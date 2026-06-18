Đội tuyển Nhật Bản dồn dập nhận tin sốc, kế hoạch của HLV Moriyasu bị ảnh hưởng nặng

Theo nhiều tờ báo lớn của Nhật Bản như Nikkan Sports, Chunichi Sports và Kyodo News, kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) xác nhận ngôi sao của Real Sociedad bị chấn thương đầu gối trái sau trận hòa 2-2 với Hà Lan ở lượt mở màn bảng F (15.6). Dù Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) không công bố chi tiết mức độ chấn thương nhưng khả năng cao Takefusa Kubo sẽ vắng mặt ở hai trận còn lại với Tunisia và Thụy Điển.

Trong trận gặp đội tuyển Hà Lan, Takefusa Kubo dính chấn thương sau pha va chạm với Denzel Dumfries ở hiệp 2. Tiền vệ 25 tuổi đau đớn nằm sân, chủ động xin thay người và sau trận phải rời SVĐ bằng xe lăn, khiến người hâm mộ Nhật Bản vô cùng lo lắng.

Takefusa Kubo tỏ ra đau đớn sau pha va chạm với cầu thủ Hà Lan ở trận ra quân ẢNH: REUTERS

Ngày hôm sau, Takefusa Kubo được đưa đi kiểm tra tại bệnh viện địa phương. Kết quả MRI xác nhận chấn thương đầu gối trái, nhưng JFA chỉ thông báo ngắn gọn rằng cầu thủ này vẫn có thể tự đi lại và sẽ tiếp tục ở lại cùng đội tuyển.

Trong buổi tập ngày 17.6 tại Nashville (Mỹ), Takefusa Kubo không xuất hiện trên sân mà ở lại khách sạn để điều trị và phục hồi chức năng. Theo Kyodo News, mục tiêu của anh là kịp trở lại nếu Nhật Bản giành quyền vào vòng loại trực tiếp.

Cầu thủ kỳ cựu Yuto Nagatomo bày tỏ: “Takefusa Kubo sẽ có thể trở lại ở vòng knock-out. Vì cậu ấy, chúng tôi nhất định phải vượt qua vòng bảng”.

Tiền vệ Ritsu Doan cũng chia sẻ: “Những chuyện như thế này thường xảy ra ở World Cup. Điều quan trọng là chúng tôi phải chuẩn bị một sân khấu để Takefusa Kubo có thể trở lại”.

Cơn ác mộng chấn thương chưa buông tha Nhật Bản

Truyền thông Nhật Bản đánh giá, sự vắng mặt của Takefusa Kubo ở 2 trận còn lại của vòng bảng là đòn giáng mạnh vào kế hoạch của HLV Hajime Moriyasu. Cầu thủ đang khoác áo Real Sociedad được xem là nhân tố sáng tạo quan trọng nhất trên hàng công của đội tuyển Nhật Bản ở World Cup 2026.

Kế hoạch của HLV Hajime Moriyasu phải thay đổi liên tục vì các ngôi sao quan trọng gặp vấn đề ẢNH: REUTERS

Trước World Cup 2026, “Samurai xanh” đã mất hàng loạt trụ cột vì chấn thương, trong đó có Kaoru Mitoma, Takumi Minamino và đội trưởng Wataru Endo. Giờ đây, việc Takefusa Kubo phải nghỉ thi đấu khiến nỗi lo càng gia tăng.

Một số trang chuyên theo dõi chấn thương tại Mỹ thậm chí dự đoán cầu thủ này có thể tổn thương dây chằng và phải nghỉ khoảng 3 tuần trong trường hợp xấu nhất. Tuy nhiên, JFA chưa xác nhận thông tin này.

Sau trận hòa 2-2 trước Hà Lan, đội tuyển Nhật Bản mới có 1 điểm và tạm xếp sau Thụy Điển, đội đã đè bẹp Tunisia với tỷ số 5-1. Trận đấu với Tunisia vào ngày 21.6 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với thầy trò HLV Moriyasu.

FIFA lên tiếng về nghi vấn CĐV không vé lọt vào sân xem đội tuyển Anh tại World Cup 2026

Trong bối cảnh Takefusa Kubo nhiều khả năng nghỉ hết vòng bảng, trách nhiệm sẽ đè nặng lên những cái tên như Ritsu Doan, Daichi Kamada hay Goki Ogawa. Người hâm mộ Nhật Bản chỉ còn biết hy vọng đội tuyển có thể vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại, để chờ ngày ngôi sao quan trọng nhất trên hàng công trở lại ở vòng đấu loại trực tiếp.