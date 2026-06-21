Tiền đạo Thổ Nhĩ Kỳ gây phẫn nộ, bị tố lăng mạ CĐV nhà sau cú sốc bị loại sớm

CĐV Thổ Nhĩ Kỳ nổi giận, Kerem Akturkoglu đáp trả gây sốc

Thổ Nhĩ Kỳ bước vào World Cup 2026 với nhiều kỳ vọng sau lần đầu trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh sau 24 năm. Tuy nhiên, hai thất bại liên tiếp trước Úc và Paraguay khiến "Những ngôi sao trăng khuyết" hết cơ hội đi tiếp ngay từ vòng bảng.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, Kerem Akturkoglu đã trở thành tâm điểm chỉ trích sau màn trình diễn nhạt nhòa ở các trận đấu đầu tiên. Trong cuộc chạm trán Paraguay, cầu thủ chạy cánh này chơi không tốt và cũng bị thay ra đầu hiệp hai giữa những tiếng la ó dữ dội từ khán đài của chính các CĐV Thổ Nhĩ Kỳ.

Kerem Akturkoglu đang bị CĐV Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích vì hành động ở trận thua Paraquay ẢNH: REUTERS

Thay vì im lặng, Kerem Akturkoglu đã phản ứng đầy tức giận, quay lại phía khán đài và buông những lời lăng mạ nhằm vào những người đang chỉ trích mình. Hình ảnh do máy quay truyền hình ghi lại nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và gây ra làn sóng phẫn nộ. Trong ngày 21.6, những hình ảnh về phản ứng của Kerem Akturkoglu liên tục lan truyền trên mạng xã hội Thổ Nhĩ Kỳ, khiến CĐV vô cùng bức xúc.

Báo Onedio mô tả: "Ngay từ phút 39, khi phải rời sân để điều trị chấn thương, Kerem Akturkoglu đã có những cử chỉ tay hướng về phía các khán giả Thổ Nhĩ Kỳ. Một đoạn video khác cho thấy anh đáp trả gay gắt khi bị một CĐV gọi tên. Sau khi đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ thua trận và bị loại sốc khỏi World Cup 2026, Kerem Akturkoglu cũng không chào, cũng như không đưa ra bất kỳ lời xin lỗi nào cho CĐV".

Người hâm mộ đòi HLV Montella loại khỏi đội tuyển

Sự việc chưa dừng lại ở đó. Onedio tiết lộ, sau khi bị thay ra, cầu thủ đang khoác áo Fenerbahce không trở lại băng ghế dự bị mà đi thẳng vào phòng thay đồ. Anh cũng không chào đồng đội Barıs Alper Yılmaz, người đang chuẩn bị vào sân thay thế.

24 Saat Gazetesi Ankara cho biết, tại Thổ Nhĩ Kỳ, hiện nhiều CĐV đang rất tức giận và yêu cầu HLV Vincenzo Montella không triệu tập Kerem Akturkoglu trong tương lai. Trên mạng xã hội X, không ít bình luận gay gắt cũng xuất hiện. Thậm chí, nhiều người còn kêu gọi Kerem Akturkoglu hãy rời khỏi đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức.

24 Saat Gazetesi Ankara nhận định, phản ứng của Kerem Akturkoglu và Barıs Alper Yılmaz đã trở thành chủ đề nóng nhất sau trận đấu. Trong khi Barıs Alper quay lại vỗ tay về phía khán đài, hành động của Kerem Akturkoglu bị đánh giá là thiếu kiềm chế và làm bầu không khí vốn căng thẳng càng trở nên tồi tệ hơn.

Việc Kerem Akturkoglu thi đấu cực tệ cũng là một phần nguyên nhân khiến đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ sớm dừng bước ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Cho đến thời điểm hiện tại, cả Kerem Akturkoglu lẫn HLV Montella vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về vụ việc đang gây xôn xao dư luận.

Việc bị loại sớm đã biến World Cup 2026 thành một trong những giải đấu đáng quên nhất của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng sau khi giải đấu khép lại, Liên đoàn Bóng đá nước này và ban huấn luyện sẽ phải đưa ra những đánh giá toàn diện về tương lai đội tuyển. Dự kiến, HLV Vincenzo Montella nhiều khả năng cũng sẽ mất việc sau khi về nước.