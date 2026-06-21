Sao M.U bảo vệ quyết liệt Ronaldo, nói lời gay gắt: ‘Có những người không muốn Bồ Đào Nha thắng’

'Bồ Đào Nha vẫn rất mạnh'

Phát biểu của Dalot được đưa ra sau trận hòa 1-1 đáng thất vọng của Bồ Đào Nha trước CHDC Congo ở lượt trận đầu tiên bảng K. Kết quả này kéo theo hàng loạt chỉ trích trên mạng xã hội dành cho thầy trò HLV Roberto Martinez trước cuộc đối đầu Uzbekistan vào ngày 23.6.



"Chỉ trích là điều chắc chắn sẽ xuất hiện. Nhưng thông điệp của chúng tôi là có hàng triệu người muốn Bồ Đào Nha chiến thắng, và cũng có những người không muốn điều đó xảy ra. Tôi đã gắn bó với bóng đá đủ lâu để hiểu rằng chỉ trích là một phần của cuộc chơi và chúng tôi không thể né tránh nó. Tuy nhiên, cũng có những lời chỉ trích mang tính xây dựng. Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng: tập thể này vẫn đoàn kết, vẫn mạnh mẽ và sẵn sàng làm mọi thứ để giành chiến thắng", Reuters dẫn lời Dalot.

Ronaldo và các đồng đội vẫn đang rất lạc quan ẢNH: REUTERS

Khi được hỏi cụ thể những người mà anh nhắc tới là ai, hậu vệ 27 tuổi từ chối nêu tên. Sao M.U chia sẻ: "Tôi không thể chỉ ra một hay hai người cụ thể, nhưng chắc chắn có những người không muốn Bồ Đào Nha chiến thắng. Công việc của tôi là ra sân thi đấu và chứng minh rằng tập thể này vẫn rất mạnh, vẫn đoàn kết bất chấp kết quả vừa qua. Chúng tôi muốn làm tốt hơn".

Dalot lên tiếng bảo vệ Ronaldo

Bên cạnh cả tập thể Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo cũng đang chịu áp lực lớn sau màn trình diễn bị đánh giá là dưới sức trong trận gặp CHDC Congo. Đây là kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp của siêu sao 41 tuổi, nhưng anh vẫn chưa thể tạo ra dấu ấn đáng kể.

Tuy nhiên, Dalot khẳng định toàn đội vẫn hoàn toàn tin tưởng vào người đội trưởng. Anh nói: "Ai cũng hiểu Cristiano có khả năng đối mặt với chỉ trích như thế nào. Với tất cả những gì mọi người đang chia sẻ, chỉ trích đơn giản là một phần trong môi trường mà anh ấy phải sống cùng từ rất lâu rồi. Áp lực là một phần của những giải đấu đỉnh cao như thế này. Quan điểm của chúng tôi về Cristiano không hề thay đổi. Anh ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ đội bóng và cống hiến cho đất nước mình".

Dalot (thứ 2 từ phải sang) bảo vệ người đàn anh thân thiết ẢNH: REUTERS

Ngoài ra, Dalot cũng tiết lộ rằng các cầu thủ Bồ Đào Nha đã chủ động hạn chế tiếp xúc với mạng xã hội để tránh bị ảnh hưởng bởi những phản ứng tiêu cực.

"Không thể tiết lộ quá nhiều về các cuộc trò chuyện nội bộ, nhưng trước World Cup chúng tôi đã có những cuộc trao đổi về mạng xã hội và sự chỉ trích. Khi bạn là một phần của tập thể này, đặc biệt là khi có Cristiano Ronaldo trong đội hình, bạn phải học cách đối diện với những lời chỉ trích ở mức độ không bình thường", Dalot khẳng định.

Sau cùng, hậu vệ của M.U tỏ ra lạc quan: "Điều tích cực là mọi chuyện xảy ra từ rất sớm. Những cú vấp ngã đến càng sớm thì chúng tôi càng dễ khép lại chủ đề đó và tiến về phía trước".

Sau trận hòa CHDC Congo, Bồ Đào Nha hiện chịu áp lực phải giành chiến thắng trước Uzbekistan ở lượt trận thứ 2 nếu không muốn rơi vào thế khó trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026. Trong bối cảnh đó, phát biểu của Dalot cho thấy nội bộ đội bóng vẫn giữ được sự đoàn kết và niềm tin vào Ronaldo, bất chấp những nghi ngờ ngày càng gia tăng từ bên ngoài.