Sao Ma Rốc bị cáo buộc hiếp dâm, Mbappe có thể được triệu tập làm chứng tại tòa

Vẫn thi đấu tại World Cup 2026

RMC Sport cho rằng, trước mắt cả Hakimi và Mbappe sẽ không bị ảnh hưởng đến việc đang thi đấu World Cup 2026 ở Mỹ, nhưng sự việc có thể ảnh hưởng đến tâm lý của họ.

Hakimi (phải) thi đấu rất hay giúp Ma Rốc hòa Brazil 1-1 ở trận ra quân World Cup 2026 ngày 14.6 Ảnh: Reuters

Hakimi vừa bị Phòng điều tra của Tòa phúc thẩm Versailles (Pháp) xác nhận các cáo buộc chống lại anh, trong vụ việc anh bị cáo buộc hiếp dâm từ cuối tháng 2.2023. Trong phiên điều trần được tổ chức vào tháng 5 vừa qua, Hakimi đã yêu cầu bác bỏ tất cả các cáo buộc chống lại mình.

Tuy nhiên, ngày 19.6, Phòng điều tra của Tòa phúc thẩm Versailles đã xác nhận rằng, hậu vệ 27 tuổi này sẽ ra hầu tòa tại Tòa án hình sự Hauts-de-Seine trong thời gian tới, sau khi những lập luận do luật sư của anh, Fanny Colin, đưa ra không thuyết phục được các thẩm phán lật ngược phán quyết. Tiền đạo Mbappe dự kiến cũng sẽ được triệu tập làm nhân chứng.

Trên tài khoản cá nhân mạng xã hội X, Hakimi đã lên tiếng về vụ việc. Anh viết: "Công lý đã nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, "nếu anh không nổi tiếng, thì sẽ không bao giờ có vụ kiện này". Tôi đã chọn im lặng trong nhiều năm. Tôi nghĩ rằng việc giữ gìn phẩm giá, kiên nhẫn và tin tưởng vào công lý sẽ giúp đưa ra những phán quyết đúng đắn.

Hôm nay, một câu chuyện không phải của tôi đang được bịa đặt, gây tổn hại đến gia đình, cuộc sống của tôi. Đôi khi tôi cảm thấy mình trở thành mục tiêu dễ bị tấn công. Tôi đã chờ đợi phiên tòa này từ ngày đầu tiên. Và giờ tôi đang rất mong chờ nó. Cuối cùng tôi cũng có thể lên tiếng".

Mbappe đang thăng hoa tại World Cup 2026, liệu có bị ảnh hưởng tâm lý vì vụ việc của người bạn thân Hakimi? Ảnh: Reuters

Theo RMC Sport của Pháp, và báo Diario SPORT (Tây Ban Nha), Hakimi quen một cô gái 24 tuổi qua mạng xã hội Instagram vào tháng 1.2023. Thời điểm xảy ra cáo buộc cầu thủ này hiếp dâm diễn ra vào cuối tháng 2.2023, ở nhà riêng của Hakimi.

Đây là thời điểm Hakimi và Mbappe cùng thi đấu cho CLB PSG.

Việc Mbappe được triệu tập làm nhân chứng, có thể liên quan đến những tình tiết của sự việc và liên quan đến Hakimi, khi cầu thủ này hoàn toàn bác bỏ mọi cáo buộc từ người phụ nữ 24 tuổi, theo RMC Sport.

Hakimi đang chuẩn bị cùng đội tuyển Ma Rốc thi đấu trận thứ hai ở bảng C World Cup 2026 gặp Scotland lúc 5 giờ ngày 20.6. Trong khi Mbappe cùng đội tuyển Pháp gặp Iraq ở bảng I lúc 4 giờ ngày 23.6.