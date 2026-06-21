CĐV trận Hà Lan thắng Thụy Điển bị giữ lại, nhận cảnh báo khẩn do sét đánh

Khán giả Hà Lan và Thụy Điển nhận lệnh “trú ẩn tại chỗ” sau tiếng còi mãn cuộc

Đội tuyển Hà Lan đã có màn trình diễn áp đảo trước Thụy Điển. Brian Brobbey ghi cú đúp, Cody Gakpo tỏa sáng với 2 bàn thắng, trước khi Summerville ấn định chiến thắng 5-1 cho đoàn quân của HLV Ronald Koeman.

Bầu không khí trên sân NRG với 68.777 CĐV, phần lớn là người hâm mộ Hà Lan trở nên náo nhiệt. Nhưng ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, niềm vui ấy lập tức nhường chỗ cho một thông báo khẩn cấp xuất hiện trên các màn hình khổng lồ ở hai đầu sân.

CĐV được yêu cầu giữ nguyên vị trí và không rời khỏi sân ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo hãng tin AP, ban tổ chức yêu cầu toàn bộ khán giả "trú ẩn tại chỗ" (shelter in place), đồng thời không được rời khỏi sân vì khu vực Houston đang có sấm sét và nguy cơ thời tiết cực đoan. Dự báo thời tiết cho thấy mưa lớn và giông bão sẽ kéo dài khoảng một giờ sau trận đấu và vì lý do an toàn, các lối ra không được mở ngay như thường lệ.

AP mô tả một khung cảnh khá đặc biệt: "Đám đông 68.777 người, phần lớn ủng hộ Hà Lan, tiếp tục nhảy múa và hát vang theo điệu nhạc trong lúc chờ tín hiệu cho phép rời khỏi sân. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Thay vì cảnh tượng hàng chục nghìn người vội vã ra về sau trận đấu, các khán đài tại sân NRG vẫn đông kín người trong nhiều phút sau khi trận đấu kết thúc”.

Tờ BILD (Đức) gọi đây là "một diễn biến bất thường sau bữa tiệc bàn thắng của Hà Lan". Nhật báo này cho biết ngay sau trận đấu, một thông báo cảnh báo thời tiết khắc nghiệt đã được hiển thị trên bảng điện tử của SVĐ, yêu cầu mọi người ở yên bên trong do mưa lớn và sét đánh xuất hiện trên bầu trời Houston.

BILD còn tiết lộ một số CĐV đã phớt lờ cảnh báo và tự ý đi ra ngoài, bất chấp khuyến cáo từ ban tổ chức.

Theo truyền thông Mỹ, Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia đã phát cảnh báo giông bão đối với khu vực Houston vào chiều 20.6. Các quy định an toàn tại World Cup 2026 yêu cầu khán giả phải trú ẩn khi xuất hiện nguy cơ sét đánh trong bán kính nguy hiểm. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên thời tiết gây ảnh hưởng đến các trận đấu tại World Cup 2026.

Gần 69.000 CĐV đã có mặt ở trận đấu giữa đội tuyển Hà Lan và Thụy Điển ẢNH: REUTERS

Trong lúc người hâm mộ Hà Lan vẫn nhảy múa và hát vang trên các khán đài, các cầu thủ Thụy Điển lặng lẽ rời sân với nỗi thất vọng lớn. Sau chiến thắng 5-1 trước Tunisia ở trận mở màn, Alexander Isak, Viktor Gyokeres cùng các đồng đội hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng ngự chắc chắn do Virgil van Dijk chỉ huy.

Thất bại nặng nề khiến Thụy Điển rơi vào thế khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Còn với Hà Lan, chiến thắng đậm giúp họ vươn lên dẫn đầu bảng và tiến sát vòng 32 đội.