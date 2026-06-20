Tổng thống Brazil lại gây sốt, chỉ trích Neymar đi World Cup ‘để làm việc từ xa’?

Chỉ vì Neymar không được đi theo đội tuyển Brazil khi thi đấu?

Theo RMC Sport (Pháp), nhiều khả năng Tổng thống Brazil, Lula đã có ý ám chỉ về điều này, sau khi Neymar đến World Cup vẫn chưa thi đấu trận nào.

Ở trận đội tuyển Brazil gặp Haiti tại Philadelphia (Mỹ) lúc 7 giờ 30 ngày 20.6 trong lượt thứ hai bảng C, anh thậm chí còn bị HLV Ancelotti yêu cầu ở lại trại tập huấn của đội ở New Jersey để tiếp tục quá trình hồi phục chấn thương.

Neymar bị Tổng thống Brazil, Lula chỉ trích 'đi dự World Cup 'chỉ để làm việc từ xa' Ảnh: Reuters

Trước đó, ở trận ra quân hòa Ma Rốc với tỷ số 1-1 ngày 14.6, do trận đấu diễn ra ở New Jersey, nên Neymar vẫn góp mặt để ủng hộ các đồng đội và thường xuyên có mặt bên ngoài đường biên để tham gia "chỉ đạo chiến thuật". Hình ảnh này cũng gây nhiều tranh cãi về vai trò của Neymar ở đội tuyển Brazil.

"Neymar? Anh ấy thậm chí còn không thi đấu!", Tổng thống Lula nói khi một cậu bé nhắc đến tên của cựu tiền đạo CLB PSG và Barcelona. "Neymar là cầu thủ đầu tiên trên thế giới được triệu tập (vào đội tuyển quốc gia) để làm việc từ xa", Tổng thống Lula nói thêm trong một buổi lễ tại một bệnh viện ở Belo Horizonte (đông nam Brazil) ngày 20.6, chỉ khoảng vài giờ trước khi đội tuyển Brazil gặp Haiti.

Neymar từng được xem là niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển Brazil ở các kỳ World Cup gần đây, nhưng anh liên tục gặp vận xui vì chấn thương.

Anh hiện là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử đội tuyển Brazil với 79 bàn, xếp trên cả "Vua bóng đá" Pele ghi 77 bàn. Nhưng Neymar thi đấu đến 128 trận, còn Pele chỉ có 92 trận. Neymar chưa có danh hiệu lớn nào với đội tuyển Brazil, trong khi Pele đã có đến 3 chức vô địch World Cup các năm 1958, 1962 và 1970.

Theo báo chí Brazil, Neymar đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương để có trận đấu đầu tiên tại World Cup 2026 khi đội tuyển Brazil gặp Scotland ở lượt cuối vòng bảng lúc 5 giờ ngày 25.6 tại Florida. Nhưng cũng có nhiều dự báo, anh sẽ không kịp bình phục để thi đấu, mà chỉ có thể từ trận vòng 32 đội nếu đội tuyển Brazil đi tiếp.