Đến lúc Ronaldo nên ngồi dự bị?

T HỐNG KÊ ĐÁNG LO NGẠI

Ronaldo đá đủ 90 phút trước CHDC Congo. Nhưng theo Opta, anh chỉ có 25 lần chạm bóng, con số thấp nhất của CR7 trong một trận đấu lớn (thuộc World Cup hoặc EURO) mà anh thi đấu trọn vẹn thời gian. Đáng chú ý hơn, bản đồ chạm bóng cho thấy phần lớn hoạt động của Ronaldo chỉ diễn ra quanh khu vực cấm địa đối phương. Anh gần như tách biệt khỏi hệ thống triển khai bóng của Bồ Đào Nha, ít tham gia phối hợp và hiếm khi lùi sâu kết nối với các vệ tinh xung quanh.

Phải thừa nhận rằng những năm tháng huy hoàng nhất của Ronaldo đã ở lại phía sau ẢNH: REUTERS

Điều này phần nào phản ánh sự thiếu hiệu quả của Bồ Đào Nha. Đội bóng của HLV Martinez kiểm soát bóng tới 75,4%, chuyền chính xác 92%, thực hiện 783 đường chuyền thành công. Thế nhưng họ chỉ tung ra 7 cú sút, ít hơn cả CHDC Congo (8 cú sút). Theo Opta, đây là tỷ lệ kiểm soát bóng cao nhất lịch sử World Cup của một đội bóng nhưng lại dứt điểm ít hơn đối thủ kể từ khi dữ liệu được ghi nhận năm 1966. Một thống kê khác còn đáng lo hơn khi Bồ Đào Nha chỉ tung ra 7 pha dứt điểm, ngang với số cú sút ít nhất của họ trong lịch sử tham dự World Cup. Lần gần nhất điều này xảy ra là trận gặp Hàn Quốc năm 2002.

Những con số ấy cho thấy nghịch lý là Bồ Đào Nha cầm bóng rất nhiều nhưng không tạo ra được sức ép thực sự. Và người được kỳ vọng kết thúc các cơ hội là Ronaldo gần như biến mất khỏi trận đấu. Tệ hơn, siêu sao người Bồ Đào Nha hiện đã trải qua 10 trận liên tiếp ở World Cup và EURO mà không ghi bàn. Trong chuỗi trận này, Ronaldo tung ra 33 cú sút, trong đó có 11 lần đưa bóng đi trúng đích nhưng vẫn chưa thể tìm thấy mành lưới đối phương. Với một tiền đạo từng được xem là cỗ máy ghi bàn vĩ đại nhất lịch sử, đó là con số rất khó chấp nhận.

K HI R ONALDO BỊ CHỈ TRÍCH

Nếu các thống kê của Opta khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi về hiệu quả chuyên môn, thì bình luận của Thierry Henry lại đẩy cuộc tranh luận lên mức độ khác. Sau trận đấu, huyền thoại người Pháp công khai chỉ trích Ronaldo trên sóng bình luận của Fox Sports. Cựu cầu thủ Arsenal nhấn mạnh: "Điều quan trọng là đội bóng phải ghi bàn, chứ không phải anh ta phải ghi bàn". Henry cũng đưa ra dẫn chứng cụ thể. Trong hiệp 2, khi Conceicao đột phá vào vòng cấm, Ronaldo đáng lẽ phải di chuyển sang cột xa để mở ra khoảng trống cho Bruno Fernandes băng lên dứt điểm. Nhưng thay vì làm vậy, CR7 lại đứng nguyên vị trí và tìm cách đón bóng cho riêng mình.

Henry phân tích: "Khi muốn ghi bàn bằng mọi giá, anh ta vô tình chắn luôn đường di chuyển của Bruno, điều đó khiến đối phương dễ phòng ngự hơn". Thông điệp của nhà vô địch World Cup 1998 rất rõ ràng: Ronaldo đang đặt mục tiêu cá nhân lên trên lợi ích tập thể. Nhận định ấy có thể hơi khắc nghiệt, nhưng rất khó bác bỏ nếu nhìn vào cách Bồ Đào Nha vận hành hiện nay. Đội bóng này sở hữu Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Pedro Neto, Joao Neves hay Vitinha, những cầu thủ có khả năng tạo đột biến rất cao. Tuy nhiên, mọi đường bóng cuối cùng vẫn thường hướng về Ronaldo. Trong khi đó, tuổi tác khiến CR7 không còn khả năng di chuyển liên tục, gây áp lực tầm cao hay kéo giãn hàng thủ như trước.

Ronaldo vẫn là biểu tượng lớn nhất của bóng đá Bồ Đào Nha. Nhưng nếu cứ tiếp tục chơi thế này, anh có thể sẽ trở thành gánh nặng của toàn đội trong hành trình chinh phục chiếc cúp vàng World Cup 2026.