của cầu thủ Bruno Fernandes trên Instagram cách đây 2 ngày chỉ nói về việc chuẩn bị thi đấu World Cup 2026. Nhưng hiện đã có hơn 20.000 bình luận, hầu hết đổ lỗi cho anh vì đã không chuyền đủ bóng cho Ronaldo trong trận đấu với CHDC Congo.

Một người để lại bình luận gây sốc: "Hãy tôn trọng đội trưởng của mình!". Một người khác viết: "Nếu không có Ronaldo, Bồ Đào Nha sẽ không có được một nửa danh tiếng bóng đá như hiện nay". "Hãy chuyền bóng cho Ronaldo!", một bình luận khác đề cập trực tiếp đến Bruno Fernandes.

Ở các bình luận khác, một số người còn cáo buộc các cầu thủ bao gồm cả Bruno Fernandes, Bernardo Silva và Vitinha, là "bộ ba" đã thi đấu dưới sức, không hỗ trợ cho Ronaldo ghi bàn. Họ mới là những người phải chịu trách nhiệm với trận hòa tệ hại của Bồ Đào Nha trước CHDC Congo.

Trong khi đó, tiền vệ Joao Neves có một phát biểu về Ronaldo sau trận đấu với Congo, cũng lập tức bị nhiều "fan cuồng" của Ronaldo chỉ trích kịch liệt, nói cầu thủ này đã coi thường thần tượng của họ.

Cụ thể, Joao Neves đã chia sẻ: "Chúng ta đều biết, những gì Cristiano (Ronaldo) đã làm cho chúng ta, cho đội tuyển quốc gia và cho bóng đá. Nhưng hôm nay anh ấy không khác gì những người khác".

Lời chia sẻ này của Joao Neves được cho là thiếu tôn trọng người đàn anh của mình, và cũng phải chịu sự chỉ trích dữ dội. Nhưng nhiều CĐV Bồ Đào Nha khác cho rằng, lời nói của Joao Neves hoàn toàn không có gì thiếu tôn trọng.

Thủ môn Diogo Costa của Bồ Đào Nha tranh luận với Ronaldo trong trận hòa CHDC Congo ngày 18.6 Ảnh: Reuters

"Hãy bảo HLV cho cậu ra sân nhiều hơn"

Đó là lời của cựu danh thủ Bồ Đào Nha, Ricardo Quaresma nói trực tiếp với tiền đạo Joao Felix trên sóng truyền hình, theo MARCA. Felix không được ra sân phút nào trong trận hòa CHDC Congo.

HLV Roberto Martinez được cho là "không dám" thay Ronaldo, trong khi đưa Conceicao vào thay Bernardo Silva, Rafael Leao thay Pedro Neto, Semedo thay Nuno Mendes, và Goncalo Ramos thay Vitinha.

"Felix, cậu là cầu thủ giỏi trên hàng công. Cậu phải nói HLV cho cậu vào sân và thi đấu nhiều hơn. Phải có thay đổi, nếu không chúng ta sẽ không làm được gì ở trận gặp Uzbekistan (0 giờ, ngày 24.6) tới đây?", Quaresma nói khi trao đổi phỏng vấn với Felix sau trận Bồ Đào Nha gặp CHDC Congo ngày 18.6.

Felix cùng Ronaldo thi đấu ở CLB Al Nassr. Anh chính là người có sự đóng góp thầm lặng nhưng đầy quan trọng giúp đội nhà vô địch giải Saudi Pro League, khi ghi đến 20 bàn thắng và có 13 kiến tạo. Nhưng một mặt nào đó, Felix phải nhường mọi vinh quang cho đàn anh của mình, danh thủ Ronaldo.

Theo Quaresma, nếu Felix không được thi đấu trận tiếp theo và Ronaldo vẫn "chiếm sóng" toàn bộ trên hàng công Bồ Đào Nha, họ sẽ không dễ gì đánh bại được Uzbekistan, để xoay chuyển cục diện.