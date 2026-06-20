Diễn tiến mới vụ Liên đoàn Bóng đá Algeria kiện lên FIFA vì trọng tài không phạt Messi

FIFA sẽ điều chỉnh công tác trọng tài

Theo Reuters, khả năng FIFA thay đổi kết quả trận đấu gần như bằng không. Các quyết định chuyên môn của trọng tài trên sân rất hiếm khi dẫn tới việc đá lại hay hủy kết quả. Ngay cả khi FIFA thừa nhận có sai sót trong khâu điều hành trận đấu, chiến thắng 3-0 của Argentina vẫn được giữ nguyên.

Điều mà Algeria có thể đạt được là yêu cầu FIFA xem xét lại công tác điều hành của tổ trọng tài do ông Szymon Marciniak phụ trách, đồng thời đánh giá vai trò của VAR trong những tình huống gây tranh cãi.

Vụ việc cũng làm dấy lên làn sóng tranh luận trong giới chuyên môn. Cựu trọng tài Bundesliga Patrick Ittrich nhận định trên truyền hình Đức rằng pha vào bóng của Messi với đội trưởng Algeria Aissa Mandi hoàn toàn có thể bị xem là thẻ đỏ trực tiếp theo luật. Một số chuyên gia của ESPN như Alejandro Moreno hay Nedum Onuoha cũng cho rằng VAR đáng ra phải yêu cầu trọng tài xem lại tình huống.

Một số chuyên gia nhận định Messi có thể phải nhận thẻ đỏ sau pha tranh chấp với Mandi ẢNH: REUTERS

Chuyện gì đã xảy ra?

Nguồn cơn của vụ việc bắt đầu từ hiệp 1 trận Argentina gặp Algeria. Messi có pha giẫm vào chân trung vệ Aissa Mandi từ phía sau nhưng chỉ bị thổi phạt, không nhận thẻ vàng hay thẻ đỏ. VAR cũng không can thiệp.

Tình huống thứ hai xảy ra trong hiệp 2 khi Alexis Mac Allister va chạm với Ibrahim Maza. Algeria cho rằng tiền vệ đang khoác áo Liverpool có hành vi dùng cùi chỏ nhưng trọng tài tiếp tục bỏ qua.

Sau những tranh cãi đó, Messi vẫn thi đấu trọn vẹn trận đấu và tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick giúp Argentina thắng 3-0. Siêu sao 38 tuổi không chỉ mang về 3 điểm cho nhà đương kim vô địch mà còn lập hàng loạt cột mốc lịch sử tại World Cup.

Chính vì vậy, đơn kiện của Algeria nhanh chóng thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Một bên cho rằng đội bóng châu Phi có lý khi yêu cầu làm rõ các quyết định gây tranh cãi. Bên còn lại nhận định kết quả trận đấu khó có thể khác đi ngay cả khi Messi bị truất quyền thi đấu.

Dù FIFA đưa ra kết luận như thế nào trong những ngày tới, thực tế là hat-trick lịch sử của Messi đang bị phủ bóng bởi cuộc tranh cãi trọng tài. Và với Algeria, đơn khiếu nại này mang ý nghĩa đòi lại sự công bằng nhiều hơn là hy vọng thay đổi kết quả trên bảng tỷ số.