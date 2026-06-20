Ronaldo lên tiếng giữa cơn bão nội bộ đội tuyển Bồ Đào Nha xung đột dữ dội

Động thái xoa dịu tình hình của Ronaldo?

Trang Foot Mercato (Pháp) cho rằng, đây là hành động mà Ronaldo muốn xoa dịu tình hình giữa những căng thẳng có khả năng bùng phát ở nội bộ đội tuyển Bồ Đào Nha. Bên cạnh đó, hàng loạt "fan cuồng" của danh thủ này tấn công tài khoản mạng xã hội của nhiều đồng đội.

Thông điệp trên mạng xã hội Instagram của Ronaldo đăng tải ngày 20.6 Ảnh: Chụp màn hình Instagram cristiano

Chưa kể, chị gái của Ronaldo, Katia Aveiro còn châm ngòi cho cuộc tranh cãi trở nên nghiêm trọng hơn, khi bình luận một bài đăng trên mạng xã hội và tham gia chỉ trích kịch liệt các cầu thủ Bồ Đào Nha trong trận hòa đội tuyển CHDC Congo tỷ số 1-1 ngày 18.6.

"Thật là kỳ lạ, họ đột nhiên quên mất cách chuyền bóng, không quyết liệt giành lại bóng và phản công. Trận đấu chỉ xoay quanh việc chuyền bóng loanh quanh ở khu trung tuyến. Một kỳ World Cup kỳ lạ. Rất kỳ lạ", Katia Aveiro viết trên dòng thời gian mạng xã hội Instagram, để nhấn mạnh thêm sự thất vọng của mình về việc các cầu thủ Bồ Đào Nha không giúp em trai của mình, danh thủ 41 tuổi Ronaldo, có cơ hội ghi bàn.

Sự việc thổi bùng cuộc tranh cãi và phản ứng. Dư luận Bồ Đào Nha còn đề nghị Ronaldo nên giải nghệ, vì anh đến giờ chưa giúp gì cho đội tuyển ở World Cup 2026, mà còn gây thêm sự bất đồng và có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến mục tiêu của đội.

Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ thay đổi

Trước tình hình có thể đi đến mức ngoài tầm kiểm soát, Ronaldo lần đầu tiên lên tiếng giữa cuộc khủng hoảng xảy ra nhằm xoa dịu tình hình với thông điệp: "Luôn đoàn kết!".

Cũng theo Foot Mercato, tình hình sẽ phải chờ đợi trận đấu tiếp theo khi đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu trận thứ hai ở bảng K gặp đại diện châu Á, Uzbekistan lúc 0 giờ, ngày 24.6.

Ronaldo liệu có giúp đội tuyển Bồ Đào Nha tìm lại chính mình với thông điệp 'luôn đoàn kết' Ảnh: Reuters

Trong đó, liệu khả năng Ronaldo sẽ tiếp tục đá chính và thể hiện ra sao. Đặc biệt, tiền vệ Bruno Fernandes và Joao Neves, cùng Bernardo Silva và Vitinha, những người bị "fan cuồng" của Ronaldo tấn công, bị chị gái Ronaldo cáo buộc "không giúp đỡ" em trai mình (không chuyền bóng), sẽ thể hiện ra sao. Và họ có thực sự "luôn đoàn kết" hay không, như Ronaldo bày tỏ.

Trong diễn biến liên quan đến đội tuyển Bồ Đào Nha, nhà báo Ben Jacobs, theo dõi mảng tin chuyển nhượng, xác nhận: "Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đang xem xét các ứng cử viên thay thế HLV Roberto Martinez sau World Cup 2026.

Các HLV Jorge Jesus, Abel Ferreira và Sergio Conceicao đều có tên trong danh sách. HLV Jose Mourinho từng được nhắm đến trước khi nhận công việc huấn luyện ở Real Madrid.

Ông Martinez chắc chắn sẽ chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha đi khi hợp đồng hết hạn vào mùa hè này. HLV này sẵn sàng trở lại làm việc ở giải Ngoại hạng Anh, nhưng cũng đang đàm phán với CLB Al Nassr của Ronaldo".