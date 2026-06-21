World Cup 2026, Tây Ban Nha - Ả Rập Xê Út: Phải thắng!

Yamal trở lại sẽ đem chiến thắng về cho Tây Ban Nha? ảnh: reuters

Yamal sẽ đá chính

Trận đấu Tây Ban Nha - Ả Rập Xê Út lúc 23 giờ ngày 21.6 tại World Cup 2026 là cuộc đối đầu giữa nhà đương kim vô địch EURO 2026 và đại diện giàu tốc độ của châu Á. Với chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Tây Ban Nha đương nhiên được đánh giá cao hơn.

Tây Ban Nha vẫn trung thành với triết lý kiểm soát bóng, phối hợp ngắn và áp đặt nhịp độ trận đấu, nhất là khi bộ đôi Lamine Yamal - Nico Williams sẽ đá chính từ đầu.

Đội bóng "Bò tót" chủ động kiểm soát bóng, luân chuyển bóng liên tục để kéo giãn đội hình đối phương trước khi tìm khoảng trống ở khu vực trung lộ hoặc hai biên. Khả năng dâng cao áp sát khi mất bóng cũng giúp Tây Ban Nha hạn chế những pha phản công của đối thủ.

Trong khi đó, Ả Rập Xê Út là đội bóng có tinh thần thi đấu mạnh mẽ, nền tảng tốc độ tốt và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Đại diện châu Á có thể không kiểm soát bóng nhiều, nhưng họ thường gây nguy hiểm bằng những pha phản công trực diện.

Nico Williams sẽ trở lại đội hình chính ảnh: reuters

Nếu tận dụng tốt khoảng trống phía sau hàng thủ Tây Ban Nha, Ả Rập Xê Út hoàn toàn có thể tạo ra những khoảnh khắc khiến đối phương phải dè chừng. Về cục diện, trận Tây Ban Nha và Ả Rập Xê Út nhiều khả năng sẽ chứng kiến đại diện châu Âu kiểm soát bóng vượt trội.

Ả Rập Xê Út sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự thấp, giữ cự ly đội hình chặt chẽ và chờ thời cơ phản công. Tuy nhiên, việc phải chống đỡ sức ép liên tục từ Tây Ban Nha trong thời gian dài là thử thách không nhỏ.

Điểm then chốt nằm ở khả năng xuyên phá hàng phòng ngự số đông. Tây Ban Nha cần sự sắc bén trong các pha xử lý cuối cùng, trong khi Ả Rập Xê Út phải duy trì sự tập trung tối đa và hạn chế sai lầm cá nhân. Nếu có bàn thắng sớm, Tây Ban Nha sẽ dễ dàng triển khai thế trận theo ý muốn.

Nhìn chung, Tây Ban Nha nhỉnh hơn rõ rệt về chất lượng đội hình, bản lĩnh và khả năng kiểm soát trận đấu. Saudi Arabia có thể gây khó khăn trong một số thời điểm, nhưng rất khó tạo bất ngờ nếu Tây Ban Nha chơi đúng sức.