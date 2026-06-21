Nhận định Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út: Chờ thần đồng Yamal tỏa sáng

Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út: Điểm nhấn

Tây Ban Nha được siêu máy tính Opta đánh giá là đội cửa trên trong cuộc đối đầu này, với xác suất giành chiến thắng lên tới 86,7%, so với chỉ 4,3% của Ả Rập Xê Út.

La Roja đã thực hiện chính xác 2.500 đường chuyền và tung ra 49 cú sút kể từ bàn thắng cuối cùng của họ tại một kỳ World Cup.

Mohammed Al Owais đã có 9 pha cứu thua cho Ả Rập Xê Út trong trận gặp Uruguay ở lượt trận đầu tiên.

Chuỗi trận không thắng của Tây Ban Nha

Tây Ban Nha đang rất nóng lòng chứng tỏ vị thế của mình khi chạm trán Ả Rập Xê Út ở lượt trận thứ hai bảng H tại World Cup 2026. Một chiến thắng giòn giã vào lúc này sẽ có thể đập tan hoài nghi về khả năng cạnh tranh chức vô địch của thầy trò HLV Fuente. Trước đó, nhà đương kim vô địch châu Âu đã khởi đầu một cách vô cùng thất vọng khi bị đội bóng lần đầu tham dự VCK là Cabo Verde cầm chân trong một trận hòa không bàn thắng.

Lamine Yamal được kỳ vọng sẽ tỏa sáng để giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng ẢNH: REUTERS

Lúc này, Tây Ban Nha đã trải qua 4 trận liên tiếp không thắng tại World Cup (hòa 3, thua 1), cân bằng chuỗi trận không thắng dài nhất của họ trong lịch sử giải đấu này. Hơn nữa, đội bóng xứ bò tót chỉ thắng 2 trong tổng số 9 trận qua 3 kỳ World Cup gần nhất (thua 1, hòa 6). Hai trận đấu gần nhất của họ tại World Cup đều kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Trong lịch sử, Tây Ban Nha chưa từng trải qua 3 trận liên tiếp "tịt ngòi" tại đấu trường này. Kể từ sau bàn thắng ở phút thứ 11 vào lưới Nhật Bản tại lượt trận thứ 3 vòng bảng năm 2022, Tây Ban Nha đã đã thực hiện tổng cộng 2.500 đường chuyền và tung ra 49 cú sút, nhưng tất cả đều không mang lại kết quả.

Lamine Yamal được kỳ vọng sẽ vai trò nổi bật hơn, sau khi phải ngồi dự bị trong trận gặp Cabo Verde. Ở trận ra quân, dù chỉ vào sân từ phút 71, anh vẫn là cầu thủ thực hiện nhiều pha rê bóng nhất (5 lần). Ngược lại, hai cầu thủ chạy cánh đá chính của Tây Ban Nha là Gavi (0) và Ferran Torres (3) tổng cộng chỉ có 3 lần nỗ lực đi bóng. Rodri đã thực hiện 6 đường chuyền xuyên phá tuyến phòng ngự trong trận đấu, nhiều hơn so với bất kỳ cầu thủ nào ở các bảng từ A đến H. Rodri cũng có 5 đường chuyền mở ra cơ hội dứt điểm, đứng đầu ở lượt trận khai màn World Cup cùng với Hakan Calhanoglu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ả Rập Xê Út gặp thử thách lớn

Ả Rập Xê Út (trái) khó gây bất ngờ trước Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

Ả Rập Xê Út đã giành được 1 điểm quý giá trong trận hòa 1-1 trước Uruguay ở trận ra quân bảng H. Điểm số này càng trở nên quan trọng hơn khi Cabo Verde cũng bất ngờ cầm chân Tây Ban Nha. Abdulelah Al Amri giúp đoàn quân của HLV Georgios Donis vượt lên dẫn trước ở phút 41, nhưng Maxi Araujo đã gỡ hòa cho đại diện Nam Mỹ khi trận đấu chỉ còn 10 phút. Trong trận đấu đó, Ả Rập Xê Út đã để Uruguay có tới 41 lần chạm bóng trong vòng cấm của mình. Đây là con số nhiều nhất họ phải hứng chịu trong một trận đấu tại World Cup kể từ khi Pháp có 46 lần chạm bóng vào năm 1998. Họ cũng phải đối mặt với 47 quả tạt (tính cả phạt góc), cân bằng kỷ lục hứng chịu nhiều quả tạt nhất trong một trận đấu tại World Cup của chính họ (bằng với trận gặp Bỉ năm 1994).

Thủ môn Mohammed Al Owais đã có một ngày làm việc vô cùng vất vả trong khung gỗ khi thực hiện tới 9 pha cứu thua. Trong lịch sử World Cup của Ả Rập Xê Út, chỉ có Mabrouk Zayed làm tốt hơn thế với 11 pha cứu thua (cũng trong trận gặp Tây Ban Nha năm 2006). Tính rộng ra, Al Owais đã ngăn chặn được 3 bàn thua rõ ràng sau 5 lần ra sân tại đấu trường World Cup. Lúc này, Ả Rập Xê Út đang hướng tới mục tiêu lần đầu tiên bất bại trong cả 2 lượt trận đầu sau 7 lần tham dự các kỳ World Cup.

Lịch sử đối đầu

Tây Ban Nha từng đối đầu với Ả Rập Xê Út 3 lần trong quá khứ và toàn thắng cả 3 trận, ghi được 9 bàn và chỉ để thủng lưới 2 bàn. Những chiến thắng này bao gồm trận thắng sát nút 1-0 trong lần đối đầu duy nhất trước đây tại World Cup, diễn ra ở vòng bảng giải đấu năm 2006.

Ả Rập Xê Út đã chạm trán các đại diện châu Âu tổng cộng 11 lần tại World Cup và phải nhận tới 10 thất bại. Tuy nhiên, chiến thắng duy nhất của đại diện châu Á lại diễn ra ngay trên đất Mỹ, khi Ả Rập Xê Út đánh bại Bỉ với tỷ số 1-0 tại Washington vào năm 1994. Trận đấu đó đã đi vào lịch sử với siêu phẩm solo ngoạn mục của Saeed Al-Owairan.

Phong độ gần đây trên mọi đấu trường

Tây Ban Nha: Thắng - hòa - hòa - thắng - hòa - hòa

Ả Rập Xê Út: Thua - thua - thua - thắng - hòa – hòa

Dự đoán kết quả

Tây Ban Nha dù có màn khởi đầu giải đấu kém ấn tượng, nhưng siêu máy tính của Opta vẫn đánh giá họ có cơ hội giành chiến thắng vượt trội với 86,7%. Tỷ lệ Ả Rập Xê Út thắng là 4,3%. Tỷ lệ hai đội hòa là 9%.

Dự đoán tỷ số: Tây Ban Nha 2-0 Ả Rập Xê Út