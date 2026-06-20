Lỗi cá nhân tràn ngập World Cup 2026

S Ố LIỆU THẢM HẠI, ĐẠT MỐC KỶ LỤC

Bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2026 đến từ tình huống mắc lỗi cá nhân của tiền vệ trụ Sphephelo Sithole (Nam Phi). Nhận bóng từ thủ môn Ronwen Williams, Sithole xử lý cẩu thả, để đối phương cướp bóng, dẫn đến pha làm bàn của Julian Quinones cho Mexico.

Thủ môn Kim Seung-gyu mắc sai lầm khiến đội tuyển Hàn Quốc nhận thất bại trước Mexico ẢNH: REUTERS

Ở trận cuối cùng của buổi thi đấu sáng qua (theo giờ VN), Mexico lại ghi được bàn duy nhất, thắng Hàn Quốc 1-0, nhờ lỗi cá nhân của thủ môn Kim Seung-gyu. Bóng đã nằm gọn trong tầm khống chế của Seung-gyu, nhưng anh lại để rớt bóng, rơi đúng vào chân Luis Romo và cầu thủ này tung luôn cú sút ghi bàn.

Chủ nhà Mexico trở thành đội đầu tiên chính thức vượt qua vòng bảng. Đáng lưu ý: Họ mới ghi được 3 bàn trong 2 trận thắng, và có đến 2 trong 3 bàn ấy đến từ sai sót cá nhân trong hàng thủ đối phương.

Đấy chỉ là vài ví dụ tiêu biểu về các bàn thắng do hàng thủ đối phương "kính biếu" tại World Cup này. Lỗi cá nhân của các cầu thủ phòng ngự, dẫn đến tình huống đối phương tung được cú sút dứt điểm, xuất hiện tràn ngập trong các trận đấu. Cụ thể là 52 tình huống như thế trong 24 trận của lượt đấu đầu tiên - đây là con số kỷ lục. Tính bình quân, mỗi trận có trên 2 lần cầu thủ phòng ngự mắc lỗi cá nhân, đặt đối phương vào cơ hội ghi bàn.

Chưa bao giờ lỗi cá nhân ở đấu trường World Cup lại xuất hiện nhiều như vậy. Toàn bộ kỳ World Cup 2022 (64 trận đấu) chỉ có tổng cộng 42 lỗi cá nhân dẫn tới cơ hội dứt điểm cho đối phương. Bây giờ, đã có đến 52 tình huống như vậy chỉ trong loạt trận đầu tiên gồm 24 trận. Hậu quả: Các thủ môn phải vào lưới nhặt bóng 12 lần, nghĩa là cứ 2 trận thì có 1 bàn thắng "từ trên trời rơi xuống".

N GUYÊN NHÂN TỪ CẢ HAI PHÍA

Trong 2 bàn thắng mà Erling Haaland (Na Uy) ghi được ở lần đầu tiên xuất hiện trên sân cỏ World Cup, thì bàn thứ 2 được tính là do sai sót cá nhân của đối thủ. Nhưng Haaland đáng khen hơn là đối thủ đáng trách. Anh gây áp lực rất dũng mãnh và tích cực, khi cầu thủ đối phương chuyền bóng về cho thủ môn. Kết quả là Haaland đoạt được bóng và ghi bàn.

Tinh thần pressing tích cực cũng là nguyên nhân đáng lưu ý, trong bàn ấn định tỷ số của Kai Havertz (Đức), ở trận thắng Curacao 7-1. Trận đấu coi như đã ngã ngũ, nhưng cầu thủ Đức vẫn tích cực áp sát để đoạt được bóng trong chân thủ quân Curacao Leandro Bacuna, từ đó mở ra cơ hội cho Havertz ghi bàn.

Ở pha ghi bàn đầu tiên của World Cup này, cầu thủ Mexico cũng rất tích cực pressing nên mới cướp được bóng từ chân Sithole, rồi chuyền cho đồng đội ghi bàn. Nhưng ở một khía cạnh khác, có thể bàn về tinh thần "chơi bóng ngay từ hàng thủ" của Nam Phi. Đấy là lối chơi cao cấp, nhưng cầu thủ trong cuộc lại không có sự thận trọng cần thiết và đẳng cấp chuyên môn tương xứng để thực thi cách chơi ấy.

Tiêu biểu nhất cho tình trạng này là Tunisia - đội bóng đầu tiên trong lịch sử World Cup sa thải HLV ngay sau trận đấu đầu tiên. Thái độ thích giữ bóng và triển khai bóng ngay từ hàng thủ khiến Tunisia phải trả giá quá đắt: Mất bóng dẫn đến cơ hội dứt điểm cho đối phương đến 6 lần, thủng lưới 3 lần trong những tình huống như thế. Ở vòng loại World Cup, Tunisia là một trong vài đội hiếm hoi không hề thủng lưới. Nhưng đây là VCK. Và Thụy Điển (thắng Tunisia 5-1) là đội bóng nổi tiếng về sự hiệu quả trong cách chơi đơn giản, chuyên "rình rập" cơ hội.

Ở thời điểm 48 đội bóng đều đã hoàn thành trận đấu đầu tiên tại World Cup 2026, có một thống kê đáng ngạc nhiên về cách chơi phổ biến: Chỉ có 4/48 đội chuyền ngắn ít hơn 50 lần trên phần sân của mình. Nghĩa là đa số đội đều hướng đến lối chơi đặt nặng việc kiểm soát bóng, chuyền ngắn để giữ bóng. Ngay cả các đội bị cho là yếu, như New Zealand hoặc Curacao, cũng rất thích giữ bóng.

Tất nhiên, không có lối chơi nào là đúng hoặc sai. Vấn đề ở đây là lối chơi thiên về giữ bóng và triển khai ngay từ hàng thủ chỉ phù hợp với các đội có đẳng cấp kỹ thuật cao, và lối chơi này rất dễ dẫn đến "phản đòn" khi có sai sót cá nhân.