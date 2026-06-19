Nhận định Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay: Đại diện châu Âu không còn đường lùi

Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay: Những điểm nhấn chính

Dù thi đấu không hiệu quả ở trận ra quân, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có tỷ lệ chiến thắng lên đến 48,4% lượt trận thứ hai gặp Paraguay, theo siêu máy tính Opta.

Với chỉ 25,5% cơ hội chiến thắng, Paraguay không được kỳ vọng sẽ chấm dứt chuỗi 4 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng tại World Cup.

Thổ Nhĩ Kỳ đã tung ra tới 30 cú dứt điểm trong trận gặp Úc. Đây là số cú sút nhiều nhất của một đội bóng mà không ghi được bàn thắng nào trong một trận đấu ở World Cup kể từ năm 2006 (trận Bồ Đào Nha vs Anh, 31 cú sút).

Tổng quan trước trận đấu

Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát hoàn toàn thế trận và tung ra tới 30 cú sút mà không ghi nổi bàn thắng nào trong trận thua 0-2 trước Úc. Thất bại trước Úc là một bất ngờ lớn, bởi đoàn quân của HLV Vincenzo Montella trước đó đang sở hữu chuỗi 8 trận bất bại trên mọi đấu trường (thắng 7 và hòa 1), kể từ sau trận thua đậm Tây Ban Nha 0-6 ở vòng loại khu vực châu Âu hồi tháng 9.2025. Trước đó đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng từng lọt vào đến tứ kết EURO 2024. Dù vậy, trận thua Úc đã kéo dài chuỗi thành tích nghèo nàn gần đây của họ ở các sân chơi lớn. Họ thường được đánh giá cao hơn nhưng hiếm khi đáp ứng được kỳ vọng, và hiện đã để thua 9 trong số 13 trận gần nhất tại các giải đấu lớn.

Arda Guler (8) là niềm kỳ vọng hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ ẢNH: REUTERS

Trong lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ World Cup kể từ sau năm 2002 (xuất sắc giành huy chương đồng), Thổ Nhĩ Kỳ lúc này đang đối mặt nguy cơ lớn phải xách vali về nước sớm nếu tiếp tục sẩy chân trước Paraguay. Với việc phải đối đầu với chủ nhà Mỹ (ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi đầu bảng D) ở lượt trận cuối, Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải chiến đấu hết mình để giành trọn 3 điểm trong lần đầu tiên chạm trán Paraguay tại một giải đấu chính thức.

Paraguay có khởi đầu thảm họa khi khi thua chủ nhà Mỹ với tỷ số 1-4. Tính đến lúc này, Paraguay chỉ thắng được 1 trong số 9 trận mở màn World Cup. Trước trận thua Mỹ ngày ra quân, Paraguay vốn được biết đến với lối chơi phòng ngự chặt chẽ. Đây chắc chắn vẫn là lối chơi mà đội bóng Nam Mỹ lựa chọn khi đối đầu đối thủ được đánh giá cao hơn như Thổ Nhĩ Kỳ. Thầy trò HLV Alfaro sẽ đặt mục tiêu thiết lập lại sự chắc chắn ở hệ thống phòng ngự.

Đại diện Nam Mỹ cũng cần giành điểm để níu kéo hy vọng đi tiếp ẢNH: REUTERS

HLV người Argentina Alfaro đã đưa Paraguay vượt qua vòng loại Nam Mỹ đầy khốc liệt, trong đó có những chiến thắng gây sốc trước Brazil và Argentina. Nhưng lúc này, Paraguay đang đứng trước nguy cơ lớn bị loại ngay từ vòng bảng nếu không kiếm được điểm nào trước Thổ Nhĩ Kỳ. Người hâm mộ Paraguay đang trông chờ "thuyền trưởng" Alfaro sẽ dẫn dắt các học trò vượt qua khó khăn.

Tình hình lực lượng 2 đội

Thổ Nhĩ Kỳ: Ngôi sao Kenan Yildiz bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương bắp chân. Anh có thể sẽ tiếp tục đóng vai trò dự bị chiến lược. Trên hàng công, Arda Guler, Baris Alper Yilmaz và Orkun Kokcu nhiều khả năng sẽ xuất trận ngay từ đầu ở khu vực 1/3 cuối sân. Kerem Akturkoglu hoặc Deniz Gul được kỳ vọng sẽ đá cao nhất trên hàng tiền đạo, trong khi đội trưởng Hakan Calhanoglu sẽ lĩnh xướng tuyến giữa và chịu trách nhiệm trong các tình huống cố định.

Paraguay đang lo lắng về trường hợp của hai trụ cột là Gustavo Caballero (đã bỏ lỡ trận gặp Mỹ do vấn đề về cơ) và Ramon Sosa (đang gặp chấn thương mắt cá chân). Mauricio có khả năng cạnh tranh một suất đá chính sau khi ghi bàn từ băng ghế dự bị trận gặp Mỹ. Trước đó, bộ tứ hàng công của HLV Alfaro đã được định hình với ngòi nổ chính Julio Enciso thường đá cặp cùng Miguel Almiron và Diego Gomez, để hỗ trợ cho trung phong Tonny Sanabria (người dẫn đầu danh sách ghi bàn ở vòng loại với 4 pha lập công).

Phong độ gần nhất trên mọi đấu trường

Thổ Nhĩ Kỳ: Hòa - thắng - thắng - thắng - thắng - thua (0-2 trước Úc)

Paraguay: Thua - thắng - thắng - thua - thắng - thua (1-4 trước Mỹ)

Dự đoán kết quả

Siêu máy tính Opta đã thực hiện 25.000 mô phỏng trước trận Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay. Kết quả cho thấy: Thổ Nhĩ Kỳ giành chiến thắng trong 48,4% số lần mô phỏng; Paraguay có 25,5% cơ hội giành 3 điểm; tỷ lệ hòa là 26,0%. Một kết quả hòa trong bối cảnh hiện tại sẽ không hài lòng bất cứ đội bóng nào.

Dự đoán tỷ số: Thổ Nhĩ Kỳ 2-1 Paraguay