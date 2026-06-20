Xuất hiện bàn thắng nhanh nhất từ đầu World Cup 2026: Siêu phẩm chỉ sau 71 giây

Trận đấu thuộc lượt thứ hai bảng C diễn ra trên sân Gillette (Boston, Mỹ) mới bắt đầu được hơn 1 phút thì Ma Rốc đã tạo nên khác biệt. Ngay sau khi giành quyền kiểm soát bóng, Brahim Diaz tung đường chuyền xuyên tuyến hoàn hảo để Ismael Saibari thoát xuống từ cánh phải. Tiền vệ 25 tuổi của PSV Eindhoven khéo léo phá bẫy việt vị, tăng tốc vượt qua sự truy cản của hàng thủ Scotland trước khi sút bóng đẹp mắt ở góc hẹp, giúp Ma Rốc vượt lên dẫn trước 1-0 khi đồng hồ mới chỉ sang giây thứ 71.

Đáng chú ý, đây cũng là pha làm bàn duy nhất của trận đấu vào sáng 20.6, giúp đội tuyển Ma Rốc giành trọn 3 điểm.

Ismael Saibari (áo trắng) lập công chỉ sau 71 giây bóng lăn ẢNH: REUTERS

Ismael Saibari đi vào lịch sử của đội tuyển Ma Rốc ở kỳ World Cup

Pha lập công này trở thành bàn thắng nhanh nhất kể từ đầu World Cup 2026. Không chỉ vậy, đây còn là bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử đội tuyển Ma Rốc ở các kỳ World Cup, vượt xa kỷ lục cũ của Hakim Ziyech, người từng ghi bàn vào lưới Canada sau 4 phút ở World Cup 2022 tại Qatar.

Theo thống kê của Opta, Saibari cũng trở thành cầu thủ châu Phi thứ hai ghi bàn trong cả hai lần ra sân đầu tiên tại World Cup, sau Mohamed Salah của Ai Cập. Trước đó, anh chính là người mở tỷ số trong trận hòa 1-1 giữa Ma Rốc và Brazil ở lượt trận đầu tiên.

Nhiều tờ báo châu Âu mô tả đây là một trong những pha dứt điểm đẹp nhất từ đầu World Cup 2026. Bàn thắng cũng phá vỡ hoàn toàn kế hoạch chiến thuật mà HLV Steve Clarke chuẩn bị cho Scotland. Đại diện châu Âu bước vào trận đấu với tâm lý hưng phấn sau chiến thắng trước Haiti và hy vọng lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup. Tuy nhiên, chỉ hơn 1 phút sau tiếng còi khai cuộc, mọi tính toán của họ đã bị đảo lộn.

Theo truyền thông Ma Rốc, bàn thắng vào lưới Scotland còn là pha lập công nhanh thứ hai trong lịch sử đội tuyển quốc gia nước này, chỉ đứng sau bàn thắng được Soufiane Alloudi ghi vào lưới Namibia tại Cúp bóng đá châu Phi 2008. Ở phạm vi các đội tuyển châu Phi, đây cũng là bàn thắng nhanh thứ hai tại World Cup, chỉ xếp sau pha lập công của Asamoah Gyan cho Ghana vào lưới CH Czech tại World Cup 2006.

Bàn thắng của Ismael Saibari cũng giúp đội tuyển Ma Rốc giành trọn 3 điểm ẢNH: REUTERS

Trước Saibari, người giữ kỷ lục bàn thắng nhanh nhất World Cup 2026 là Michal Sadilek của CH Czech. Tiền vệ này chỉ mất 5 phút 7 giây để chọc thủng lưới Nam Phi ở lượt trận thứ hai bảng A. Pha phối hợp một chạm với Alexandr Sojka đã giúp Sadilek tung cú sút chìm hiểm hóc, mở tỷ số trong trận hòa 1-1. Cột mốc của anh tồn tại chưa đầy hai ngày trước khi bị Saibari xô đổ.

Xa hơn một chút là Joao Neves của đội tuyển Bồ Đào Nha. Ngôi sao trẻ của PSG đưa đội nhà vượt lên trước CHDC Congo chỉ sau khoảng 5 phút 30 giây ở lượt mở màn bảng K. Dù Bồ Đào Nha sau đó bị cầm hòa 1-1, pha đánh đầu của Neves vẫn nằm trong nhóm những bàn thắng sớm nhất giải đấu.

Cùng thời điểm đó, Felix Nmecha từng là chủ nhân của bàn thắng nhanh nhất World Cup 2026. Tiền vệ đội tuyển Đức ghi bàn ở phút thứ 6 trong chiến thắng hủy diệt 7-1 trước Curacao. Sau pha bật nhả đẹp mắt với Florian Wirtz, cầu thủ Borussia Dortmund cứa lòng hiểm hóc khiến thủ môn đối phương đứng chôn chân.