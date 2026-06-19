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Thể thao World Cup 2026

Phản ứng của Neymar sau khi bị HLV Ancelotti ‘mời khỏi buổi tập’

Giang Lao
Giang Lao
Neymar đăng dòng trạng thái với biểu tượng 'cầu nguyện' trên mạng xã hội cùng bức ảnh đang tập luyện, nhưng đồng thời cũng cho thấy sự không hài lòng, sau khi anh bị HLV Ancelotti mời rời khỏi buổi tập của đội tuyển Brazil ngày 19.6.

Neymar đã trở lại tập luyện khoảng 2 ngày nay. Anh được cho là rất muốn góp mặt trong trận đội tuyển Brazil gặp Haiti tại Philadelphia (Mỹ) lúc 7 giờ 30 ngày 20.6 ở lượt thứ hai bảng C World Cup 2026. 

Phản ứng của Neymar sau khi bị HLV Ancelotti ‘mời khỏi buổi tập’ - Ảnh 1.

HLV Ancelotti yêu cầu Neymar phải tập riêng để sớm hồi phục

Ảnh: Reuters

Nhưng ở buổi tập cuối trước trận đấu (ngày 19.6), các hình ảnh từ báo chí Brazil cho thấy, khi Neymar thực hiện một bài tập chạy tốc độ cao cùng các cầu thủ đá chính, HLV Ancelotti đã đến kéo anh ra và nói vài lời. Sau đó, Neymar phải dừng buổi tập và trở lại phần bài tập phục hồi gần đó.

Theo kênh TNT Sports (Brazil), HLV Ancelotti nói với Neymar, anh cần phải tiếp tục tập luyện riêng biệt, để hoàn toàn hồi phục chấn thương.

HLV Ancelotti sau đó thông báo loại Neymar khỏi danh sách thi đấu trận gặp Haiti. Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) cũng giải thích với báo chí Brazil rằng, cầu thủ 34 tuổi này sẽ ở lại trại huấn luyện ở New Jersey "để tối ưu hóa giai đoạn hồi phục cuối cùng".

Quyết định này khiến Neymar rất thất vọng, nhưng đây hoàn toàn là điều tốt cho anh.

Ý tốt của HLV Ancelotti, Neymar cần kiên nhẫn

Trong cuộc họp báo trước trận đấu Brazil gặp Haiti ngày 19.6, HLV Ancelotti chia sẻ: "Chúng tôi sẽ có một số thay đổi, nhưng không phải là những thay đổi lớn, có thể một số cầu thủ sẽ được nghỉ ngơi. Khởi đầu tốt rất quan trọng ở World Cup, nhưng điều quan trọng nhất là đội bóng, thay vì hoàn hảo, phải kiên cường".

Phản ứng của Neymar sau khi bị HLV Ancelotti ‘mời khỏi buổi tập’ - Ảnh 2.

HLV Ancelotti chào mừng Neymar trở lại tập luyện, nhưng ông vẫn yêu cầu anh phải kiên nhẫn

Ảnh: Reuters

Ông nói thêm: "Bạn phải kiên cường khi mọi việc không suôn sẻ". Đây được xem là thông điệp mà HLV Ancelotti muốn đề cập tới Neymar, sau khi ông cũng thừa nhận cầu thủ này vẫn chưa sẵn sàng trở lại thi đấu.

Đội tuyển Brazil sau khi ra quân hòa đội Ma Rốc 1-1 ngày 14.6, xếp thứ 3 bảng C với 1 điểm. Brazil bằng điểm Ma Rốc, nhưng xếp sau vì kém điểm fair play (nhận 2 thẻ vàng, trong khi đối thủ không bị thẻ). 

Bảng này Scotland thắng Haiti 1-0 tạm dẫn đầu bảng. Ở lượt tới, Brazil gặp Haiti (7 giờ 30), còn Scotland gặp Ma Rốc (5 giờ) cùng ngày 20.6.

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