M.U, Liverpool tôn vinh Messi bằng cách đặc biệt: Khi châu Âu cũng 'phát cuồng' vì đội trưởng Argentina

Messi đang là "trend"

Sau chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria, một hiện tượng thú vị đã xuất hiện trên mạng xã hội: hàng loạt CLB lớn ở châu Âu đồng loạt "bắt trend" Messi. Điều đáng chú ý là phần lớn những bài đăng này không tập trung vào cầu thủ thuộc biên chế CLB, mà lại chọn hình ảnh họ đứng cạnh Messi.

Manchester United, đội bóng sở hữu lượng fan hùng hậu bậc nhất thế giới cũng không ngoại lệ. Thay vì chỉ đăng ảnh trung vệ Lisandro Martinez, trang Facebook chính thức của "Quỷ đỏ" đăng khoảnh khắc hậu vệ này ôm Messi sau trận đấu. Bài đăng chỉ gồm hai biểu tượng cảm xúc đại diện cho Argentina nhưng nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác, gấp nhiều lần những bài đăng khác của đội chủ sân Old Trafford.

Gần 300.000 lượt tương tác cho bức ảnh Martinez ôm chặt Messi trên fanpage của Manchester United CMH - ẢNH GỐC: REUTERS

Inter Milan cũng làm điều tương tự. Đội bóng Ý đăng bức ảnh Lautaro Martinez ăn mừng cùng Messi kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Bên nhau". Trong bức hình, Lautaro xuất hiện nhưng Messi mới là nhân vật nổi bật nhất.

Liverpool đăng ảnh một loạt cầu thủ của họ thi đấu ở World Cup 2026. Nhưng bức ảnh Alexis Mac Allister ôm Messi đứng đầu tiên và cũng có lượt tương tác cao nhất.

Tottenham không đứng ngoài cuộc. Đội bóng thành London đăng tải loạt ảnh Cristian Romero và Marcos Senesi trong màu áo Argentina, nhưng ở vị trí trung tâm của bộ ảnh vẫn là Messi.

Ngay cả Aston Villa cũng tận dụng hiệu ứng này. Đội bóng Anh khoe thành tích giữ sạch lưới của Emiliano Martinez tại World Cup 2026, nhưng bức ảnh được chọn lại là khoảnh khắc thủ môn này đứng cạnh đội trưởng Argentina.

Nhìn vào những bài đăng trên, có thể thấy một điểm chung: cầu thủ thuộc biên chế CLB chỉ đóng vai phụ, còn Messi mới là nhân vật thu hút sự chú ý.

Tận dụng "cơn sốt" Messi

Trong nhiều năm qua, Messi luôn nằm trong nhóm VĐV có giá trị truyền thông lớn nhất thế giới. Mỗi chiến thắng, mỗi bàn thắng hay thậm chí một khoảnh khắc ăn mừng của anh đều có khả năng tạo ra lượng tương tác khổng lồ trên mạng xã hội.

World Cup 2026 đang khuếch đại hiệu ứng đó. Sau cú hat-trick vào lưới Algeria, Messi trở thành tâm điểm của truyền thông toàn cầu. Các từ khóa liên quan đến anh liên tục nằm trong nhóm được tìm kiếm nhiều nhất trên google và các nền tảng mạng xã hội. Với các CLB châu Âu, đây là cơ hội vàng để kết nối thương hiệu của mình với một trong những chủ đề nóng nhất thế giới bóng đá.

Messi đang khiến cả thế giới phải chú ý đến mình ẢNH: REUTERS

Đó cũng là lý do nhiều đội bóng không chọn đăng riêng hình ảnh Mac Allister, Lautaro Martinez hay Lisandro Martinez. Họ hiểu rằng một bức ảnh có Messi xuất hiện sẽ mang lại lượng tiếp cận lớn hơn đáng kể. Ở góc độ marketing, đây là chiến lược hoàn toàn dễ hiểu.

World Cup không phải giải đấu của các CLB, nhưng các đội bóng vẫn muốn tận dụng sức nóng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh để duy trì sự hiện diện trên mạng xã hội. Khi không thể đăng nội dung về chính CLB, họ chuyển sang khai thác các tuyển thủ quốc gia. Và khi tuyển thủ ấy đứng cạnh Messi, hiệu quả truyền thông càng được nhân lên nhiều lần.

Nói cách khác, Messi đang giúp không chỉ Argentina mà cả các CLB châu Âu thu hút sự chú ý của người hâm mộ toàn cầu. Từ Manchester United, Liverpool, Tottenham cho tới Inter Milan hay Aston Villa, tất cả đều hiểu một điều: ở thời điểm này, xuất hiện bên cạnh Messi đồng nghĩa với việc xuất hiện trước hàng trăm triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Và có lẽ đó là lý do khiến nhiều CLB đang vô tình trở thành những "fanpage Argentina" đặc biệt nhất tại World Cup 2026.