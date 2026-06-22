Mbappe giải quyết cuộc tranh luận nảy lửa ‘Messi - Ronaldo, ai giỏi hơn’ bằng câu trả lời gây sốc

Theo Mbappe: "Tôi đã biết Messi sẽ tiếp tục ghi bàn. Anh ấy luôn làm như vậy. Anh ấy dẫn trước, còn tôi ở phía sau. Tôi sẽ tiếp tục ghi bàn để giúp đội tuyển quốc gia của mình tiến xa nhất có thể".

Cũng tại cuộc họp báo ngày 22.6 tại Philadelphia (Mỹ), trước trận đội tuyển Pháp gặp Iraq lúc 4 giờ ngày 23.6 ở lượt thứ hai bảng I World Cup 2026, Mbappe nói thêm: "Khi bạn ghi bàn, bạn có cơ hội tiến xa hơn và điều tôi muốn là vô địch World Cup".

Mbappe đã ghi cú đúp cho đội tuyển Pháp ở trận ra quân World Cup 2026 thắng Senegal tỷ số 3-1 ngày 17.6 Ảnh: Reuters

Về cuộc đua cùng Messi để trở thành vua phá lưới mọi thời đại trong lịch sử World Cup, Mbappe rất khéo khi không quên Ronaldo, thần tượng của anh, trong khi lại là đồng đội của danh thủ người Argentina trong màu áo CLB PSG trước đây.

"Rõ ràng Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, giống như Cristiano (Ronaldo). Trong 16 năm, họ đã thể hiện phẩm chất phi thường. Tôi chỉ cố gắng làm những gì tôi biết: thể hiện đẳng cấp của mình trên sân khấu lớn nhất có thể", Mbappe chia sẻ.

Mbappe sẽ thi đấu trận thứ 100 trong màu áo đội tuyển Pháp khi gặp Iraq. Anh hiện đã ghi 58 bàn cho "Les Bleus", và đã trở thành chân sút số 1 mọi thời đại của đội bóng này, xếp trên Olivier Giroud và Thierry Henry, những người lần lượt ghi 57 và 51 bàn.

Nhưng trên tất cả, Mbappe (27 tuổi) là người có khả năng cao nhất cạnh tranh cùng Messi vượt qua kỷ lục ghi bàn của Klose, để trở thành chân sút ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại trong lịch sử World Cup.

Mbappe hiện ghi 14 bàn sau 15 trận (tính đến ngày 22.6), chỉ qua 3 kỳ World Cup (2018, 2022 và 2026 đang thi đấu). Anh cân bằng số bàn với huyền thoại Gerd Muller của đội Tây Đức cũ, thua Ronaldo (Brazil) 1 bàn, và 2 bàn so với Messi và Klose (những người cùng có 16 bàn).

Trong danh sách này, Ronaldo (Bồ Đào Nha) mới có 8 bàn dù thi đấu đến 6 kỳ World Cup. Kỷ lục của Ronaldo cũng đã bị Harry Kane (đội tuyển Anh) vượt qua, khi có 10 bàn, sau khi ghi cú đúp ở trận thắng Croatia tỷ số 4-2 ngày 18.6.

Ronaldo thất vọng sau trận đội tuyển Bồ Đào Nha hòa đội CHDC Congo tỷ số 1-1 ngày 18.6 Ảnh: Reuters

Mbappe tránh cuộc đối đầu Messi - Ronaldo

Bất kể như vậy, khi được hỏi về cuộc đua này, Mbappe vẫn đưa Ronaldo vào "cuộc đua", dù danh thủ 41 tuổi đã có trận ra quân cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 rất mờ nhạt và tạo nên cuộc tranh cãi dữ dội.

Có thể, Mbappe cũng muốn tránh "đụng chạm" Ronaldo, như người đàn anh Thierry Henry làm bình luận viên cho kênh FOX ở Mỹ đã chỉ trích Ronaldo "cả đội cần ghi bàn, chứ không phải cá nhân".

Theo Mbappe, anh luôn biết Messi sẽ tiếp tục ghi bàn tại World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Vì câu nói này, Thierry Henry đã bị "fan cuồng" của Ronaldo tấn công dữ dội, đến mức mới đây cựu danh thủ tên tuổi của bóng đá Pháp này phải lên tiếng nói "đỡ lại": "Ronaldo không phải vấn đề của đội tuyển Bồ Đào Nha, mà là đội tuyển Bồ Đào Nha phải tìm ra giải pháp để giúp Ronaldo phát huy tốt nhất khả năng của mình".

Trong khi đó, Mbappe chốt lại với chia sẻ riêng về cá nhân của mình, thay vì sa đà vào cuộc tranh cãi "Messi - Ronaldo". Anh nói: "Không có gì vĩ đại hơn đội tuyển quốc gia. Đạt tới 100 trận đấu là một điều lịch sử, và thậm chí còn hơn thế nữa tại một kỳ World Cup. Đây sẽ là một dịp rất đặc biệt đối với tôi, nhưng ưu tiên tuyệt đối là giành chiến thắng để giành suất đi tiếp vào vòng 32 đội".

Đội tuyển Pháp hiện xếp nhì bảng I với 3 điểm, bằng với Na Uy (của chân sút Erling Haaland, cũng ghi 2 bàn ngày ra quân), nhưng xếp sau do kém hiệu số. Nếu thắng tiếp Iraq (0 điểm), họ sớm chắc suất đi tiếp. Tương tự như vậy là Na Uy gặp Senegal (cũng chưa có điểm nào), lúc 7 giờ ngày 23.6.