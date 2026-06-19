Nhật Bản có đôi 'xách nước bổ cam' xịn nhất World Cup 2026: Minamino và…

Minamino và Yoshida làm gì ở Mỹ?

Ở World Cup 2026, có một câu chuyện khá thú vị xuất hiện trong hành trình của đội tuyển Nhật Bản. Trong khi những Takefusa Kubo hay Zion Suzuki nhận phần lớn sự chú ý trên sân cỏ, hai gương mặt quen thuộc của bóng đá Nhật Bản là Takumi Minamino và Maya Yoshida lại âm thầm đảm nhận vai trò khác.

Minamino và Yoshida (từ trái sang) xuất hiện trong trận gặp Hà Lan ẢNH: REUTERS

Minamino dẫn đầu, theo sau là các cầu thủ trẻ măng của đội tuyển Nhật Bản ẢNH: REUTERS

Trong trận hòa 2-2 với Hà Lan ở lượt mở màn, truyền thông thế giới ghi nhận hình ảnh Yoshida liên tục trao đổi với các hậu vệ trẻ trong lúc khởi động và sau trận đấu. Trong khi đó, Minamino thường xuyên xuất hiện bên cạnh các cầu thủ trẻ ở khu vực kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm và động viên tinh thần.

Nhiều CĐV đùa vui rằng đây là bộ đôi "xách nước bổ cam" mạnh nhất thế giới. Tất nhiên, đó chỉ là cách nói vui. Bởi trên thực tế, giá trị mà Minamino và Yoshida mang lại cho "Samurai xanh" có thể còn quan trọng hơn cả những phút thi đấu trên sân.

Nikkan Sports nhận định rằng ảnh hưởng của Minamino và Yoshida trong phòng thay đồ vẫn còn rất lớn. Ngoài ra, Yoshida còn cùng các đồng đội trẻ tuổi tập luyện. Trung vệ này cũng giúp đàn em thích nghi tốt hơn ở Mỹ nhờ khoác áo LA Galaxy từ năm 2023.

Yoshida thậm chí còn cầu nguyện cho các đàn em ẢNH: REUTERS

Vì sao Minamino và Yoshida được tin tưởng?

Đối với người hâm mộ Nhật Bản, đây đều là những cái tên gắn liền với giai đoạn thành công nhất của đội tuyển quốc gia trong hơn một thập niên qua. Yoshida từng thi đấu hơn 150 trận cho đội tuyển Nhật Bản, tham dự nhiều kỳ World Cup và nhiều năm chinh chiến tại Premier League trong màu áo Southampton. Trong khi đó, Minamino là một trong những cầu thủ Nhật Bản thành công nhất ở châu Âu, từng khoác áo Liverpool dưới thời HLV Jurgen Klopp trước khi chuyển sang AS Monaco.

Yoshida tham gia tập luyện cùng đàn em ẢNH: REUTERS

HLV Hajime Moriyasu hiểu rất rõ giá trị của 2 cựu binh này. World Cup không chỉ là câu chuyện chiến thuật hay chuyên môn. Đó còn là môi trường áp lực cực lớn, nơi nhiều cầu thủ trẻ lần đầu tiên phải đối diện với sự kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ. Những trải nghiệm mà Yoshida và Minamino tích lũy từ Premier League, Champions League hay các kỳ World Cup trước trở thành nguồn tham khảo quý giá cho thế hệ mới.

Điều thú vị là đây cũng chính là nét văn hóa đã góp phần làm nên thành công của bóng đá Nhật Bản trong nhiều năm qua. Các thế hệ đi trước luôn sẵn sàng lùi lại đúng lúc để nâng đỡ lớp kế cận.



