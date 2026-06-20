Fan Ronaldo 'cầu cứu' ngôi sao quá cố Diogo Jota: Hãy chuyền cho CR7

Những ngày qua, bài đăng cũ của Diogo Jota trên Instagram bất ngờ thu hút lượng tương tác lớn. Hàng loạt tài khoản để lại bình luận với cùng một nội dung: "Pass to Ronaldo", "Bro, pass to Ronaldo" (chuyền cho Ronaldo), hay "Portugal forgot how to pass to Ronaldo" (Bồ Đào Nha quên cách chuyền bóng cho Ronaldo rồi).

Điều này cho thấy fan CR7 cảm nhận rằng thần tượng của họ không còn nhận được sự kết nối như trước trong màu áo đội tuyển quốc gia. Các thống kê sau trận hòa CHDC Congo cũng phản ánh điều này. Ronaldo chỉ chạm bóng 25 lần trong suốt 90 phút, con số thấp nhất của anh trong một trận đấu lớn cùng tuyển Bồ Đào Nha khi đá trọn vẹn trận đấu.

Rất nhiều bình luận "Pass to Ronaldo" xuất hiện trên trang cá nhân của Jota ẢNH: Chụp màn hình

Bồ Đào Nha kiểm soát bóng tới 75,4%, thực hiện 783 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 92%, nhưng chỉ tung ra 7 cú sút. Đây là số pha dứt điểm ít nhất của đội bóng này tại World Cup kể từ trận gặp Hàn Quốc năm 2002. Nghịch lý xuất hiện rõ ràng: Bồ Đào Nha cầm bóng rất nhiều nhưng Ronaldo lại gần như đứng ngoài dòng chảy của trận đấu.

Có lẽ vì thế mà nhiều người hâm mộ bắt đầu nhớ về những vệ tinh từng giúp CR7 tỏa sáng trong màu áo đội tuyển. Theo thống kê các cầu thủ kiến tạo nhiều bàn thắng nhất cho Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha, Joao Moutinho và Ricardo Quaresma cùng đứng đầu với 8 pha kiến tạo. Xếp sau là Bernardo Silva, Bruno Fernandes và đặc biệt là Diogo Jota, mỗi người có 6 lần dọn cỗ cho siêu sao sinh năm 1985.

Diogo Jota không phải mẫu cầu thủ chuyên kiến tạo. Anh là một tiền đạo. Nhưng chính điều đó lại làm nên sự khác biệt. Jota hiểu cách di chuyển của Ronaldo, biết khi nào cần nhả bóng và khi nào cần kéo giãn hàng thủ để tạo khoảng trống cho đàn anh.

Jota (trái) qua đời năm ngoái vì tai nạn giao thông thảm khốc ở Tây Ban Nha, để lại khoảng trống mênh mông trên hàng công Bồ Đào Nha ẢNH: REUTERS

Trong giai đoạn 2020-2024, Jota và Ronaldo từng tạo thành một trong những cặp đôi hiệu quả nhất trên hàng công Bồ Đào Nha. Nhiều bàn thắng của CR7 đến từ những pha phối hợp đơn giản nhưng đầy ăn ý với ngôi sao vắn số.

Bởi vậy, "Pass to Ronaldo" không đơn thuần là một câu bình luận. Nó phản ánh nỗi nhớ về một thời kỳ mà Ronaldo luôn có những đối tác hiểu mình như Moutinho, Quaresma hay Jota.

Ở tuổi 41, Ronaldo không còn đủ sức tự tạo ra sự khác biệt. Anh cần những vệ tinh hỗ trợ nhiều hơn bao giờ hết. Đó mới là điều mà các fan CR7 đang muốn nói khi liên tục để lại cùng một thông điệp dưới trang cá nhân của Diogo Jota.