Cầu thủ đội tuyển Senegal phải đặt đồ ăn từ ‘xe công nghệ’, chưa nhận tiền thưởng

Đội tuyển Senegal sẽ tẩy chay trước trận đấu với Na Uy?

Sport News Africa cho biết, có khả năng các cầu thủ đội tuyển Senegal sẽ có cuộc "đình công" ngay trước trận đấu với Na Uy ở bảng I diễn ra lúc 7 giờ ngày 23.6 (giờ Việt Nam) tại sân MetLife ở New Jersey. Lý do, cho đến nay họ vẫn chưa nhận được tiền thưởng dù liên đoàn đã có doanh thu, cho các chiến dịch thành công ở AFCON 2025 (Cúp các quốc gia châu Phi) và vòng loại World Cup 2026.

Tiền đạo Sadio Mane của đội tuyển Senegal nhận an ủi từ Mbappe của đội tuyển Pháp sau trận đấu ngày 17.6 ở World Cup 2026

Ảnh: Reuters

Tại AFCON 2025, đội tuyển Senegal thắng Ma Rốc tỷ số 1-0 ở trận chung kết, nhưng bị xử thua tỷ số 0-3 vì hành vi bỏ ra ngoài sân phản đối trọng tài. Vụ việc này hiện được Liên đoàn Bóng đá Senegal (FSF) khiếu nại lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) và vẫn đang chờ phán quyết cuối cùng.

Trong khi đó, tại vòng loại World Cup 2026, các "Sư tử Teranga" (biệt danh đội tuyển Senegal) giành vé dự vòng chung kết với thành tích bất bại, 7 thắng, 3 hòa.

Thế nhưng, cho đến nay, các cầu thủ Senegal vẫn chưa nhận được tiền thưởng cho hai chiến dịch này, dù họ đã chấp nhận nhượng bộ bằng việc tham dự World Cup 2026, và FSF hứa khi nhận những khoản tiền hỗ trợ từ FIFA sẽ chi trả cho họ. Sau trận ra quân thua đội tuyển Pháp tỷ số 1-3 ngày 17.6, lời hứa chia thưởng của FSF vẫn chưa được thực hiện.

"Ngoài ra, nhiều cầu thủ đội tuyển Senegal được cho là không hài lòng với điều kiện chỗ ở tại trại huấn luyện của họ ở Mỹ, được đánh giá là dưới mức tiêu chuẩn thông thường. Đầu bếp luôn theo chân "Sư tử Teranga" từ AFCON 2025, không được tham gia chuyến thi đấu ở World Cup 2026 khiến nhiều cầu thủ không được thưởng thức các món ăn quen thuộc.

Họ cũng phải thường xuyên đặt thức ăn từ bên ngoài, do xe công nghệ đưa đến, vì chất lượng thức ăn được cung cấp ở trại tập huấn rất kém", Sport News Africa cho biết ngày 20.6.

Ngoài ra, HLV Pape Thiaw đã hết hợp đồng từ trước World Cup 2026, đến nay vẫn chưa được ký hợp đồng mới và nhà cầm quân này cũng đang bị FSF nợ lương từ nhiều tháng nay.

Và tất cả những việc này xảy ra ngay trước trận then chốt Senegal gặp Na Uy, sẽ định đoạt cơ hội cho "Sư tử Teranga" có vượt qua vòng bảng hay không, trước trận cuối cùng gặp đội tuyển Iraq lúc 2 giờ ngày 27.6 tại Toronto, Canada, Sport News Africa cho biết thêm.

Hiện đội tuyển Senegal và FSF chưa đưa ra phản hồi từ các thông tin của Sport News Africa tiết lộ.