HLV đội tuyển Nhật Bản nói cực hay sau chiến thắng lịch sử tại World Cup, tiết lộ điều không ai ngờ

"Tôi rất hạnh phúc vì..."

Màn chạm trán lịch sử tại Monterrey (Mexico) chứng kiến đội tuyển Nhật Bản hoàn toàn áp đảo Tunisia, dù "samurai xanh" chịu tổn thất lớn từ sự vắng mặt của nhạc trưởng Takefusa Kubo (dính chấn thương). Đại diện châu Á giành chiến thắng đậm 4-0, nhờ các pha lập công của Daichi Kamada, Ayase Ueda (cú đúp) và Junya Ito.

Chiến thắng giòn giã giúp Nhật Bản có cùng 4 điểm như Hà Lan tại bảng F và chính thức tiễn Tunisia về nước. Sau trận đấu HLV trưởng Hajime Moriyasu đã bày tỏ hài lòng về các cầu thủ: "Đây là trận đấu thứ hai của Nhật Bản tại World Cup, một trận đấu vô cùng căng thẳng và được khán giả trên toàn thế giới theo dõi. Tôi rất hạnh phúc vì chúng tôi đã có thể giành được chiến thắng trong một trận đấu như vậy".

HLV Hajime Moriyasu giúp đội tuyển Nhật Bản chơi ấn tượng ở 2 trận mở màn World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Nhắc đến trường hợp chấn thương của Takefusa Kubo, thuyền trưởng đội tuyển Nhật Bản chia sẻ: "Dưới góc độ một tập thể, việc chứng kiến các cầu thủ dính chấn thương đương nhiên là điều rất đáng tiếc và tổn thất to lớn. Tuy nhiên, chúng tôi đã xây dựng đội hình này dựa trên triết lý rằng, bất kỳ ai bước ra sân đều có thể chiến thắng, và bất kỳ ai bắt cặp với nhau đều có thể phối hợp, vận hành chiến thuật một cách hiệu quả".

Quyết định thay đổi mang lại hiệu quả lớn

Bóc tách sâu hơn về quyết định thay đổi chiến thuật đầy táo bạo, khi đẩy Daichi Kamada lên đá tiền đạo lùi thay vì tiền vệ phòng ngự như trước, ông Moriyasu phân tích: "Daichi Kamada gần đây chủ yếu được bố trí đá tiền vệ phòng ngự. Nhưng tính đến tình hình hiện tại của đội bóng, chúng tôi đã chuyển cậu ấy sang đá vị trí tiền đạo lùi trong trận gặp Tunisia. Ý tưởng này nhằm phát huy tối đa các điểm mạnh của cậu ấy, đồng thời để cậu ấy kiểm soát cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự của toàn đội từ vị trí nhô cao đó. Tôi nghĩ điều đó sẽ phát huy tốt nhất năng lực của Kamada. Nó thực sự đã mang lại hiệu quả vì cậu ấy đã ghi bàn ở trận này. Cậu ấy không chỉ là một điểm nhận bóng mà đã xâm nhập sâu vào khu vực 1/3 cuối sân đối phương. Lối chơi của cậu ấy chắc chắn đã ảnh hưởng mạnh mẽ lên toàn đội".

Daichi Kamada là điểm nhấn trong những thay đổi chiến thuật của HLV Moriyasu ẢNH: REUTERS

Bên cạnh sự thăng hoa của hàng công, hệ thống phòng ngự kiên cố được chỉ huy bởi bộ đôi trung vệ thép cũng nhận được lời tán dương đặc biệt từ HLV Moriyasu: "Ko Itakura và Takehiro Tomiyasu, hai cầu thủ này đóng vai trò hạt nhân trong quá trình xây dựng đội hình của chúng tôi từ trước đến nay. Họ là những cầu thủ hoàn toàn đủ khả năng chinh chiến ở đẳng cấp World Cup thực sự".

Tiền đạo đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với một cú đúp đẳng cấp vào lưới Tunisia - Ayase Ueda chia sẻ sau trận đấu: "Tôi đã rất thất vọng ở giải đấu trước. Vì vậy vào lúc này, tôi cảm thấy cuối cùng mình đã chuộc lỗi được. Chúng tôi đã giành được 1 điểm trong trận ra quân đầy khó khăn, vì vậy toàn đội cần giành trọn 3 điểm trong trận đấu với Tunisia để làm bệ phóng cho quãng đường phía trước. Tôi rất hạnh phúc vì đã có thể đóng góp vào điều đó".