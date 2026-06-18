Sao Uzbekistan từng đối đầu U.23 Việt Nam gây ra chấn thương hy hữu trận thua Colombia

Sự cố hy hữu xảy ra ở phút 34 trên sân Azteca (Mexico). Trong nỗ lực ngăn cản Luis Diaz bứt tốc bên cánh trái, Abdukodir Khusanov thực hiện pha truy cản quyết liệt nhưng không thể hãm đà. Sau khi phạm lỗi với tiền đạo Colombia, trung vệ của đội tuyển Uzbekistan lao thẳng ra ngoài sân và va chạm mạnh với một quay phim đang tác nghiệp sát đường biên.

Người quay phim ngã xuống ngay lập tức, đặt máy quay sang một bên rồi ôm chân trái trong đau đớn. Các nhân viên y tế nhanh chóng chạy vào sân để chăm sóc cho nạn nhân. Theo truyền thông châu Âu, người quay phim sau đó không thể tiếp tục công việc. Anh phải nhờ hai đồng nghiệp dìu rời sân trước khi được đưa lên xe cứu thương để tới cơ sở y tế kiểm tra.

Người quay phim bị chấn thương sau pha va chạm với Abdukodir Khusanov, phải nhờ nhân viên y tế chăm sóc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trận ra quân khó quên của Abdukodir Khusanov và đội tuyển Uzbekistan

Abdukodir Khusanov ngay lập tức nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Luis Diaz. Trên X, đoạn video va chạm giữa Abdukodir Khusanov và Luis Diaz cũng thu hút nhiều lượt xem. CĐV trên mạng xã hội dành sự quan tâm cho người quay phim kém may mắn và bày tỏ sự lo lắng, hy vọng anh không gặp chấn thương quá nặng.

Sáu phút sau tình huống này, Daniel Munoz ghi bàn mở tỷ số cho Colombia từ đường kiến tạo của Luis Diaz. Sang hiệp hai, Abbosbek Fayzullaev gỡ hòa cho Uzbekistan ở phút 60. Tuy nhiên, chính Diaz và Jaminton Campaz đã ghi thêm hai bàn, giúp đại diện Nam Mỹ giành chiến thắng 3-1.

Dù nhận thất bại, đội tuyển Uzbekistan của Abdukodir Khusanov vẫn để lại hình ảnh đẹp ngoài sân cỏ. Truyền thông Hà Lan ghi nhận phòng thay đồ của đội bóng Trung Á tại sân Azteca được dọn dẹp sạch sẽ sau trận. Trên bảng trắng, các cầu thủ còn để lại thông điệp bằng tiếng Anh và tiếng Uzbek: “Cảm ơn Mexico, chúc may mắn tại World Cup”.

Abdukodir Khusanov không còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trung vệ sinh năm 2004 từng góp mặt trong đội hình Uzbekistan thắng đội tuyển Việt Nam 2-0 ở trận giao hữu tháng 10.2023 dưới thời HLV Philippe Troussier. Một năm sau, anh tiếp tục đối đầu U.23 Việt Nam và cùng U.23 Uzbekistan giành chiến thắng 3-0 tại VCK U.23 châu Á 2024. Ở trận đấu này, ông Hoàng Anh Tuấn là HLV của U.23 Việt Nam.

Sở hữu thể hình lý tưởng cùng lối chơi quyết liệt, Abdukodir Khusanov được xem là một trong những ngôi sao sáng nhất của bóng đá Uzbekistan hiện nay. Tại World Cup 2026, trung vệ của Man City cũng chính là niềm hy vọng số 1 ở hàng thủ của đội tuyển được dẫn dắt bởi HLV Cannavaro (Ý).

Abdukodir Khusanov (số 2, áo trắng) phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Taylor ẢNH: REUTERS

Điều đáng chú ý là không chỉ Abdukodir Khusanov, một cái tên khác từng đối đầu với U.23 Việt Nam ở năm 2024 là Abbosbek Fayzullaev cũng để lại dấu ấn trong trận đấu với Colombia. Pha lập công ở phút 60 giúp tiền vệ 22 tuổi đi vào lịch sử, trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn cho đội tuyển Trung Á tại một kỳ World Cup.

Sau trận thua Colombia, đội tuyển Uzbekistan sẽ đụng độ đội được đánh giá mạnh nhất bảng K là Bồ Đào Nha của Ronaldo. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 0 giờ ngày 24.6 (giờ Việt Nam).

